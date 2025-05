Horóscopo de este lunes 26 de mayo de 2025

El cielo astrológico de hoy nos trae importantes movimientos planetarios que marcarán profundamente el devenir de todos los signos.

El ingreso de Saturno en Aries ayer, aunque sea por un periodo de 100 días antes de establecerse definitivamente en 2026, ya comienza a sembrar las semillas de un nuevo ciclo para todos nosotros.

Mientras tanto, Mercurio entra hoy en Géminis, potenciando nuestra comunicación y agilidad mental.

Veamos cómo afectarán estas energías a cada signo del zodiaco en este lunes 26 de mayo de 2025.

Predicciones para cada signo

♈ Aries

Esta nueva semana estará marcada por la poderosa influencia de Mercurio, favoreciendo especialmente tus relaciones y comunicaciones, tanto en el ámbito laboral como social. Se presenta una semana positiva y fructífera, no por cuestión de suerte, sino gracias a tu gran habilidad y astucia para manejar las situaciones. Con Saturno ingresando en tu signo, comienzas un periodo de autodisciplina y construcción de bases sólidas. Evita obsesionarte con el futuro y no te preocupes antes de tiempo.

♉ Tauro

Se avecinan cambios en tu situación económica que podrían generarte cierta inestabilidad. Muchos de estos cambios podrían ser provocados por ti mismo en busca del éxito y la realización de tus inversiones o negocios. Es fundamental que actúes con prudencia, pues podrías encontrarte con adversarios o inconvenientes inesperados. Hoy alguien tendrá un gesto hacia ti que derribará todas tus barreras y podría conquistar tu corazón.

♊ Géminis

Tu planeta regente, Mercurio, comienza hoy a transitar por tu signo, donde ya se encuentran el Sol y Júpiter. Esta conjunción planetaria te traerá un momento especialmente favorable para los negocios, asuntos materiales y laborales. Tus éxitos se deberán en parte a tu gran inteligencia y habilidad, pero también a una buena dosis de fortuna. Sin embargo, estás buscando un ideal que no existe; no seas tan exigente en tus relaciones personales.

♋ Cáncer

Esta semana será de emociones encontradas, especialmente en lo relacionado con amores del pasado. Recuerda que las mejores decisiones se toman con calma, así que permítete fluir y todo resultará favorablemente. Es momento de dejar atrás los temores que están frenando tu camino hacia el éxito. Tu punto débil esta semana será la piel y el cabello, y enfrentarás días de mucho estrés y carga laboral. Tu día de mayor fortuna será hoy lunes, y tus números mágicos: 04, 18 y 31.

♌ Leo

Eres el signo más coqueto del Zodiaco, lo que te permite estar siempre acompañado en el amor. Tus signos más compatibles son Géminis, Leo y Libra. Para este lunes, se recomienda que enciendas una vela roja y pidas a tu ángel lo que tanto necesitas. No descuides a la persona que tienes a tu lado, pues últimamente solo prestas atención a tu trabajo. La carta de «El Sol» indica que tu vida entra en una etapa de estabilidad económica y confianza en ti mismo.

♍ Virgo

Estás atravesando una excelente etapa en tu vida sentimental, especialmente si mantienes una relación de largo tiempo. Tu punto débil es el páncreas y el riñón, así que procura alimentarte de manera más saludable y cuida tu cuerpo. El amor de tu vida vendrá de otra parte del mundo, mantén el corazón abierto para recibirlo. La carta de «El Mago» señala que estás en plenitud profesional y comenzarás una etapa de realización en el ámbito laboral.

♎ Libra

Podrías recibir hoy dinero con el que no contabas; revisa bolsos y cajones donde podrías encontrar una agradable sorpresa económica. Tendrás oportunidades de crecimiento y una economía estable, solo procura no compartir tus planes para evitar que se arruinen. Si te invitan a participar en un negocio, acéptalo sin dudarlo, pues te beneficiará mucho en el futuro. No debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida; necesitas desarrollar más paciencia para resolverlas en su momento.

♏ Escorpio

Deja de hacerte la persona interesante si alguien te gusta, pues provocarás que se decepcione y se canse de esperar. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 28, 32 y 33, y tus colores de la prosperidad son el azul y el rojo. La Luna Llena en tu signo de este mes ha sido una de las más intensas del calendario astrológico, marcando un punto culminante de emociones, revelaciones y procesos de transformación interna.

