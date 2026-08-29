Horóscopo de este 29 de agosto de 2026: un sábado repleto de cambios y sorpresas

El día de hoy está caracterizado por la resaca emocional del reciente eclipse lunar en Piscis y la transición de la Luna balsámica hacia Aries. Se presenta como una combinación perfecta para dar por finalizadas algunas etapas y prepararse para nuevos comienzos. Además, el trígono exacto entre Júpiter y Saturno promueve soluciones realistas, acuerdos duraderos y oportunidades económicas mejor estructuradas.

Los principales medios digitales destacan un sábado que favorece la introspección tranquila, la reducción del ritmo y la revisión de decisiones, haciendo hincapié en el equilibrio entre el amor, la salud y las finanzas. La consigna es clara: menos ruido y más claridad. Es un buen momento para poner en orden la cuenta bancaria, la agenda familiar y las emociones acumuladas durante el mes de agosto.

Clima astral general del sábado 29 de agosto de 2026

Eclipse de Luna reciente en Piscis y fase balsámica: cierre de ciclos, limpieza emocional y necesidad de descanso interior.

y fase balsámica: cierre de ciclos, limpieza emocional y necesidad de descanso interior. Trígono Júpiter-Saturno : oportunidades económicas bien estructuradas, acuerdos responsables y avances profesionales sostenibles.

: oportunidades económicas bien estructuradas, acuerdos responsables y avances profesionales sostenibles. Presencia de Venus en Libra : foco en relaciones, diplomacia y deseo de armonía en pareja y entorno cercano.

: foco en relaciones, diplomacia y deseo de armonía en pareja y entorno cercano. Influjos de Urano muy activos en varios signos: cambios inesperados, sorpresas en viajes, propuestas laborales novedosas y giros en la vida social.

Los pronósticos de medios como Diario de Sevilla, 20minutos, El Correo y otros indican que es un día ideal para reflexionar sobre lo vivido en agosto, bajar la intensidad de los últimos días y prestar más atención al bienestar físico, a la economía y a la calidad de las relaciones. Las escapadas cortas y los encuentros con amigos siguen estando muy favorecidos, aunque se aconseja prudencia y planificación para evitar deslices y gastos innecesarios.

Horóscopo por signos: amor, salud, dinero, familia y viajes

Tabla rápida de enfoque del día

Signo Amor y relaciones Salud Oportunidades económicas Familia Viajes y experiencias Aries Disminuir el ritmo, cuidar vínculos Descanso activo Posibilidad de colaboración laboral Apoyo familiar Favorables con precaución Tauro Serenidad, ternura y armonía Progresiva mejoría Beneficios y estabilidad Placer con seres queridos Escapadas tranquilas Géminis Transformaciones amorosas y conversación pendiente Relajar mente y cuerpo Revisar trabajo y gastos Éxitos en salidas con amigos Fin de semana agitado Cáncer Seguridad emocional, refugio afectivo Cansancio emocional, ligera mejoría Oportunidad para préstamos Calidez en el hogar Viajes cortos con carga emocional Leo Prudencia en sentimientos Agotamiento emocional Esfuerzo profesional y avances Protagonismo familiar placentero Ocio y desplazamientos positivos Virgo Amor excepcional, momentos apasionados Necesidad de descanso y vacaciones Producto financiero ventajoso Organización mental y doméstica Día propicio para planificar viajes Libra Cumplir promesas, ilusiones renovadas Buen estado de salud Devolución de dinero, estímulos renovados Diplomacia en casa Cambios estimulantes Escorpio Fallos de confianza, pasión intensa Cuidado con vías urinarias Revisar deudas, evitar competiciones Procesos familiares intensificados Nuevos contactos con detalles ocultos Sagitario Gran conexión de pareja Riesgo de recaída en resfriados Problemas económicos en vías de solución Soporte clave en entorno cercano Situaciones sorpresivas que requieren rapidez Capricornio Pareja muy atenta a ti Agotamiento persistente, cuidado necesario Gastos imprevistos, disciplina financiera Respeto ganado en familia y trabajo Viajes planeados, no improvisados Acuario Aguas del amor retornan a su cauce Atención a vitaminas y recuperación Bache económico, pero con soluciones Cambios en la dinámica familiar Fin de semana lleno de sorpresas positivas Piscis Sinceridad en el amor, magnetismo especial Alta vitalidad Ahorro necesario para futuros gastos Cierres emocionales y calma familiar Influencia directa de la Luna balsámica y el eclipse

Predicciones signo a signo

♈ Aries

La recomendación general para Aries hoy es reducir la velocidad. Tras días intensos, la jornada exige un descanso consciente para recuperar energía, sin confundir la pausa con “perder el tiempo”. Se comenta que buenas noticias podrían llegar a través de familiares o amigos, y que los viajes están favorecidos si se realizan con tranquilidad y sin distracciones.

