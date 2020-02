“Una escapada romántica… el mejor regalo”, en el Hotel Convento Aracena & Spa

Vivimos en una rutina constante, de aquí para allá, rodeados de estrés, sin poder preocuparnos más que en lo que tenemos pendiente … San Valentín es la excusa perfecta para desconectar y disfrutar en pareja de unos días muy especiales. Si tienes la posibilidad de aunar la belleza de la naturaleza, rincones tranquilos, momentos de silencio, bosques donde dejar volar la imaginación, experiencias y actividades con múltiples beneficios para la salud… el resultado será una pareja que ha avivado la llama y así poder mantener una relación saludable y feliz.

Hotel Convento Aracena & Spa

Como el objetivo es vivir unos días únicos e irrepetibles en pareja, el Hotel Convento Aracena & Spa tiene todo pensado para ofrecer una escapada romántica de ensueño. Situado en un antiguo convento del S.XVII y con un entorno monumental, es la ubicación perfecta para

pasar unos días de película. Este histórico edificio dejó de pertenecer a la Iglesia en 1972 ha sido recuperado para albergar desde 2013 el hotel más significativo de toda la comarca del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Se ha creado una perfecta conjunción de los elementos clásicos del antiguo edificio con una decoración e instalaciones dignas de un moderno hotel con todo lujo de detalles y confort.

Paseos por la sierra contemplando los bellos paisajes de la Sierra de Huelva, observar el humo de las chimeneas a los pies de un castillo y oír su chisporroteo o simplemente disfrutar del acogedor ambiente de este singular hotel que os hará sentir como en casa. Sin olvidarnos del espectacular Spa donde poder pasar un rato agradable estando resguardados del frío y cuidándonos con sus tratamientos.

Además, cuenta con un Spa pensado para satisfacer a los clientes más exigentes gracias a sus tratamientos, masajes y circuitos termales. Un espacio de salud, belleza y relajación donde revitalizar los sentidos y purificar tanto el cuerpo como la mente para alcanzar la paz y la armonía.

Restaurante Huerto Nun

Pero para que un viaje inolvidable lo sea aún más, no hay que olvidarse de la gran experiencia gastronómica. El restaurante Huerto Nun, en el antiguo huerto de las monjas Dominicas, ha conseguido integrar lo moderno con lo tradicional, sacándole el máximo partido a la principal materia prima, el cerdo ibérico de bellota con denominación de origen Jamón de Jabugo. Propone un menú vanguardista y tradicional basado en los elementos de la naturaleza, con la excelente materia prima de la región y las especias aromáticas del propio huerto del s. XVII.

Además, cuenta con un buffet con un amplio abanico de productos naturales para deleitarles con un desayuno completo y equilibrado.

Entorno: Sierra de Aracena y Picos de Aroche

Los alrededores del hotel también esconden increíbles parajes por los que transitar y disfrutar del contacto con la naturaleza y los animales. Aracena está situada en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con más de 18.0000 hectáreas, atraviesan unos 600 kilómetros de senderos, es uno de los espacios protegidos más importantes de Andalucía, en plena Sierra de Huelva y a tan sólo una hora de Sevilla.

Su paisaje, cautivador, está bañado por colores mágicos en todas sus gamas. Compuesto por bosques de encinas, alcornoques, castaños y dehesas, constituyendo el hábitat ideal para la cría del cerdo ibérico. El encanto de sus senderos y la diversidad de actividades de turismo activo le permitirán conocer la esencia de este espacio protegido.

La Gruta de las Maravillas

El casco histórico de Aracena está declarado Bien de Interés Cultural y se encuentra diseminado a los pies del antiguo Castillo. Cuenta con innumerables monumentos y atracciones naturales aunque sin duda uno de sus mayores encantos es su tesoro subterráneo.

Jabugo Master Class Experience

No existe un manjar más español y delicioso que una tabla de jamón y si es DOP Jabugo, no podemos pedir más. Pero ¿es lo mismo saborearlo en una tasca cualquiera que en un lugar emblemático, acompañado de un buen maridaje? Evidentemente, NO. Además el auténtico secreto del jamón no solo está en su origen, sino también en su corte.

El Hotel Convento Aracena & SPA te anima a que pruebes su Jabugo Master Class, una experiencia gastronómica con el jamón DOP Jabugo como personaje principal entre los muros de su convento del S. XVII. Un lugar lleno de paz y armonía para aprender a saborear todos los matices de esta delicia culinaria, de la mano de grandes profesionales que les ayudarán a adentrase en el mundo del jamón, del corte y de su cata desde un punto de vista organoléptico y técnico. De una forma divertida aprenderás a disfrutar cada nota y cada textura de uno de los manjares más cotizados del mundo.

Además, a los asistentes se les obsequiará con un regalo de 100 gr de jamón con DOP Jabugo envasado al vacío. La duración aproximada será de 1.5 horas, bajo reserva de un grupo mínimo de 4 personas, con un importe de 35€ por persona.

http://www.hotelconventoaracena.es/

Gracias a la grata experiencia de los huéspedes, el Hotel Convento Aracena & Spa se posiciona en la plataforma online Booking, como el no1 de la provincia de Huelva, el no17 de Andalucía (sobre un total de 376), y en el no115 de España frente a 2.331, posicionándose así en el Top 50 como uno de los mejores destinos turísticos nacionales con un 9,3 sobre 10.