♐ Sagitario

Hoy es un buen día para pedir consejo a tu pareja; ten más confianza en su criterio. Tus pensamientos son reflejo de tus acciones, así que deja a un lado todo lo negativo. Tus números mágicos son 08, 12 y 25; tus colores son el azul y el amarillo, y tu punto débil es el cuello o la espalda, trata de relajarte. La energía de la Luna nueva en tu signo en armonía con Neptuno y Plutón te invita a sembrar tu propio renacimiento esta semana.

♑ Capricornio

Estás en el momento ideal para volver a enamorarte; olvida los fracasos anteriores y ábrete a nuevas posibilidades. Tu energía busca avanzar, pero el terreno no está del todo despejado. Antes de tomar decisiones, pregúntate si estás actuando desde el deseo real o desde la presión externa. Los signos de tierra como tú se ven aspectados este mes por el Sol y Urano, brindando un ambiente a la vez tierno y disruptivo, donde la maravilla y el asombro estarán a la orden del día.

♒ Acuario

Cuando veas que algo te resulta imposible de manejar, no dudes en cambiar el rumbo. Con Saturno cambiando de signo, experimentarás una liberación de responsabilidades que te han pesado durante los últimos años. Este es un momento para redefinir tus límites y estructuras personales. La expansión del campo de conciencia y los eventos sorpresivos acompañarán tu camino en las próximas semanas.

♓ Piscis

Es momento de pasar página; cierra este capítulo y encontrarás a ese ser especial que está esperando por ti en alguna parte. La influencia de Neptuno, tu planeta regente, sigue siendo fuerte y te conecta con tu intuición y sensibilidad natural. El Sol en Géminis junto a Júpiter coloca la comunicación en primer plano para ti, ayudándote a expresar tus ideas y sentimientos de manera más clara y efectiva.

La influencia planetaria de la semana

Este lunes marca el inicio de una semana astrológicamente significativa. Saturno ingresó ayer en Aries, iniciando un periodo de 100 días que nos dará un anticipo de lo que será su estancia definitiva a partir de 2026. Este tránsito nos invita a todos a trabajar en nuestra autodisciplina y responsabilidad personal.

Por otro lado, Mercurio entra hoy en Géminis, su signo regente, potenciando nuestra mente para volverla más ágil, curiosa y enfocada en el intercambio de ideas. Esta posición favorece especialmente la comunicación, el aprendizaje y las relaciones sociales.

La semana también estará marcada por la energía de la Luna nueva en armonía con Neptuno y Plutón, invitándonos a sembrar nuestro propio renacimiento. Es un momento ideal para establecer nuevas intenciones y comenzar proyectos que requieran creatividad e intuición.

Efemérides destacadas del 26 de mayo

Este lunes no solo es importante por sus configuraciones astrales, sino también por acontecimientos históricos relevantes que ocurrieron en esta fecha:

En 1929, se publicó el decreto que otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México, hoy conocida como UNAM.

En 1997, el Palacio de Lecumberri se convirtió en el Archivo General de la Nación.

En 1926, nació Miles Davis , músico y trompetista estadounidense, creador del «jazz cool» y una de las figuras más influyentes en la historia del jazz.

, músico y trompetista estadounidense, creador del «jazz cool» y una de las figuras más influyentes en la historia del jazz. En 1964, nació Lenny Kravitz , cantante, actor, compositor y productor estadounidense, quien ha vendido más de 40 millones de copias de sus discos.

, cantante, actor, compositor y productor estadounidense, quien ha vendido más de 40 millones de copias de sus discos. En 1938, se inauguró el estadio «Monumental» del Club Atlético River Plate en el barrio porteño de Núñez, el estadio de fútbol más grande de Argentina.

Estas efemérides nos recuerdan la importancia de la educación, la cultura y el arte en nuestras vidas, elementos que también se ven reflejados en las energías astrológicas de este día.

Consejos para aprovechar la energía del día

Con Mercurio entrando en Géminis y Saturno comenzando su tránsito por Aries, este lunes es ideal para:

Iniciar conversaciones importantes que requieran claridad mental.

Establecer límites saludables en tus relaciones personales y profesionales.

Planificar proyectos a largo plazo, especialmente aquellos que requieran disciplina y constancia.

Conectar con personas de diferentes entornos que puedan aportarte nuevas perspectivas.

Trabajar en la comunicación de tus ideas y en la expresión de tus sentimientos.

Recuerda que los tránsitos planetarios nos ofrecen oportunidades para el crecimiento y la evolución, pero somos nosotros quienes decidimos cómo aprovecharlas. Como nos recuerda el horóscopo de hoy, «tus pensamientos son reflejo de tus acciones», así que mantén una actitud positiva y abierta a las posibilidades que este día te ofrece.