Un paisano de Félix Rodríguez de la Fuente es premiado por su teoría sobre la materia oscura

La Sociedad Astronómica de EEUU ha galardonado al español José Ramón Espinosa con el premio Buchalter por sus trabajo en torno a la materia oscura que ayudan a comprender algo más el origen, la estructura y la evolución del universo.

Espinosa, natural del pueblo burgalés de Poza de la Sal, según el jurado de este premio señala que su trabajo es

Un método fascinante y novedoso que presenta una exótica opción para la materia oscura, resultante de los agujeros negros primordiales producidos por inestabilidades a gran escala en el potencial de Higgs durante la inflación, y que no requiere nuevas partículas más allá del Modelo Estándar.

Según informa la Agencia EFE que se hace eco de este galardón,

Espinosa fue distinguido con la primera categoría del premio, valorada en 10.000 dólares (8.700 euros), junto a otros dos científicos, Davide Racco y Antonio Riotto, por su trabajo "A Cosmological Signature of the Standard Model Higgs Vacuum Instability: Primordial Black Holes as Dark Matter", publicado en la revista Physical Review Letters.