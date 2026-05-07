Horóscopo de este jueves 7 de mayo de 2026

Este jueves 7 de mayo de 2026 llega con una Luna gibosa menguante que se ilumina al 72%, un momento propicio para ajustar, cerrar ciclos y priorizar lo verdaderamente relevante.

Los signos de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, experimentan una claridad especial, mientras que Plutón retrógrado en Acuario nos anima a transformar nuestras relaciones y hábitos diarios. No es un día para correr: la paciencia será recompensada.

La jornada también trae efemérides curiosas, entre ellas el recuerdo del nacimiento de Walter Mercado, el astrólogo que iluminaba con su carisma las pantallas.

Además, eventos históricos nos recuerdan la perseverancia cósmica que nos rodea. Prepárate para tomar decisiones maduras en amor, salud y finanzas, pero no olvides añadir un toque de humor estelar para no tomarte todo tan a pecho.

♈ Aries (21 marzo – 19 abril)

Un día excelente para decisiones laborales importantes, donde las oportunidades requieren rapidez. El Niño Prodigio te aconseja actuar ya, pero mantén la calma en el ámbito del amor. Según Mhoni Vidente, revisa con quién compartes tu energía; la influencia de Plutón retrógrado transforma los vínculos auténticos.

Amor y relaciones : Expresa tu pasión, pero cuida tus expectativas en lo nuevo.

: Expresa tu pasión, pero cuida tus expectativas en lo nuevo. Salud : Energía alta; activa tus rutinas deportivas.

: Energía alta; activa tus rutinas deportivas. Oportunidades económicas : Surgen en entornos grupales o sociales.

: Surgen en entornos grupales o sociales. Familia : Tu intuición guiará los sueños compartidos.

: Tu intuición guiará los sueños compartidos. Viajes : Aventura te llama, pero equilibra con momentos de descanso.

: Aventura te llama, pero equilibra con momentos de descanso. Desafíos : Las dudas laborales se resolverán sin prisa.

: Las dudas laborales se resolverán sin prisa. Energía y ánimo : Por las nubes; ríe ante cualquier obstáculo.

: Por las nubes; ríe ante cualquier obstáculo. Toma de decisiones: Confía en tu fuerza para lo importante.

Walter Mercado destaca tu fuerte lado emocional: avanzarás en el trabajo y mejorarás tus finanzas. Suerte con los números 11, 31, 9.

♉ Tauro (20 abril – 20 mayo)

Hoy es tu día estelar, con el Sol brillando en tu signo y la Luna en tierra. Enfócate en tus finanzas: aunque surja un gasto inesperado, la solución llegará pronto. Busca ese descanso emocional que tanto necesitas. Según Marie Claire, disfruta del placer sin ruido; el magnetismo se encuentra en la calma.

Amor : Fortalece los lazos a través de placeres sencillos.

: Fortalece los lazos a través de placeres sencillos. Salud : Encuentra un equilibrio entre responsabilidades y tiempo personal.

: Encuentra un equilibrio entre responsabilidades y tiempo personal. Oportunidades económicas : La disciplina compensará cualquier extra.

: La disciplina compensará cualquier extra. Familia : Conversaciones aceleran los vínculos familiares.

: Conversaciones aceleran los vínculos familiares. Viajes : Serán momentos llenos de felicidad; controla tus nervios.

: Serán momentos llenos de felicidad; controla tus nervios. Desafíos : La tensión posesiva puede surgir; suelta un poco.

: La tensión posesiva puede surgir; suelta un poco. Energía y ánimo : Optimista y contagiosa.

: Optimista y contagiosa. Toma de decisiones: Sensatez ante lo valioso.

Mhoni ve madurez en tus objetivos; no asumas cargas ajenas. Prioriza tu estabilidad.

♊ Géminis (21 mayo – 20 junio)

La comunicación será clave hoy; reuniones y acuerdos fluirán con facilidad. Alguien se atreverá a confesar algo en el ámbito del amor. Según Marie Claire, hoy es mejor optar por profundizar que apresurarse; quédate en lo intenso. Mhoni sugiere que despiertes tu curiosidad y hables sinceramente.

Amor : Una confesión te sorprenderá.

: Una confesión te sorprenderá. Salud : Mantén la calma ante posibles alteraciones.

: Mantén la calma ante posibles alteraciones. Oportunidades económicas : Las metas pendientes pueden traer sorpresas agradables.

: Las metas pendientes pueden traer sorpresas agradables. Familia : Puede haber nervios; actúa con pausa.

: Puede haber nervios; actúa con pausa. Viajes : Serán emocionantes si viajas acompañado.

: Serán emocionantes si viajas acompañado. Desafíos : Las dudas son superables gracias a la influencia de Júpiter.

