Pronóstico del Tiempo en España: nubes de verano y calor moderado este domingo 7 de junio de 2026

Hoy el tiempo en España se presenta como un domingo casi veraniego: bastante estable, calor moderado, sol intermitente y esas tormentas vespertinas que surgen cuando ya pensabas que el día iba a ser tranquilo.

Según la última actualización de AEMET y los principales portales meteorológicos, el panorama general es de ambiente cálido en el interior, algo más fresco en el norte y zonas costeras, con nubosidad variable y riesgo de chubascos de evolución durante la tarde en áreas del interior peninsular.

Palabras clave relevantes: España, pronóstico del tiempo, previsión meteorológica, tormentas vespertinas, calor moderado.

Temperaturas: calor razonable, sin ola a la vista

Las temperaturas de hoy se encuentran dentro de los valores habituales para principios de junio, sin extremos significativos.

En Madrid (España) , se espera una máxima cercana a los 27 ºC y una mínima que rondará los 15–16 ºC .

, se espera una máxima cercana a los y una mínima que rondará los . En el valle del Guadalquivir, donde se ubican ciudades como Sevilla (España) o Córdoba (España) , las máximas alcanzan los 30–31 ºC .

o , las máximas alcanzan los . En la depresión del Ebro, tomando como referencia a Zaragoza (España) , las temperaturas superan los 28–29 ºC a primeras horas de la tarde.

, las temperaturas superan los a primeras horas de la tarde. En el Cantábrico, con localidades como Bilbao (España) o Santander (España) , se mantiene un ambiente más fresco, con máximas alrededor de 21–23 ºC .

o , se mantiene un ambiente más fresco, con máximas alrededor de . En la costa mediterránea, incluyendo a Valencia (España) o Barcelona (España) , las temperaturas oscilan entre los 24–26 ºC , notándose cierta sensación de bochorno cerca del mar.

o , las temperaturas oscilan entre los , notándose cierta sensación de bochorno cerca del mar. En Palma (España) , el termómetro también se sitúa entre los 24–26 ºC .

, el termómetro también se sitúa entre los . En las islas canarias como Las Palmas de Gran Canaria (España) o Santa Cruz de Tenerife (España), las máximas rondan los 23–25 ºC, con mínimas agradables por encima de los 18 ºC.

No hay indicios de ola de calor, ni tampoco se prevén caídas bruscas en las temperaturas según los modelos revisados. Sin embargo, el interior comienza a mostrar signos del “modo verano”.

Cielo y nubosidad: sol, intervalos nubosos y tarde activa en el interior

Las imágenes recientes del satélite Meteosat revelan un panorama bastante habitual para esta época: nubes bajas y medias en parte del norte y este del país; cielos más despejados en la meseta y nubosidad que aumenta en el interior conforme avanza la tarde.

En resumen, según AEMET y otros servicios meteorológicos:

Predominio de cielos poco nubosos o despejados en gran parte del interior peninsular durante la mañana.

en gran parte del interior peninsular durante la mañana. Más presencia de nubes bajas en el Cantábrico, norte de Galicia (España) y áreas del alto Ebro (España) , donde es probable que el cielo esté más gris al inicio del día.

en el Cantábrico, norte de y áreas del , donde es probable que el cielo esté más gris al inicio del día. En el Mediterráneo se observan intervalos matinales de nubes bajas cerca de la costa que tienden a despejarse a lo largo del día.

En las Islas Baleares (España) y Canarias (España), habrá una mezcla de nubes y claros; la nubosidad será más densa en las vertientes expuestas al viento pero sin grandes sobresaltos.

La tarde traerá consigo lo más interesante.

Tormentas vespertinas: seguimiento en zonas interiores

La atmósfera cobrará vida durante las horas centrales y por la tarde en varias áreas del interior peninsular. AEMET y otros modelos advierten sobre chubascos y tormentas localmente moderadas.

Zonas a tener bajo observación:

El Sistema Ibérico (España) y áreas cercanas (interior de Castilla-La Mancha (España) , este de Aragón (España) y el norte de la comunidad Valenciana).

y áreas cercanas (interior de , este de y el norte de la comunidad Valenciana). Sectores montañosos del centro y este peninsular que incluyen partes de la Serranía de Cuenca (España), así como regiones en Teruel (España) y sistemas montañosos interiores valencianos.

Características esperadas:

Inicio probable de las tormentas durante las primeras horas de la tarde.

Intensidad generalmente moderada aunque con núcleos puntuales que podrían ser algo más fuertes.

No se descarta que algunas células más activas produzcan granizo pequeño según ciertos modelos convectivos revisados.

Lección para hoy: si planeas salir al monte dentro del país, mejor madrugar. Y no te confíes si a mediodía brilla un sol espléndido; la convección puede sorprender.

Viento: brisas suaves y poco más

El viento hoy no será protagonista aunque es bueno tenerlo presente si te encuentras cerca del mar o en las Islas Canarias (España).

En la Península predominan vientos suaves con brisas agradables tanto en litorales mediterráneos como atlánticos.

En el Estrecho y áreas adyacentes puede soplar algo más fuerte pero sin llegar a ser significativo.

En Canarias continúan los clásicos alisios moderados; su intensidad aumenta un poco entre islas y vertientes expuestas.

Si tenías pensado hacer volar una cometa en el centro de España hoy no será tu mejor día. Sin embargo, para navegar o practicar windsurf en ciertos puntos canarios podría ser una jornada bastante favorable.