Respecto al amor y las relaciones, la energía invita a reevaluar situaciones que consumían demasiada energía y a establecer límites con serenidad. La salud mejora si se respeta el descanso del fin de semana, y en el ámbito económico podría surgir una colaboración laboral que suponga más responsabilidad, algo que merece ser examinado con cabeza. La familia reclama atención y colaboración práctica, incluso si eso significa alterar un poco los planes personales. En cuanto a viajes, cualquier salida del entorno habitual puede sorprender gratamente, siempre y cuando se eviten despistes y gastos impulsivos.

♉ Tauro

Para Tauro, se prevé un sábado muy favorable para la calma, la cercanía y el disfrute con los entornos de confianza. Las predicciones indican un ambiente de paz y armonía, ideal para compartir con la familia y seres queridos. La Luna menguante refuerza la necesidad de ordenar el entorno y la mente, haciendo algo placentero sin necesidad de justificarlo.

En el amor, las opiniones coinciden en un tono dulzón y cercano, donde la estabilidad y la confianza son los protagonistas. En salud, se mencionan molestias que tienden a desaparecer, siempre que se eviten las exigencias extras de algunos terceros. La economía se ve favorecida por una decisión o producto financiero que aportará beneficios y estabilidad. En familia, es una jornada perfecta para comidas largas, conversaciones sin prisa y silenciosas reconciliaciones. En lo que respecta a viajes, se favorecen escapadas tranquilas y rutas placenteras compartidas, sin grandes sobresaltos.

♊ Géminis

El clima para Géminis se presenta lleno de cambios y sorpresas, con la influencia de Urano modificando el fin de semana, aunque para bien. Se menciona en los medios que podrían producirse giros importantes en la vida amorosa, así como la posible llegada de alguien que transforme la rutina sentimental de manera notable. Al mismo tiempo, se advierte de una conversación pendiente o revelación reciente relacionada con la Luna llena que necesita asentarse.

En amor, se aconseja evitar racionalizar en exceso y permitir que las emociones fluyan sin querer encajar todo mentalmente en el mismo día. En el aspecto de salud, es prudente calmar la mente, escuchar al cuerpo y evitar el exceso de nervios, ya que hay riesgo de agotamiento si la mente no se frena. En lo económico, se recomienda controlar los gastos que superan los ingresos y evaluar si un cambio de trabajo realmente es necesario. En el ámbito familiar y social, el día favorece encuentros con amigos y eventos organizados que resultan ser todo un éxito. Viajes y nuevas experiencias estarán marcados por la inestabilidad creativa: planes que cambian a último momento pero que ofrecen anécdotas memorables.

♋ Cáncer

Para Cáncer, la resaca de la Luna llena se manifiesta en forma de cansancio emocional y un anhelo de refugio en espacios seguros. Los horóscopos indican un fin de semana activo, repleto de compromisos laborales y aprendizajes que pueden llegar a través de amigos y personas cercanas.

En amor y relaciones, el día solicita rodearse de quienes no exigen explicaciones constantes y brindan contención emocional. En salud, se advierte una ligera mejoría de problemas previos, pero se debe evitar forzar situaciones si el cuerpo pide paz. En lo económico, es un buen momento para contemplar un préstamo o reordenar cuentas pensando en cambios futuros. La familia ocupa un lugar importante, con energía cósmica que sugiere momentos cálidos en el hogar y la posibilidad de sanar viejas heridas. En cuanto a viajes, son especialmente bienvenidas las escapadas breves que combinen reflexión y ocio sereno, en relación con el tránsito lunar por Piscis y luego por Aries.

♌ Leo

La influencia positiva de Júpiter dota a Leo de un fin de semana placentero, donde el protagonismo en el ámbito familiar se acentúa, al igual que una sensación de valoración personal en aumento. Se sugiere aprender de lo no siempre agradable que se escucha, ya que ahí podría radicar la clave del verdadero crecimiento.

En el amor, es recomendable mantener cautela, evitar idealizaciones y no dejarse llevar únicamente por alabanzas, que pueden ser “agradables pero inútiles” si no van acompañadas de acciones. La salud puede resentirse ante un agotamiento emocional, por lo que es importante medir la energía que se destina al trabajo, la familia y el ocio. En lo económico, debe prevalecer el gasto en lo necesario y demostrar con actos la propia valía profesional, lo que podría ser notado por superiores o clientes en el día de hoy. La familia disfruta de la faceta más cálida de Leo, y el tiempo compartido en casa o en pequeñas reuniones puede ser especialmente gratificante. Los viajes y nuevas experiencias tienen un matiz positivo: el ocio y los desplazamientos sociales se presentan favorables siempre que se actúe con prudencia en el gasto.