: Las dudas son superables gracias a la influencia de Júpiter. Energía y ánimo : Positiva para alcanzar tus metas.

: Positiva para alcanzar tus metas. Toma de decisiones: Laborales, adopta una actitud ganadora.

Walter Mercado sugiere programar tu mente hacia el éxito; suerte con los números 15, 30, 21.

♋ Cáncer (21 junio – 22 julio)

Es hora de ordenar prioridades y evitar sobrecargas innecesarias. Busca un entorno afectivo que te contenga. Mhoni aconseja mirar hacia dentro y establecer límites claros. La intensidad será clave hoy en tus relaciones afectivas.

Amor : Nuevos horizontes pueden abrirse si mantienes la calma.

: Nuevos horizontes pueden abrirse si mantienes la calma. Salud : La paz emocional se logra a través de la empatía.

: La paz emocional se logra a través de la empatía. Oportunidades económicas : Tu intuición te ayudará con algunos pagos pendientes.

: Tu intuición te ayudará con algunos pagos pendientes. Familia : Puede haber conflictos si no escuchas tu voz interior.

: Puede haber conflictos si no escuchas tu voz interior. Viajes : Serán enriquecedores si incluyes compasión en ellos.

: Serán enriquecedores si incluyes compasión en ellos. Desafíos : La sensibilidad estará alta hoy.

: La sensibilidad estará alta hoy. Energía y ánimo : Vulnerable, pero muy intuitiva.

: Vulnerable, pero muy intuitiva. Toma de decisiones: Basadas en esa voz interior que te guía.

Escucha esa vocecita interna; equilibra familia y salud adecuadamente.

♌ Leo (23 julio – 22 agosto)

Hoy brillarás por tu creatividad; proyectos artísticos cobrarán vida. Deja fluir el amor sin tratar de controlarlo demasiado. Según Marie Claire, disciplina sin buscar aplausos traerá resultados positivos. El Niño Prodigio apunta al protagonismo dentro de tu rutina diaria.

Amor: Los acuerdos cercanos experimentarán cambios importantes.

Los acuerdos cercanos experimentarán cambios importantes. Salud: Busca un equilibrio entre actividad física y descanso necesario.

Busca un equilibrio entre actividad física y descanso necesario. Oportunidades económicas: Se presentarán nuevas empresas o colaboraciones interesantes.

Se presentarán nuevas empresas o colaboraciones interesantes. Familia: Liderarás proyectos familiares con éxito.

Liderarás proyectos familiares con éxito. Viajes: Iniciativa será fundamental para disfrutar al máximo.

Iniciativa será fundamental para disfrutar al máximo. Desafíos: Emocionales; suaviza las tensiones que puedan surgir.

Emocionales; suaviza las tensiones que puedan surgir. Energía y ánimo: Intensa e incluso radical hoy.

Intensa e incluso radical hoy. Toma de decisiones:** Serenas y favorables hacia lo que deseas lograr.

Walter Mercado sugiere meditar e investigar nuevos horizontes; suerte con los números 6, 45, 3. ¡Atrévete a dar ese paso!

♍ ​Virgo​ (23 agosto – 22 septiembre)

Organízate bien hoy porque será un día productivo a nivel general. El pasado podría hacer una reaparición sentimentalmente hablando. Mhoni recomienda hacer ajustes en tus hábitos mientras prestas atención a los detalles más ligeros que antes pasabas por alto. La claridad será crucial para priorizar correctamente.

— ​Amor​ : Reencuentros del pasado pueden surgir hoy​ .

— ​Salud​ : Es buen momento para recuperar claridad mental​ .

— ​Oportunidades económicas​ : Tu determinación constante dará sus frutos​ .

— ​Familia​ : Superarás desafíos familiares gracias a tu perseverancia​ .

— ​Viajes​ : Innovadores gracias a la influencia positiva de Júpiter​ .

— ​Desafíos​ : Variables pero basados en tu intuición​ .

— ​Energía y ánimo​ : Muy perceptiva durante todo el día​ .

— ​Toma de decisiones​ : Acertadas gracias a tu instinto afilado​ .

El Niño Prodigio respalda tus esfuerzos organizativos.

♎ ​Libra​ (23 septiembre – 22 octubre)

Es hora de cerrar acuerdos donde brille tu diplomacia natural. El equilibrio deberá reinar también en el amor hoy mismo. Mhoni aconseja dejar fluir esa creatividad espontánea para reconectar deseos olvidados.

— ​Amor​ : Claridad y balance serán esenciales hoy​.

— ​Salud​ : Expresa sin sentirte culpable por ello​.

— ​Oportunidades económicas​ : La paciencia fortalecerá cualquier situación financiera​.

— ​Familia​ : Sorpresas positivas vendrán desde casa​.

— ​Viajes​ : Reflexivos e incluso espirituales​.

