Horóscopo para este jueves 12 de marzo de 2026

En este 12 de marzo de 2026, el universo nos aconseja actuar con precaución.

De acuerdo al horóscopo chino, hoy es un día para sacrificar, bajo la influencia del gallo de madera, que se muestra como un rival del conejo del mes.

No es momento para grandes iniciativas: evita comenzar obras, celebrar bodas o firmar contratos. Mantén la rutina para no alterar el corazón del dragón.

Las efemérides le añaden un toque interesante a la jornada.

En 1812 nació Ignacio Comonfort, un militar mexicano que se destacó en la lucha contra los invasores.

Además, hoy se conmemora el Día Mundial del Glaucoma y del Riñón, una ocasión perfecta para realizar chequeos preventivos.

Un vistazo a la historia nos recuerda que en 1894 se embotelló por primera vez la Coca-Cola. Reflexiona sobre personalidades como Jack Kerouac (1922) o Liza Minnelli (1946), quienes nacieron en esta fecha y pueden inspirar tu energía.

Para cada signo del zodiaco, abordamos temas como amor, salud, dinero, familia, viajes, desafíos, ánimo, decisiones y nuevas experiencias. El ambiente general es de bajo perfil, priorizando lo cotidiano. Con un toque de humor cósmico: ¡aún no es viernes 13, pero casi!

♈ Aries

Hoy, tu energía es disruptiva, querido Aries. En el ámbito del amor, es mejor evitar declaraciones impulsivas; la rutina puede fortalecer los lazos familiares. En cuanto a tu salud: revisa tus ojos y riñones, ya que el glaucoma puede ser un riesgo. En lo referente al dinero, evita firmar documentos y mantén lo estable. La familia te pedirá paciencia. Los planes de viaje no son recomendables hoy. Tu mayor desafío será sacrificar grandes proyectos. Tu estado de ánimo se mantendrá estable si evitas riesgos innecesarios. Las decisiones importantes deben esperar; busca nuevas experiencias en casa, tal vez leyendo a Kerouac.

♉ Tauro

Para ti, Tauro, el enfrentamiento con el gallo puede poner a prueba tu terquedad. En el ámbito del amor y las relaciones, las conversaciones tranquilas con tu pareja o familia serán clave. Recuerda hidratarte hoy por ser el Día del Riñón. En cuanto a tus oportunidades económicas, es mejor mantener una rutina sin realizar inversiones arriesgadas. La familia estará unida en lo simple. Los viajes deben quedar en espera. Tus desafíos y oportunidades pasarán por sacrificar ambiciones por un poco de paz. Tu energía será media; cuida tu estado de ánimo. Las decisiones deben ser intuitivas y no contractuales. Aprovecha para indagar sobre efemérides mexicanas como la vida de Comonfort.

♊ Géminis

Hoy, querido Géminis, te tocará disfrutar de una jornada tranquila. En el amor, flirtear dentro del ámbito familiar será más apropiado que buscar aventuras externas. Cuida tu salud prestando atención al glaucoma; tu vista es vital para ti. Evita firmar contratos en cuestiones económicas. La familia te ofrecerá momentos tiernos y agradables hoy. Los viajes y nuevas experiencias deberán esperar un poco más. Tu desafío consistirá en romper simbólicamente viejas rutinas. Mantendrás un ánimo juguetón si te mantienes discreto. Las decisiones importantes pueden aplazarse hasta mañana; inspírate en el humorista nacido hoy, como lo fue Miguel Gila.

♋ Cáncer

Como protector del hogar que eres, hoy brillas en lo rutinario, querido Cáncer. En tus relaciones personales, la familia será tu refugio esencial. Es importante cuidar tu salud centrando la atención en tus riñones. Económicamente, busca estabilidad sin asumir riesgos innecesarios. La familia fortalecerá sus conexiones profundas hoy. Los viajes no son recomendables en esta jornada. Las oportunidades surgirán en lo cotidiano mientras que los desafíos implican sacrificar salidas sociales. Tu estado emocional será nostálgico pero sereno; las decisiones deben estar enfocadas en el hogar. Una nueva experiencia podría ser conocer más sobre la historia de las hermanas Mirabal, luchadoras por los derechos humanos.

♌ Leo

Hoy eres un rey comedido, querido Leo. En el amor, canaliza esa pasión hacia tu familia sin necesidad de grandes gestos externos. Es recomendable hacerte un chequeo visual para cuidar tu salud. En términos económicos, mantén lo que ya tienes sin arriesgarte demasiado. La lealtad familiar será fundamental hoy; los viajes quedan descartados temporalmente. Tus desafíos consisten en lidiar con tu ego ante los sacrificios necesarios hoy. Si logras descansar bien, tu energía será alta; mantén una actitud optimista frente a todo lo que venga. Posponer firmas es lo más sabio ahora mismo; recuerda al líder político nacido este día: Raúl Alfonsín.

♍ Virgo

Eres práctico por naturaleza y hoy encajas perfectamente con esa faceta sacrificada que necesitas mostrar, querido Virgo. En el amor, presta atención a los pequeños detalles dentro de tus relaciones personales. Para cuidar tu salud revisa tanto tus riñones como tus ojos. Busca oportunidades económicas enfocadas en ahorrar más que gastar hoy; la familia brindará apoyo mutuo incondicionalmente durante esta jornada tranquila sin viajes planeados por ahora y donde tu desafío será lidiar con el perfeccionismo habitual que te caracteriza.

Tu ánimo estará equilibrado; toma decisiones analíticas desde casa y aprovecha para educarte sobre el Día Mundial del Glaucoma, una excelente manera de aprender algo nuevo.

