Horóscopo del viernes 10 de abril de 2026: un día para resolver asuntos pendientes y disfrutar

Este viernes se presenta con un clima astrológico singular que fusiona dos momentos claramente diferenciados.

Durante la mañana y la tarde, la Luna en Capricornio pone el foco en la responsabilidad y el cierre de asuntos que han quedado pendientes, mientras Marte en Aries sigue empujando con fuerza e ímpetu para avanzar.

Hay ritmo, hay iniciativa y una cierta urgencia por hacer que las cosas sucedan.

Al llegar el atardecer, la Luna se traslada a Acuario, lo que transforma el ambiente, volviéndolo más ligero y social. En otras palabras, primero hay que cumplir y luego disfrutar.

Por otro lado, Venus, el planeta del amor y la belleza, establece un aspecto favorable con Marte, lo que aumenta el deseo de conectar de manera más profunda y auténtica.

Este es un día ideal para aclarar malentendidos y fortalecer los vínculos afectivos. Con la Luna transitando por Libra, el signo de la balanza, se nos anima a buscar armonía y justicia en nuestras interacciones. Este tránsito lunar nos recuerda lo vital que es escuchar tanto a los demás como a nosotros mismos, encontrando ese punto medio que nos permita avanzar con tranquilidad.

♈ Aries

La energía que traes hoy es notable, y se nota. La Luna en Capricornio te pide que la canalices con cabeza: el impulso es tu motor, pero sin orden puede convertirse en ruido. Es un día propicio para tomar decisiones importantes en lo laboral, donde asoma una oportunidad que conviene no dejar pasar. En el amor, vivirás un momento especial con tu pareja, de esos que no se planean y se recuerdan. Si recibes una invitación para salir, ve, pero sin gastar más de la cuenta: queda mucho mes por delante. Una persona de signo de fuego te propondrá algo que te hará replantearte ciertas cosas. Piénsalo con calma antes de responder. Cuando canalizas bien tu energía, todo fluye. Hoy tienes la oportunidad de demostrártelo.

♉ Tauro

Jornada introspectiva que no hay que confundir con jornada perdida. La calma de hoy tiene un propósito: fortalecer vínculos desde lo emocional y poner orden en lo económico, donde podrías recibir un consejo muy valioso o incluso un ingreso extra relacionado con un negocio anterior. Aprovéchalo. En lo laboral, la constancia marca la diferencia: no es día de grandes gestos, sino de avance sostenido. Por la tarde, dedica tiempo a algo que te relaje de verdad. El cuerpo y la cabeza lo agradecerán antes de que llegue el fin de semana.

♊ Géminis

Dinamismo sentimental con sorpresas agradables en el horizonte. La Luna en Libra favorece el diálogo y la comprensión mutua: es un buen día para decir lo que sientes, pero también para escuchar con atención lo que te dicen. En lo laboral, la comunicación será tu mejor herramienta. En finanzas, analiza bien antes de mover dinero: no es el momento de actuar por impulso. Si hay una conversación pendiente con alguien cercano, no la postergues más. Las tensiones que llevas acumulando tienden a aflojarse hacia el final del día. Respira.

♋ Cáncer

Hay decisiones que llevas posponiendo demasiado tiempo y hoy la Luna en Capricornio te lo recuerda sin contemplaciones. La claridad y el compromiso que te pide el día no son un castigo: son una liberación. En el amor, la sinceridad será tu mejor compañera; mostrarte vulnerable ante quienes amas no es debilidad, es inteligencia emocional. En lo laboral, la situación puede estar algo inestable, pero ten paciencia: las cosas se van resolviendo. Cuida el descanso, que tu cuerpo lo necesita. Por la noche el tono cambia, la tensión se afloja y podrás soltar lo que has cargado durante la semana. Decidir también libera.

♌ Leo

La Luna en Libra te pone hoy en tu salsa: relaciones, reconocimiento y magnetismo. Tu carisma está en máximos y eso se nota en cómo te relacionas, en cómo te miran y en cómo respondes. Es un día excelente para compartir ideas, liderar proyectos y sorprender a tu pareja con un gesto que no esperaba. En lo laboral destacan oportunidades vinculadas al liderazgo, y podrían llegar ingresos inesperados. Cuida la alimentación y mantén el equilibrio entre actividad y descanso: un poco de ejercicio hoy te dará mucha energía para el fin de semana. Si tienes que viajar o hacer planes, el día acompaña.

