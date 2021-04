La nueva tendencia del CBD: flores, aceites y beneficios

Aunque su popularidad está creciendo como la espuma, es posible que nunca hayas oído hablar de una sustancia llamada CBD, pero no te preocupes, cuando hayas terminado de leer este artículo se habrán despejado todas tus dudas.

Qué es el CBD

El CBD (cannabidiol) es uno de los más de cien fitocannabinoides que están presentes en la planta del cannabis; sin embargo, eso no lo convierte en una droga. Nada más lejos de la realidad, de hecho, cuenta con numerosas propiedades terapéuticas.

No hay que confundir el CBD con el THC. El THC (tetrahidrocannabinol) es la sustancia psicoactiva presente en la marihuana que hace que su consumo genere el famoso colocón; no obstante, el CBD, que es completamente legal, no provoca tales efectos secundarios. También puedes ampliar esta información consultando la guía online de CBD Miister CBD.

Beneficios del CBD

Ha llegado el momento de conocer cuáles son las ventajas que el consumo de CBD le aporta a nuestro organismo:

Ayuda a prevenir los problemas cardiovasculares gracias a que es una sustancia rica en ácidos grasos omega 3 y omega 6, ideales para gozar de una perfecta salud coronaria.

Antiinflamatorio: algunas enfermedades provocan la inflamación de determinados órganos. Al reducir la inflamación, el CBD consigue aliviar los síntomas de determinadas enfermedades como la diabetes o la artritis.

Antiemético: las personas que estén recibiendo tratamientos como la quimioterapia ven como el CBD ayuda a que desaparezcan los efectos secundarios tales como las náuseas o el dolor corporal.

Anticonvulsionante: ideal para tratar el párkinson o la esclerosis.

Analgésico: es un magnífico remedio para calmar el dolor, en especial el dolor crónico de determinados pacientes, algunos de los cuales han visto como remitían por completo dichos dolores.

Bueno para la piel: mejora los síntomas de la psoriasis, la dermatitis o el acné.

Cómo conseguir CBD

Dado que la popularidad del CBD está en constante crecimiento, cada vez será más sencillo conseguir esta sustancia. La forma más común para comprar CBD es adquiriéndolo en tiendas especializadas en las que puedes encontrar una gran variedad de productos. En Internet hay un gran número de establecimientos con productos de CBD de primera calidad.

Los aceites de CBD son los formatos más habituales. Esta esencia se obtiene de las semillas del cannabis mediante diferentes procesos. Se trata de un aceite de gran calidad que se puede utilizar para cocinar, aliñar ensaladas y para darle sabor a tus platos. Cada distribuidor lo comercializa a su manera, pero las botellas que cuentan con un dosificador son de gran ayuda para llevar un cálculo milimétrico de qué cantidad diaria estás ingiriendo.

Pero el aceite de CBD no es el único formato disponible en el mercado. Las flores de CBD también son muy comunes, un formato que se suele consumir fumado, pero que también se utiliza en una gran cantidad de recetas. Las cremas y los bálsamos son bastante populares y potencian los efectos reparadores de la piel, que recupera vida. Las grageas, pastillas y cápsulas, así como las tinturas ayudan a que los usuarios tengan otras alternativas de consumo. Por supuesto, no pueden faltar los comestibles elaborados a partir de esta sustancia natural, son los casos de la mantequilla o los tés y zumos.