Estado del mar: condiciones accesibles

Los boletines marítimos revisados indican un estado generalizado del mar que es moderado o bueno en su mayoría.

Oleaje bajo a moderado en aguas mediterráneas; hay mar de fondo débil junto con algo de viento procedente del este en sectores costeros.

En el Atlántico peninsular se registra oleaje generalmente moderado sin temporales relevantes que destacar.

Alrededor de Canarias se observa mar asociado a los alisios junto con un oleaje algo más intenso en costas expuestas al norte y noreste.

En resumen: día adecuado para disfrutar de la playa aunque siempre es recomendable estar atento a las banderas e indicaciones locales.

Pronóstico por regiones: qué esperar hoy

Para no complicar demasiado las cosas aquí tienes un repaso rápido por grandes zonas basado siempre en las últimas predicciones oficiales.

Norte peninsular

Galicia (España), Asturias (España), Cantabria (España), País Vasco (España), Navarra (España) Nubosidad más densa sobre todo durante las primeras horas. Algún chubasco débil podría darse especialmente hacia el Cantábrico oriental. Máximas suaves alrededor de 20–23 ºC en muchas capitales.



Meseta norte e interior noroeste

Castilla y León (España) Cielos mayormente despejados aunque con algo más de nubosidad por la tarde. Bajo riesgo para chubascos aislados especialmente en áreas montañosas. Temperaturas máximas entre 23 y 27 ºC según localización específica.



Centro peninsular

Madrid (España) y alrededores della Meseta Sur (Esapaña) Mañana bastante estable con sol alternando con algunas nubes altas. Por la tarde se desarrollarán nubes convectivas sobre todo hacia el este-sureste. Máxima esperada alrededor de 27 ºC; manga corta pero sin agobios.

y alrededores della Meseta Sur (Esapaña)

Valle del Ebro y noreste

Aragón (España), La Rioja (España), interior catalán Cielos variables siendo más soleados durante las primeras horas. Posibilidad elevada para tormentas por la tarde especialmente hacia áreas montañosas vinculadas al Sistema Ibérico . Máximas cercanas a 28–30 ºC dentro puntos específicos del valle.



Mediterráneo peninsular

Cataluña (España), Comunidad Valenciana (España), Región de Murcia (España), Andalucía oriental Nubes bajas matinales cerca da costa que tienden abrirse . Interior podría experimentar algunos chubascos o tormentas por la tarde sobre todo al norte valenciano . Temperaturas entre 24–27 ºC cerca da costa siendo algo mayores tierra adentro .



Suroeste y valle del Guadalquivir

Andalucía occidental , Extremadura Ambiente mayoritariamente soleado sin sobresaltos importantes . Máximas alrededor da franja entre 29–31 °C dentro bajo Guadalquivir . Algunas nubes convectivas podrían aparecer pero poco relevantes.

, Extremadura

Baleares

Islas Baleares Intervalos nubosos junto momentos soleados mostrando variabilidad . Baja probabilidad para eventos significativos relacionados a chubascos. Máximas esperadas entre 24–26 °C particularmente dentro Palma .



Canarias

Islas Canarias

Régimen típico da actividad relacionada aos alisios, presentando nubes sobre islas montañosas mientras que hay claros al sur .

Temperaturas suaves alcanzando hasta 25 °C cerca da costa .

Mar junto viento algo intensificados especialmente nas áreas expuestas mas sin situaciones adversarias significativas detectadas .

Tabla pronóstico para próximos cuatro días

Basado na información proveniente da AEMET e modelos referenciales esta é uma tendência geral para os próximos dias em Espanha e Baleares não substituindo previsões locais mas orientando bem o clima previsto.

Día Situación general em España Temperaturas Fenómenos destacados Hoy domingo Tiempo estable; sol e nubes; tormentas vespertinas no interior Máximas similares ao dia anterior; calor controlado Chubascos e tempestades nas regiões interiores Lunes D+1 Continuação da estabilidade com aumento na nuvens do norte Pequenos aumentos nas temperaturas do sul e Ebro Novamente possibilidade para tempestades nas montanhas do centro e leste Martes D+2 Alta pressão relativa com ambiente mais estival Aumento das máximas em várias zonas do interior Convecção vespertina com risco isolado para chuvas Miércoles D+3 Padrão similar com possível aumento na instabilidade do nordeste Temperaturas estáveis ou ligeiramente mais altas Maior possibilidade para tempestades na região nordeste

Esta tabela resume bem a ideia central: o verão vai tomando forma gradualmente com tardes mais movimentadas na zona central mas sem grandes tempestades à vista.

Consejos prácticos para hoy

Si estás em Madrid ou no interior vale seguir as tradições típicas: manhãs em terraços ou ao campo mas mantendo atenção às nuvens carregadas pela tarde.

No Cantábrico é recomendável uma jaqueta leve; embora pareça um dia ensolarado as temperaturas não são tão elevadas.

Na costa mediterrânea será um bom dia pra praia mas cuidado com possíveis sensações abafadas ao meio-dia.

Em Canarias os ventos alisios continuam predominando sendo ideais pra caminhadas desde que evites as áreas mais ventosas nos locais expostos.

El resumen deste domingo é claro: um tempo bastante agradável em Espanha ideal pra fazer planos ao ar livre… sempre respeitando aquela norma não escrita do mês junho: caso vejas nuvens carregadas ascendendo nas serranias comece a pensar em recolher.