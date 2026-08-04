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LA LUNA EN ARIES AGITA LOS ÁNIMOS Y LAS CARTERAS

Horóscopo del 4 de agosto de 2026: un martes para hablar claro y mover ficha

La Luna en Aries y Mercurio en Cáncer elevan las emociones, generan malentendidos y provocan oportunidades económicas, mientras el Sol en Leo anima a buscar amor, realizar viajes y provocar cambios en el entorno familiar y laboral

Horóscopo del 4 de agosto de 2026: un martes para hablar claro y mover ficha
Astrólogo, Horóscopo, Zodiaco. PD
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El ambiente astral está cargado de nervios, pero también vibrante.

La Luna en Aries entra en disputa con Mercurio en Cáncer, lo que nos lleva a expresar lo que sentimos, a pesar de las dificultades para encontrar las palabras precisas.

Simultáneamente, el Sol en Leo motiva a salir de la zona de confort, tomar decisiones importantes relacionadas con el dinero y abrirse a nuevas experiencias y viajes, aunque conviene prestar atención a las comunicaciones y en los desplazamientos cortos.

Clima general: emociones intensas y dinero en movimiento

  • La cuadratura entre Luna y Mercurio puede dar lugar a malentendidos, respuestas impulsivas y discusiones, ya sean familiares o de pareja, si no se cuida el tono.
  • Este martes resulta propicio para revisar acuerdos económicos, documentos y mensajes antes de firmar o responder, ya que un detalle que se pase por alto podría cambiar las cosas.
  • Las primeras horas del día exigen calma y diálogo, especialmente en el hogar y con la pareja; la tarde, en cambio, favorece el trabajo y decisiones económicas estratégicas.

En lo que refiere al amor y las relaciones, los pronósticos sugieren ser claros en las conversaciones, pero sin dramatizar; es un buen momento para revaluar expectativas y evitar que una decepción momentánea se transforme en desconfianza generalizada. En el ámbito económico, distintos análisis de agosto indican la necesidad de llevar a cabo ajustes inteligentes, más que arriesgarse en apuestas locas, y destacan a signos como Leo y Capricornio como especialmente favorecidos para mejorar sus ingresos y estabilidad.

Horóscopo por signos

Tabla rápida: foco del día

SignoAmor y relacionesDinero y trabajoFamilia y viajes
AriesPasión intensa, vigilar impulsosDía activo, buena energíaCuidado al viajar y al hablar en casa
TauroRevisar acuerdos afectivosHonestidad con tus límitesTiempo tranquilo, cambios pequeños en hogar
GéminisPequeños fallos de comunicaciónBuen momento para negociarMantén paciencia en desplazamientos
CáncerEmociones a flor de pielRevisar acuerdos y gastos compartidosPrioridad casa y familia
LeoMagnetismo alto, romances fuertesEtapa de estabilidad y nuevas fuentes de ingresoViajes favorecidos si se planifican
VirgoPrudencia en la parejaEvita errores por exceso de presiónAtención a la salud en la rutina diaria
LibraProblemas de entendimiento, pedir calmaBuen día para acuerdos si se aclara todoMantén equilibrio en casa
EscorpioPequeña crisis pasajera en parejaDecisiones valientes, pero calculadasMejor no forzar conversaciones familiares
SagitarioVida en pareja muy satisfactoriaCiertas trabas laborales, pacienciaPerfil ideal para escapadas y nuevas experiencias
CapricornioRomance y pasión renovadaLogros importantes y fin de altibajos económicosCambios estructurados en hogar y estilo de vida
AcuarioAcuerdos de pareja clave este mesApoyo de “mano amiga” y oportunidadesViajes cortos con buenos contactos
PiscisUnión que aclara dudas internasAtención a temas financieros y burocráticosMejor viajes tranquilos, sin improvisar

Signo a signo

♈ Aries

La influencia positiva de Marte te coloca en modo turbo: hay actividad, energía y optimismo, algo genial para el trabajo y aquellas oportunidades económicas que requieren de tu iniciativa. En el amor, el día promete momentos de gran pasión, aunque es prudentemente recomendable no dejar que la chispa derive en respuestas impulsivas, ya que la comunicación puede estar delicada. En el ámbito familiar, lo mejor es bajar un poco el tono y revisar minuciosamente lo que se dice, especialmente si se están organizando viajes o desplazamientos cortos.

♉ Tauro

Agosto te motiva a ser sincero en lo afectivo: ponte en el lugar donde cedes en exceso en pareja o familia para mantener la paz y empieza a equilibrar esa balanza. En lo económico, los análisis del año indican que los ingresos llegan despacio, siendo crucial cuidar lo que lograste, evitando riesgos innecesarios y orientándote hacia inversiones a largo plazo. Este es un día favorable para pequeñas modificaciones en el hogar y para disfrutar de momentos tranquilos en familia, en lugar de embarcarte en grandes aventuras viajeras.

♊ Géminis

Hoy se presentan algunas dificultades en la comunicación afectiva: mensajes que se malinterpretan o conversaciones que se cortan justo cuando se ponían interesantes. En lo profesional y económico, la semana parece estar bien orientada para negociar, aprender algo útil y mover contactos que abran nuevas puertas. En términos de salud, es recomendable evitar la sobreexposición a pantallas y cuidar el sistema nervioso con descansos breves y frecuentes. Los viajes cortos podrían verse afectados por retrasos o cambios de última hora, así que conviene llevar un margen de tiempo.