— ​Desafíos​ : Las vulnerabilidades pueden crecer si no estás atento​.

— ​Energía y ánimo​ : Muy creativa durante todo el día​.

— ​Toma de decisiones​ : Confianza plena te guiará hacia lo correcto.​

Recuerda que Plutón no posterga nada; ¡exprésate sin miedo!

♏ Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Las emociones estarán intensas hoy; canaliza esa energía hacia algo positivo evitando choques laborales innecesarios. Mhoni sugiere mantener baja la intensidad emocional mientras ordenas tu entorno personal. Marie Claire resalta la importancia del orden íntimo como base para avanzar correctamente.

— Amor : Pasiones renacerán tras superar desafíos previos .

— Salud : Estabiliza cualquier malestar post-difícil .

— Oportunidades económicas : Usa tu intuición para saldar cuentas pendientes .

— Familia : Encuentra fuerza para cargar responsabilidades familiares .

— Viajes : Te esperan experiencias afortunadas .

— Desafíos : Evita caer en tendencias depresivas .

— Energía y ánimo : Muy intuitiva durante todo el día .

— Toma de decisiones : Instintivas pero ganadoras cuando las tomes bien informadas .

El Niño Prodigio aconseja evitar confrontaciones innecesarias hoy mismo.

♐ Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Planifica esos viajes porque la energía estará alta hoy mismo! Habrá pasión también presente dentro del amor según Mhoni quien asegura que conversaciones profundas abrirán nuevas perspectivas sobre temas antiguos sin duda alguna!

— Amor : Momentos muy calientes junto a alguien especial serán posibles!

— Salud : Introspección recargará energías perdidas!

— Oportunidades económicas : Ideas compartidas concretarán nuevas oportunidades!

— Familia : Giros atrevidos aportarán cambios positivos!

— Viajes : Felicidad cercana te espera por delante!

— Desafíos : Mínimos pero presentes igualmente!

— Energía & ánimo : Aventurera por naturaleza!

— Toma deciciones & conclusiones finales más beneficiosas!

El Niño Prodigio anima a volar alto sin miedo alguno!

♑ Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Las responsabilidades aumentan pero los resultados serán buenos al final del camino recorrido hasta aquí! Ten cuidado con las finanzas apresuradas pues podrían traerte problemas inesperados según Marie Claire quien menciona cómo esta Luna suaviza armaduras difíciles!

– Amor – Decisiones tomadas aportarán paz interior por fin!!

– Salud – No refugies sentimientos solo detrás productividad!!

– Oportunidades económicas – Paciencia te ayudará aumentar recursos disponibles!!

– Familia – Autoridad lúcida será clave aquí!!

– Viajes – Innovadores así como inspiradores!!

– Desafíos – Control emocional debe ser cuidado!!

– Energía & ánimo – Eficaz siempre!!

– Toma deciciones & conclusiones finales más maduras!!

Mhoni recuerda valorar siempre aquello sostenible!

♒ Acuario (20 enero – 18 febrero)

Los cambios rutinarios son necesarios ahora mismo así que adáptate rápidamente! Abre diálogos sinceros especialmente dentro del amor donde Mhoni menciona cómo Plutón ha redefinido identidades personales importantes!!

– Amor – Revelaciones internas pueden ser sorprendentes!!

– Salud – Silencio afina ideas profundas!!

– Oportunidades económicas – Detecta fugas financieras!!

– Familia – Bastidores productivos servirán mucho mejor!

– Viajes – Cambios positivos esperándote allí afuera!

– Desafíos ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ Procesos internos podrían resultar difíciles!

– Energía & ánimo ⏤ Innovadora siempre!

– Toma deciciones & conclusiones finales silenciosas son necesarias!!

El Niño Prodigio recuerda cuán clave resulta adaptarse constantemente!!

♓ Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Tu sensibilidad estará alta así que busca actividades creativas o espirituales donde puedas canalizarla adecuadamente! Intenta escuchar más intensamente aquella voz interna pues Mhoni dice que encontrar silencio equilibrará pensamientos desbordantes!!

— Amor ⏤ Contención cercana es necesaria ahora mismo!

— Salud ⏤ Introspección realmente actúa como medicina!

— Oportunidades económicas ⏤ Espacios claros ofrecen posibilidades infinitas!

— Familia ⏤ Alejado desgastes emocionales previos!

— Viajes ⏤ Reflexivos siempre!

— Desafíos ⏤ Ruido mental podría aparecer!

— Energía & ánimo ⏤ Sensible totalmente!

— Toma deciciones & conclusiones finales deben ser intuitivas!

El Niño Prodigio aconseja fluir junto ella misma siempre!

Con Marte pronto entrando en Aries esta semana promete acelerar sucesos relevantes así que aprovecha estas vibraciones cósmicas haciendo del universo tu aliado sonriente!