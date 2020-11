Muchas personas se interesan por el tarot cuando están atravesando situaciones dolorosas en sus vidas. Las dudas en el momento de recurrir a la baraja demuestran de forma muy puntual cómo se sienten y qué preocupaciones son agobiantes en esa circunstancia particular. Por lo tanto, las preguntas que se elaboren en una lectura de tarot son tan importantes como las respuestas a obtener.

Conocer cuáles son las mejores preguntas para hacerle al tarot es crucial para poder recibir una lectura clara y precisa. Continúa leyendo para descubrir cómo aprovechar esta práctica al máximo.

¿Cuáles son las mejores preguntas para el tarot?

1. Preguntas abiertas

Las preguntas abiertas, es decir, aquellas que no impliquen solo las respuestas “sí” o “no”, son las mejores para una lectura de tarot provechosa. Algunos ejemplos podrían ser: “¿Cómo seguirá mi situación laboral?”, “¿Cómo puedo mejorar mi relación con X?” y “¿Qué está sucediendo con mi vida amorosa ahora mismo?”. El tarot podrá responder estas preguntas de forma una integral y que abarca distintas aristas.

Elaborar preguntas de modo abierto le brinda la oportunidad al tarot de compartir información inesperada que puede ser útil. Esta información puede develar personajes involucrados en una situación particular, emociones que están ocultas bajo la superficie o creencias limitantes que te impiden alcanzar tu potencial. El hecho de que una pregunta sea abierta no significa que no pueda ser detallada. Puedes preguntar de forma abierta y específica al mismo tiempo.

Asegúrate de sentir calma y tranquilidad al momento de hacer la pregunta. Antes de la lectura, puedes realizar una breve meditación o una caminata por la naturaleza para aclarar tu mente y refinar las preguntas que le harás al tarot.

2. Preguntas generales

Realizar preguntas abiertas y específicas puede brindar revelaciones muy poderosas. Sin embargo, no es necesario recurrir al tarot únicamente de este modo. Puedes pedirles a las cartas que te brinden un mensaje o que te digan qué es lo que necesitas saber en esta oportunidad. El tarot mismo sabrá guiarte cuando busques una señal que no tenga que ver con una situación específica de tu vida.

3. Preguntas que aportan clarificación

Al develar la carta que responderá a tu pregunta, puede suceder que sientas que la respuesta no está clara. Puedes sentir que la carta es demasiado general o no aporta detalles sobre el contexto específico de la pregunta. En esas situaciones, puedes elaborar una pregunta más para obtener clarificación y sacar otra carta.

Para que las preguntas que aportan clarificación obtengan su respuesta, puedes hablar en voz alta con las cartas y hacerles saber que necesitas una explicación extra. Después de sacar una segunda carta, medita sobre ella. Si la respuesta sigue siendo imprecisa, no te apresures a sacar más cartas de clarificación porque esto puede nublar tu juicio. Sostén la incertidumbre por un tiempo. El significado de la segunda carta se revelará cuando menos lo esperes.

Cuando logres hacer mejores preguntas para el tarot, también obtendrás mejores respuestas. Alcanzar este dominio de las cartas requiere tiempo y práctica, pero no te desanimes: tú también puedes ser tu propio oráculo si así lo deseas.

Sobre la autora

María Cruz es la tarotista detrás de 7Tarot. Su visión es compartir la belleza del tarot y hacerlo entendible para todos como herramienta de reflexión para comprender nuestra vida.