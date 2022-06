El polémico mensaje que Shein coloca en sus prendas hace estallar a los internautas

Son muchos los usuarios de TikTok los que han publicado en sus cuentas de esta red social esta polémica sobre los mensajes de socorro que hay en las etiquetas de la ropa de Shein.

Fue exactamente @mattesss, una usuaria de TikTok la que se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Cómo comentaba a través de su cuenta, el 25 de mayo de 2022 hizo un pedido de shein y, para su sorpresa, en el envoltorio del paquete había un mensaje: «Help me» (que significa ayuda en español). Ella afirmó en el vídeo y dio por hecho que los niños que trabajan en Shein están pidiendo ayuda.

Rápidamente el vídeo comenzó a hacerse viral. Otros usuarios alegaron que era cierto, ya que se dieron cuenta de que en las etiquetas de sus prendas de ropa de esta tienda china también había mensajes de auxilio, como «Need your help» (necesito tu ayuda).

Some Shein customers are coming forward with shocking pics. Workers have been sending messages in an attempt to get help by imprinting secrete messages in labels

Apparently, Workers are forced into cheap labour while others are kidnapped froºm different countries and enslaved pic.twitter.com/1sDoe1RH2Q

— Xhosa is 🔥 🇿🇦™® (@TakaTina1) June 7, 2022