♎ Libra

Querido Libra, busca ese balance cósmico tan necesario en estos días turbulentos para ti emocionalmente hablando . En cuanto al amor y la familia , hallarás armonía entre lo simple . No descuides tu salud ; previene cualquier problema renal realizando chequeos . Evita firmar contratos ; sería mejor dejarlo para otro momento . Las charlas profundas con familiares serán gratificantes , mientras que los viajes deben postergarse . Las oportunidades vendrán desde adentro ; enfrenta tus desafíos con decisión aunque sientas indecisión . Tu energía será suave ; confía en tus instintos para tomar decisiones . No olvides recordar al poeta Gabriele D’Annunzio quien también nació este día .

♏ Escorpio

Intenso como siempre , querido Escorpio , canaliza toda esa energía contenida hacia una rutina efectiva . En relaciones personales , vive una apasionada conexión familiar . Cuida tus riñones ; son parte integral de ti mismo . Económicamente hablando , actúa con cautela ante cualquier situación relacionada al dinero . Mantén fuertes esos lazos familiares ; olvida los viajes por ahora , ya que esos desafíos implican transformar sacrificios necesarios dentro de ti mismo . Tu ánimo misterioso puede jugarte malas pasadas si no controlas esas emociones profundas ; evita tomar decisiones drásticas hoy mismo . Recuerda que este día también marca la efeméride sobre la primera Coca-Cola embotellada hace años atrás !

♐ Sagitario

Aventurero como siempre , querido Sagitario , frena un poco ese ímpetu explorador que te caracteriza buscando nuevas experiencias caseras hoy . Presta atención a cualquier síntoma relacionado con glaucoma ; sigue cuidando bien de ti mismo ! . Mantente dentro del marco económico habitual evitando gastos innecesarios ; disfruta risas familiares mientras esperas mejores tiempos para viajar o vivir nuevas aventuras fuera . Tus desafíos radicarán principalmente en controlar esa impaciencia innata hacia situaciones externas ; mantente consciente sobre cómo manejarlas sin dejarte llevar demasiado lejos ! Tu energía estará media pero recuerda esperar antes de tomar decisiones importantes .

Inspírate observando cómo brilló Liza Minnelli durante su vida artística llena de matices únicos ! .

♑ Capricornio

Ambicioso como siempre eres , querido Capricornio , sacrifica esos planes grandiosos por un tiempo más adecuado ! El amor florecerá estable entre familiares cercanos mientras cuidas bien aquellos aspectos relacionados a su salud centrándote especialmente en sus riñones ! . Busca oportunidades futuras pero ten paciencia porque todo llega cuando menos te lo esperas ; apóyate mutuamente con aquellos seres queridos cercanos mientras evitas salir fuera durante esta jornada tan tranquila donde deberás enfrentarte nuevamente a esos desafíos relacionados directamente hacia una disciplina personal constante ! Mantén activo ese espíritu resiliente ante adversidades cotidianas !

Recuerda también reflexionar acerca del legado dejado tras su muerte : Ignacio Comonfort quien luchara incansablemente por su país hasta lograr convertirse finalmente presidente mexicano moderno . .

♒ Acuario

Innovador siempre buscador incansable ideas frescas , querido Acuario deberás encontrar maneras creativas dentro del marco habitual establecido ! En relaciones personales comparte ideas innovadoras familiares donde todos puedan participar juntos disfrutando mucho más cada momento vivido !. Cuida muy bien tanto vista como riñones asegurándote así mantenerte saludable ! . Aunque las finanzas estén estancadas puedes disfrutar debates enriquecedores acerca temas actuales sin necesidad salir fuera porque sería mejor evitar hacerlo hasta nuevo aviso debido ciertos riesgos asociados .

Tus oportunidades surgirán principalmente desde espacios creativos hogareños donde deberás enfrentar ese desafío interno asociado hacia rebeldía habitual propia siendo necesario canalizarla adecuadamente antes decidir algo importante grupalmente consultando previamente antes actuar impulsivamente !

Inspírate observando obras literarias escritas por Jack Kerouac quien marcara generaciones enteras gracias su talento único! .

♓ Piscis

Soñador empedernido siempre fluyendo suavemente cual río tranquilo , querido Piscis vive intensamente cada instante compartiendo momentos románticos entre familiares cercanos disfrutando cada detalle vivido juntos! . Cuida especialmente tanto riñones como glaucoma realizando chequeos pertinentes asegurándote así mantenerte saludable!. Busca ahorrar económicamente evitando gastos innecesarios mientras fomentas empatía hacia aquellos seres queridos cercanos quienes necesitan apoyo emocional durante estos días difíciles donde podrían surgir ilusiones engañosas .

Tu estado anímico permanecerá intuitivo permitiéndote conectar profundamente contigo mismo durante jornadas introspectivas repletas magia interior donde deberías tomar decisiones espirituales mirándote internamente buscando respuestas verdaderas sobre qué camino seguir adelante .

Una nueva experiencia podría involucrar aprender acerca efemérides relacionadas figuras históricas tales como Sun Yat-sen fallecido precisamente un día como hoy hace años atrás! .

Aspecto Consejo general hoy Amor Refuerza los vínculos familiares evitando riesgos románticos Salud Realiza chequeos renales y verifica glaucoma Dinero No firmes contratos ni realices cambios drásticos manteniendo estabilidad económica actual! Desaconsejados viajes lejos! Pospón decisiones importantes!

Efemérides como nacimiento astrónoma Dorrit Hoffleit nos recuerdan mirar al cielo con cuidado!. Mañana traerá inestabilidad así que tómate este tiempo relajándote dejando respirar libremente al cosmos tal cual debería serlo naturalmente .