♍ Virgo

Viernes de aterrizaje emocional. La Luna en Libra te ayuda a encontrar equilibrio entre tus responsabilidades y lo que sientes, que hoy pide claridad y expresión honesta. En el amor, la sinceridad es fundamental: di lo que piensas sin rodeos pero sin dureza. Es posible que sientas el impulso de tomar más distancia emocional de tu entorno familiar, de forjar tu propio camino con más autonomía. Escúchalo. En lo laboral, jornada productiva; en finanzas, planifica con visión de futuro. Y ahora que termina la semana, haz una cosa que te cuesta: desconéctate del móvil, aléjate de lo que drena y dedica tiempo a cuidarte. Te lo has ganado.

♎ Libra

Tu signo está especialmente favorecido hoy. La Luna ilumina tus relaciones y trae armonía a los vínculos más cercanos. En el amor, los momentos del día tienen una calidad especial: aprovéchalos para fortalecer lo que más valoras. Desde el ámbito familiar llega una noticia positiva que traerá alivio y paz mental. En lo laboral, el trabajo en equipo da sus mejores frutos hoy, y en finanzas surgen oportunidades interesantes que merecen atención. Una advertencia práctica: cuida tus pertenencias cuando estés en lugares públicos y mantente atento. Hay asuntos laborales pendientes que hoy tienen solución si les dedicas un rato. No lo dejes para la próxima semana.

♏ Escorpio

Día de intensidad interior y claridad creciente. La Luna en Capricornio te ayuda a concretar ideas que llevabas tiempo madurando: es el momento de pasar del análisis a la acción. En lo emocional, la introspección de hoy tiene valor: entender lo que sientes sobre tus relaciones más cercanas te dará perspectiva que necesitabas. No temas las emociones fuertes; contienen información. En lo laboral pueden llegar cambios inesperados que requieren adaptación rápida. En finanzas, prudencia. Al caer la tarde, libera tensiones: esta semana has dado mucho y el cuerpo necesita soltar. Permítetelo.

♐ Sagitario

La Luna en Libra te abre hoy a nuevas experiencias y te da ganas de explorar, compartir y celebrar. El optimismo es tu estado natural y hoy fluye con facilidad. En el amor, la espontaneidad es tu mejor aliada: organiza algo improvisado con tu pareja o con quienes quieres y deja que el momento tome su propio rumbo. En lo laboral surgen propuestas interesantes y se vislumbran mejoras económicas en el horizonte cercano. Tu salud acompaña, aunque conviene moderar los excesos del fin de semana si quieres mantener el ritmo. El ejercicio al aire libre hoy te recargará más que cualquier otra cosa. Sal un rato.

♑ Capricornio

Con la Luna en tu propio signo, arrancas este viernes con foco, determinación y una claridad poco habitual sobre lo que quieres y lo que necesitas dejar atrás. Es un buen día para reflexionar sobre metas a largo plazo y establecer prioridades reales, no las que otros esperan de ti. Después de semanas de trabajo intenso, podría llegar un reconocimiento o un ingreso inesperado que compense el esfuerzo invertido. En lo familiar, los tuyos han echado de menos tu presencia: esta tarde tienes la oportunidad de recuperar ese tiempo. Cuida la alimentación y el descanso. Al caer la noche, la energía cambia hacia algo más suave y puedes permitirte, por fin, soltar.

♒ Acuario

La jornada arranca con ritmo tranquilo, pero a medida que avanza la tarde la Luna entra en tu signo y todo cambia de color. El ambiente se vuelve más ligero, más social, más tuyo. Es el momento de conectar con otros, de disfrutar de la compañía sin agenda ni obligaciones. Deja que el fin de semana llegue con una conversación que te alegre, un plan espontáneo o simplemente la satisfacción de haber terminado la semana siendo fiel a ti mismo. Las próximas horas tienen algo de regalo. Recíbelo.

♓ Piscis

Cierras la semana con sensibilidad a flor de piel y un romanticismo que tiñe todo lo que tocas. En el amor, los vínculos cercanos cobran hoy una profundidad especial: no la desperdicies. Tu salud mejora si te conectas con actividades que te relajan de verdad, sin pantallas y sin prisa. En lo laboral, confía en tu intuición: hoy acierta más que cualquier análisis racional. En finanzas, evita riesgos innecesarios. Dedica la tarde a cuidarte, a recargar energías y a recordarte que la semana que viene empieza mucho mejor cuando el viernes termina en paz.

Efemérides del día

Este viernes 10 de abril marca un punto de inflexión en la semana. La Luna en Capricornio durante la mañana invita a cerrar ciclos con responsabilidad y resolver lo que lleva demasiado tiempo pendiente. Según avanza la tarde y la Luna transita hacia posiciones más sociales, la energía cambia: es momento de soltar tensiones, celebrar los logros de la semana y prepararse para recibir el fin de semana con vitalidad renovada. Los astros no piden grandes gestos hoy. Piden presencia, honestidad y la valentía de decidir lo que lleva tiempo esperando una respuesta.