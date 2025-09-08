Kazajistán: la estepa donde la tradición nómada se reinventa con la modernidad

El viento sigue soplando fuerte en las llanuras kazajas. Pero ahora lleva consigo tanto ecos antiguos como nuevas voces dispuestas a conquistar el mundo desde la estepa.

En Kazajistán, lo ancestral y lo contemporáneo conviven sin pedir permiso. Basta pasear por Astana o Almaty para percibir esa fusión: jóvenes con camisetas de anime cruzan avenidas donde aún resuena la memoria de los antiguos nómadas que recorrían la estepa, mientras en cafés modernos suenan acordes de la dombra o el kobyz.

La identidad kazaja sigue siendo una amalgama vibrante y compleja donde el pasado nómada no se diluye, sino que se reinventa frente a la globalización.

Y uno de los pilares que sostiene esta identidad es la música tradicional. Instrumentos como el kobyz —hecho de madera y crin de caballo— y la dombra, un laúd ancestral, mantienen viva una sonoridad única que evoca el viaje, el viento y las leyendas transmitidas oralmente generación tras generación.

El kobyz se asocia a rituales chamánicos y a la figura mítica de Korkyt-Ata, quien según cuentan fue su inventor. Por su parte, la dombra cuenta incluso con un día nacional propio, celebrado cada primer domingo de julio.

Hoy, músicos contemporáneos han recuperado estos instrumentos para festivales internacionales y colaboraciones con artistas extranjeros. La propuesta de Layla Tazhibayeva, reinterpretando estos sonidos en clave contemporánea, fusionando melodías tradicionales con electrónica y jazz, es una muestra de ello. El resultado es una música que dialoga tanto con las raíces como con el mundo globalizado.

Lo que define hoy a Kazajistán no es solo su pasado nómada ni su apuesta por lo global; es la capacidad para hacer dialogar ambos mundos sin perderse en ninguno. Desde las estepas infinitas hasta los rascacielos iluminados de Astana, pasando por los acordes milenarios del kobyz o el bullicio cosmopolita del Comic Con, Kazajistán ofrece un ejemplo vivo —y fascinante— de cómo la tradición puede ser motor creativo para la modernidad.

Diversidad étnica: un mosaico que enriquece

Uno de los mayores orgullos del país es su diversidad étnica. Kazajistán acoge más de 130 grupos diferentes: kazajos, rusos, uigures, tártaros y alemanes conviven junto a comunidades menores. Esta variedad tiene profundas raíces históricas: desde las migraciones nómadas hasta el legado postsoviético.

La convivencia ha generado una escena cultural rica y plural en la que las celebraciones religiosas —tanto musulmanas como ortodoxas— coexisten en armonía.

Además, los festivales multiculturales muestran danzas tártaras junto a canciones kazajas.

Pero no esto no solo se aprecia en el mundo cultural. En ciudades como Shymkent o Karaganda, es habitual encontrar mercados donde se mezclan tradiciones culinarias de todo el continente euroasiático.

Comic Con Astana: cultura geek en clave kazaja

El signo más visible del nuevo Kazajistán urbano es el auge de eventos culturales globales como la Comic Con Astana, que en 2025 ha batido récords al congregar a 75.000 asistentes —10.000 de ellos internacionales— durante cinco días en los recintos del Barys Arena y Astana Arena. Este festival no solo celebra cómics y anime; es una plataforma donde se cruzan generaciones. Familias enteras participan en concursos de cosplay, desde abuelas hasta nietos.

En el evento han participados invitados internacionales —como Andy Serkis o Esai Morales— compartiendo escenario con artistas locales. La organización estima un impacto económico superior a los 3.500 millones de tenge (cerca de 7 millones de dólares), reflejo del atractivo turístico creciente del país.

Alrededor del evento han surgido galerías urbanas, ciclos de cine independiente y festivales de arte digital que han convertido a Astana en un polo cultural emergente en Asia Central.

Preservar lo nómada en tiempos globales

Sin embargo, un objetivo de Kazajistán es desarrollar estrategias para no perder su esencia nómada frente al empuje globalizador.

Para ello, han implementado programas escolares incluyen enseñanzas sobre vida en yurta, gastronomía tradicional (beshbarmak, kumis), cetrería o artesanía textil.

En este sentido, el Estado promueve festivales como el Día Nacional del Nómada, donde se recrean juegos ecuestres ancestrales.

Además, series documentales como Modern Nomads exploran la vigencia del nomadismo en clave contemporánea.

Esta preservación no es solo nostálgica: responde también a una necesidad identitaria frente al legado postsoviético. Muchos jóvenes redescubren costumbres ancestrales como vía para diferenciarse y afirmar una voz propia ante el mundo.

Islam y legado postsoviético: fe y modernidad

La religión ocupa un lugar relevante pero matizado. El islam es mayoritario entre los kazajos étnicos, pero convive con otras confesiones fruto del pasado soviético y la inmigración. Las mezquitas modernas comparten espacio con iglesias ortodoxas; las fiestas religiosas se celebran junto a festividades civiles heredadas del periodo soviético.

Esta convivencia religiosa es reflejo también del equilibrio social: ni un retorno radical al pasado ni una ruptura total con él. Más bien, una adaptación constante donde lo antiguo se actualiza para responder a los retos presentes.