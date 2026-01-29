Horóscopo para este jueves 29 de enero de 2026

Este jueves 29 de enero de 2026, las constelaciones se alinean en una conjunción especial entre Mercurio y Venus, enriquecida por la influencia neptuniana que suaviza nuestras palabras y aviva la chispa romántica.

Es un momento propicio para abrir el corazón en conversaciones sinceras, aunque es vital mantener una mirada crítica para no perder de vista la realidad, como sucedió durante el estreno de Romeo y Julieta en 1595.

En cuanto a efemérides interesantes, hoy celebramos los nacimientos de Oprah Winfrey en 1954, Vicente Blasco Ibáñez en 1867 y Álex Ubago en 1981; además, se conmemora el Día Mundial del Rompecabezas y del Automóvil. Prepárate para experimentar altibajos en el amor, la salud, las finanzas y la familia, mientras surgen oportunidades en viajes y decisiones importantes.

Las energías cósmicas nos invitan a equilibrar emociones y razón, sobre todo en relaciones personales donde la sensibilidad puede ser tanto un arma como un puente.

En el ámbito de la salud, es recomendable cuidar del descanso y evitar excesos; desde el punto de vista económico, mantén los ojos abiertos ante posibles fraudes pero no descartes ganancias inesperadas. La familia y los viajes pueden presentar desafíos, aunque también ofrecen oportunidades; tu estado anímico podría oscilar entre nerviosismo y alegría. Tómate tu tiempo para tomar decisiones y ríe ante lo impredecible que traen las estrellas.

Predicciones por signo

♈ Aries

Te envuelve un aire romántico y sensual, pero es posible que tu pareja no comparta esa sintonía. No te aferres solo a lo que deseas para evitar desilusiones. Al principio del día sentirás trabajo tedioso, pero pronto resolverás problemas que mejorarán tu ánimo financiero; salud media, amor 3/5, dinero 3/5, trabajo 4/5. La sensibilidad con la familia está alta; canaliza esa energía a través del ejercicio para combatir los nervios. Se presentan oportunidades en nuevas experiencias siempre que evites las prisas.

♉ Tauro

Hoy es mejor callar antes que explotar; luchas de poder pueden bloquear tu intimidad y nublar tus pensamientos con confusión negativa. Sin embargo, recibirás buenas noticias laborales que traerán sorpresas agradables y permitirán resolver preocupaciones; podrás descansar más en la segunda mitad del día. Amores secretos podrían ofrecerte una imagen plena, además de éxito económico. Salud 3/5, amor 2/5; la familia se mantiene estable aunque deberías cuidar tu vitalidad matutina y evitar excesos alimenticios.

♊ Géminis

Tu sensibilidad puede herir sentimientos ajenos hoy; cuida tu salud evitando sustancias nocivas y posponiendo viajes. Marte activa tu audacia para conquistar después de algunos sacrificios; a pesar de las dificultades hay esperanza por delante. Acepta tus responsabilidades ya que la suerte está de tu lado. Un trabajo concentrado dará sus frutos mientras disfrutas de una tregua amorosa; recuerda que el Día Mundial del Rompecabezas es una buena excusa para relajarte mentalmente.

♋ Cáncer

Las sorpresas pueden alterar tu tranquilidad habitual; canaliza esos nervios a través del ejercicio físico. Una ráfaga de fortuna podría recomponer tus finanzas mientras un regalo tierno recupera la armonía amorosa; dedica tiempo a tu familia para evitar habladurías innecesarias. Tu energía estará en un nivel medio hoy, así que aprovecha las oportunidades al tomar decisiones importantes manteniendo la calma.

♌ Leo

Las emociones marcan el rumbo hoy; evita tomar decisiones clave si te sientes nervioso o si cometes errores de juicio. Tus sueños pueden hacerse realidad tanto en el ámbito laboral como en lo personal tras un esfuerzo considerable. Este día promete ilusión, aunque los contratiempos en los negocios requerirán calma; es un momento ideal para fortalecer relaciones o emprender viajes audaces.

♍ Virgo

Te encuentras receptivo a todo lo que sucede a tu alrededor; refuerza tus defensas con descanso adecuado, ejercicio regular y una dieta equilibrada mientras te adaptas a cambios laborales exigentes. El amor pinta favorablemente con un 4/5 mientras que el trabajo se sitúa en un 3/5; sin embargo, tu salud podría ser vulnerable así que presta atención a tus seres queridos para no sentir soledad. Habrá oportunidades económicas si evitas fraudes al comprar.

♎ Libra

Tu visión aguda será clave en los negocios laborales donde no enfrentarás problemas significativos; trabajo calificado con un 4/5. Controla tus emociones para no imponer tus opiniones sobre los demás. Marte trae actividad emocionante tanto en viajes como en relaciones comerciales con resultados exitosos; meditar te ayudará a equilibrar tu estado anímico.

♏ Escorpio

Hoy disfrutarás de una racha laboral afortunada con ganancias inesperadas; sin embargo, podrías sentirte emocionalmente insatisfecho debido a problemas en pareja que afectan tu ánimo e inseguridad afectiva. A pesar de ello, este es un día propicio para el corazón con sorpresas agradables esperándote; toma decisiones con confianza plena.

♐ Sagitario

Evita precipitaciones basadas en información engañosa ya que decidir puede resultar complicado debido a múltiples perspectivas disponibles hoy; discute con paciencia ante posibles conflictos familiares. Aunque mañana pueda complicarse un poco más, confía porque al mediodía encontrarás positividad tanto en lo íntimo como laboralmente además de recibir buenas noticias; ese optimismo propio sagitariano seguramente atraerá una cita especial bajo Neptuno.

♑ Capricornio

Ten cuidado con fraudes al comprar ya que malentendidos familiares o entre vecinos podrían surgir fácilmente; salte de la rutina habitual e intenta relacionarte más con otros para no parecer distante o frío. Tu trabajo se califica con un notable 4/5 pese a una baja vitalidad matutina; además tu imagen seductora subirá si moderas tus comidas familiares.

♒ Acuario

Tu mente está activa hoy pero recuerda controlar las emociones absorbidas por los demás mediante prácticas meditativas. El día será exigente laboralmente debido a decisiones difíciles pero lograrás alcanzar metas valiosas gracias a ello: dinero 4/5, trabajo también 4/5. Mantén buen ánimo durante viajes y deja fluir tus decisiones guiándote por la intuición.

♓ Piscis

La energía neptuniana potencia tu imaginación romántica hoy: establece conexiones sinceras tanto en amor como en familia aunque no olvides discernir realidades adecuadamente. Las oportunidades económicas pueden surgir inesperadamente mientras tu salud pide descanso reparador; efemérides como las del gran Antón Chéjov, podrían inspirar tu creatividad frente a cualquier desafío.

Con las estrellas guiñando cómplices desde lo alto, convierte este día en un rompecabezas resuelto lleno de humor y corazón.