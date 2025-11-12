Comprobar resultados sorteo 11 del 11 de la ONCE: números premiados, dónde ha tocado y cuánto

El sorteo del 11 del 11 de la ONCE 2025 repartió más de 20 millones de euros.

Desde que la ONCE decidió repartir millones de euros cada 11 de noviembre, las noches se han vuelto diferentes.

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 se ha instalado como una cita obligada para cientos de miles de españoles que, entre la ilusión y un toque de superstición, anhelan ser los próximos en gritar “¡me ha tocado!”.

Este año, la expectativa era alta: más de 40 millones en premios, miles de cupones ganadores y un primer premio que hace que más de uno revise sus números con un pulso tembloroso.

La suerte es caprichosa, como las estrellas. En esta edición, el número 16.204 de la serie 059 se llevó el gran premio, llevándose los deseados 11 millones de euros. Un premio que no solo transforma vidas, sino que también despierta sueños en todo un país, aunque aún nadie sepa con certeza dónde ha caído este suculento premio mayor.

¿Dónde han caído los millones? Misterio nacional

Y llega el clásico del día siguiente: ¿dónde ha tocado el gordo?

A pesar de que la ONCE aún no ha revelado el destino de esos 11 millones, ya empiezan a conocerse ganadores secundarios que llenan de alegría localidades desde Murcia hasta Galicia, abarcando tanto grandes ciudades como pequeños pueblos.

En ediciones anteriores, lugares como Tenerife disfrutaron una auténtica fiesta gracias a los premios caídos en la isla; este año, sin embargo, la emoción parece haberse esparcido por toda la geografía nacional.

Lista oficial de premios

Primer premio: 16.204 , serie 059 : 11.000.000 €

11 premios de 1.000.000 € cada uno: 81.237, serie 020 84.305, serie 103 90.998, serie 047 24.760, serie 120 85.184, serie 050 69.020, serie 056 03.667, serie 109 74.453, serie 010 43.952, serie 093 89.182, serie 044 21.925, serie 120

119 premios de 50.000 € a las cinco cifras: 16.204

a las cinco cifras: 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras desde las segundas hasta las duodécimas extracciones

a las cinco cifras desde las segundas hasta las duodécimas extracciones 1.080 premios de 1.200 € a las cuatro últimas cifras: 6.204

a las cuatro últimas cifras: 10.800 premios de 120 € a las tres últimas cifras: 204

a las tres últimas cifras: 108.000 premios de 12 € a las dos últimas cifras: 04

a las dos últimas cifras: 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra: 4 (reintegro)

En total, más de 1,2 millones de premios han repartido ilusión y han proporcionado alguna jubilación anticipada más que merecida.

¿Y si tu cupón está roto, perdido o robado?

La normativa es clara: solo los cupones que estén en perfecto estado y presentados físicamente o adquiridos online son válidos para cobrar el premio. Si el cupón está dañado o ha sido robado o extraviado, la ONCE no lo considerará válido y no habrá forma alguna de reclamarlo. La seguridad que ofrecen los cupones digitales evita muchos disgustos.

El sorteo más esperado y los premios más repartidos

El Sorteo Extraordinario del 11 del 11 no solo destaca por ser uno de los juegos más generosos del país; también es uno de los más esperados por todos los españoles. Cada año millones se lanzan a comprar su cupón ya sea en el kiosco cercano o a través del sitio web oficial de la ONCE. Este sorteo distribuye premios capaces de cambiar vidas enteras pero también deja una estela de pequeños afortunados con recompensas modestas como los citados premios menores que aunque no permiten abandonar el trabajo sí invitan a disfrutar un buen desayuno o una pequeña celebración.

No hay que olvidar la parte fiscal: aquellos premios superiores a los 40.000 € están sujetos a retenciones fiscales; así que conviene hacer cuentas antes de decidirse por ese coche tan deseado o ese viaje soñado alrededor del mundo.

Claves del sorteo: tradición, emoción y solidaridad

El once del once es mucho más que un simple sorteo para la ONCE; es una tradición profundamente arraigada en el calendario lotero español y una oportunidad para soñar sin límites. Además, cada cupón vendido contribuye a la labor social que realiza esta organización destinando parte sus ingresos para mejorar la calidad vida de personas con discapacidad visual en nuestro país.

Cada extracción trae consigo emoción; el suspense ante el número ganador y las caras felices entre los premiados son parte esencial del ritual colectivo anual que nos recuerda que la suerte puede aparecer donde menos lo esperemos. Y nunca está demás revisar bien nuestro cupón antes deshacerse de él; incluso un reintegro puede ofrecer una alegría inesperada.

Mientras se espera conocer exactamente dónde han ido a parar esos grandes premios, la resaca llena ya numerosas localidades españolas con ilusión y esperanza renovadas. Porque como bien se dice en estos días festivos: el verdadero premio es seguir soñando.