♋ Cáncer

Las emociones toman el control y Mercurio en tu signo hace que cada palabra pronunciada en casa o con tu pareja tenga un peso significativo. Es un buen momento para aclarar tus dudas internas y las que surjan exteriormente, siempre que lo hagas desde la necesidad y no desde la culpa. En cuestiones de dinero, los astros aconsejan revisar acuerdos, gastos compartidos y promesas antes de hacer cualquier firma, manteniendo siempre la disciplina y el realismo. La familia se convierte en prioridad y pueden surgir ganas de organizar la casa o realizar pequeñas mejoras, en lugar de plantear grandes viajes.

♌ Leo

Tu simpatía está en su apogeo y se hace difícil resistir: hay química, atracción y posibilidades de nuevas relaciones, aunque si ya tienes pareja es mejor evitar jugar con fuego. En lo económico, varias predicciones de agosto te colocan en una fase ideal para construir estabilidad, incorporar nuevas fuentes de ingresos e incluso corregir errores financieros del pasado. Los viajes y nuevas experiencias se favorecen si se organizan con suficiente antelación y sin demasiada improvisación en el presupuesto. La salud se mantiene bien, siempre que no te excedas en los caprichos típicos de la temporada.

♍ Virgo

Es un día para simplificar la vida: conviene ser prudente al enfrentarse a trabajos arriesgados, porque podrías cometer equivocaciones si te dejas llevar por la presión o la urgencia. En la pareja y en las relaciones cercanas, es fácil pasar por alto detalles importantes en la comunicación, por lo que es mejor escuchar con calma y no apresurarse a sacar conclusiones. Cuida tu salud prestando atención a pequeños aspectos: postura, horarios y descansos, ya que tu cuerpo puede resentirse de cualquier exceso en la rutina. Los planes de viaje resultan más eficaces si están bien estructurados y no se improvisan compromisos que luego pueden resultar abrumadores.

♎ Libra

Enamorados pero algo confundidos: hoy pueden surgir problemas de entendimiento, dudas sobre la propia seguridad o inseguridades respecto a la respuesta del otro. No es el mejor día para abordar conversaciones profundas, pero sí para clarificar lo básico y dejar temas sensibles para un momento menos convulso. En el ámbito económico y laboral, la semana invita a negociar y buscar acuerdos justos, siempre que se revisen a fondo números y condiciones. En familia, lo mejor es mantener un ambiente diplomático, evitando usar los viajes o planes de ocio como un campo de batalla.

♏ Escorpio

Aparece un pequeño periodo de crisis en la pareja, causado por el cansancio acumulado; la buena noticia es que es algo pasajero si se le presta atención y se aborda adecuadamente. Los horóscopos insisten en que la jornada favorece decisiones valientes y proyectos con profundidad, también en el ámbito económico, siempre que no se confunda audacia con imprudencia. La familia se convierte en el foco de atención, pero el día no es el más indicado para mantener conversaciones muy emocionales: mejor centrarse en aspectos prácticos y dejar lo más profundo para después.

♐ Sagitario

Tu nueva vida en pareja genera grandes alegrías, aunque en el trabajo habrá que lidiar con algunas dificultades que requieren reorganizar prioridades. A pesar de lo anterior, el tono del día para tu signo es de alegría y expansión emocional, abriendo buenas posibilidades en amistades, viajes y experiencias nuevas que enriquecen tu perspectiva. En el ámbito económico, las predicciones de agosto apuntan a un crecimiento gradual en el segundo semestre, con más ingresos y una mayor posibilidad de disfrutar de caprichos antes postergados. Es recomendable tener cuidado con los impulsos de gasto en escapadas improvisadas y buscar opciones que agreguen valor sin comprometer tu billetera.

♑ Capricornio

Te destacas en varios rankings del día: el horóscopo resalta la consecución de metas significativas y un claro avance en lo económico, marcando el final de una racha de altibajos y abriendo un ciclo de calma en las finanzas. En el amor, tanto los nuevos romances como las relaciones consolidadas disfrutan de momentos muy románticos, con una pasión renovada y promesas que reavivan la ilusión del principio. La salud se ve robusta, siendo recomendable realizar chequeos y pequeños ajustes que aseguren esa estabilidad. En familia y hogar, el momento es propicio para tomar decisiones estructurales, como cambios de residencia o transformaciones en el estilo de vida, pensadas a medio plazo.

♒ Acuario

Las predicciones de agosto te colocan en una fase crucial para definir acuerdos de pareja y revisar la forma en que te relacionas con los demás, equilibrando libertad y compromiso. En lo económico, surgen oportunidades respaldadas por el apoyo de personas que anteriormente no estaban de tu lado, así como nuevas opciones profesionales que amplían tus horizontes. La salud se fortalece gracias a una gran resistencia física y nervios firmes, lo que es ideal para días ajetreados y tal vez algún viaje corto o desplazamiento que abra nuevas oportunidades. En el ámbito familiar, es recomendable no dar nada por hecho: pregunta, escucha y evita suposiciones.

♓ Piscis

El día favorece que una relación cercana, fuera del núcleo familiar, te ayude a resolver dudas internas y equilibrar tus emociones, especialmente en lo que respecta al amor y conexiones importantes. La unión con otras personas se vuelve también determinante en el ámbito laboral y financiero, donde se aconseja prestar atención a los detalles y movimientos financieros para evitar errores o malentendidos. En salud, no descuides pequeños signos de cansancio y comienza a adoptar rutinas suaves que ayuden a alinear mente y cuerpo. Los viajes y nuevas experiencias se disfrutan mejor si son tranquilos y planificados, evitando improvisaciones que puedan complicar el día.

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Autor

Yéssica Salazar

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo. Con Máster en Gerencia y Tecnologías de la Información. Con infinito amor por el periodismo y los medios audiovisuales que me han permitido conocer nuevos senderos, diferentes y desconocidos.

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