♍ Virgo

Para Virgo, el día se perfila como excelente para el amor, con momentos emocionantes y apasionados que son poco comunes, según varias predicciones. A la par, se hace un claro llamado a no dejarse manipular y a expresar la propia verdad con tranquilidad, aprovechando la gran cantidad de oportunidades laborales disponibles.

En el ámbito sentimental, el amor crece y se asocia con una sensación de felicidad amplia, sustentada por la armonía y la oportunidad de aclarar diferencias recientes. La salud pide descanso y hasta pequeñas vacaciones, ya que la tensión acumulada podría pasar factura. En lo económico, se menciona un producto financiero o decisión que puede reportar mayores beneficios, siempre que no se actúe por presiones externas. La familia y el orden doméstico están muy presentes, con la energía de la Luna invitando a ordenar lo material y establecer prioridades. En viajes y nuevas experiencias, es un buen momento para planificar futuras escapadas en lugar de improvisarlas, aprovechando la mentalidad analítica que caracteriza a Virgo.

♎ Libra

En Libra, la influencia de Urano trae cambios notables y situaciones novedosas, junto con ilusiones y estímulos renovados. La presencia de Venus en Libra acentúa el magnetismo social y la disposición para atraer y negociar relaciones armoniosas.

En el amor, se subraya la importancia de cumplir las promesas hechas a la pareja y cuidar los detalles, fortaleciendo el vínculo. En salud, se presenta un estado general positivo. En economía, se prevé la devolución de dinero prestado y los cambios propuestos abren nuevas perspectivas más dinámicas. La familia y el entorno cercano responden acogedoramente a las actitudes diplomáticas, siempre que se eviten discusiones innecesarias. En lo que se refiere a viajes y nuevas experiencias, el fin de semana se asocia con nuevas energías y planes que rompen la rutina sin perder la elegancia que caracteriza al signo.

♏ Escorpio

Las predicciones para Escorpio apuntan que alguien en quien se confiaba podría decepcionar, disparando la resiliencia y el manejo de la intensidad emocional. El magnetismo erótico y la profundidad en las relaciones alcanzan niveles notables, pero con una cierta complejidad en el manejo de expectativas.

En amor y relaciones, el día resalta la pasión, aunque con la necesidad de reconsiderar qué vínculos realmente merecen tanta energía. En salud, es recomendable prevenir problemas en las vías urinarias, cuidando la hidratación y los hábitos en general. En economía, es momento de revisar deudas y evitar competencias poco saludables en el entorno laboral. La familia y el entorno cercano posiblemente planteen temas delicados que requieran más astucia que confrontación directa. Respecto a viajes y nuevas experiencias, es clave la prudencia ante nuevos contactos que, a primera vista, pueden parecer ventajosos, pero podrían ocultar sorpresas.

♐ Sagitario

Para Sagitario, el día trae una notable conexión con la pareja y situaciones sorpresivas de las que se puede obtener ventaja si se actúa con agilidad. Aparecen posibilidades de ascensos y soluciones a problemas económicos que estaban estancados.

En amor, la conexión se fortalece, reforzándose a través de proyectos y planes compartidos. En salud, hay riesgo de recaída por resfriados mal curados, por lo que se aconseja ser prudente con las salidas nocturnas y los excesos típicos del signo. En lo económico, los conflictos financieros se orientan hacia sus soluciones, y pueden surgir nuevas posibilidades de ingresos. La familia sirve como apoyo en los momentos inesperados, donde Sagitario puede reaccionar más rápido y así obtener beneficios. En viajes y nuevas experiencias, el día es ideal para improvisar escapadas, manteniendo siempre un enfoque en la previsión física y el descanso.

♑ Capricornio

Las predicciones para Capricornio enfatizan la atención que la pareja puede tener durante toda la jornada, otorgándole protagonismo al ámbito afectivo. Simultáneamente, se recalca la necesidad de mantener disciplina, especialmente en hábitos de salud y en la gestión del tiempo.

En amor, se centra la dedicación mutua y en construir proyectos comunes con paciencia. En salud, preocupa un agotamiento persistente que debería ser consultado con especialistas, más allá del habitual “tirar para adelante” que caracteriza al signo. En economía, se mencionan gastos imprevistos que requieren de una planificación rigurosa de las cuentas. La familia y el entorno laboral valoran el esfuerzo realizado, recuperándose la confianza de superiores o figuras de autoridad. En lo que respecta a viajes y nuevas experiencias, se aconsejan planes organizados en lugar de improvisados, en línea con la necesidad de restaurar energía.

♒ Acuario

En Acuario, el predominio de Urano indica un fin de semana vibrante, lleno de inquietudes y una actividad superior a lo habitual. Las predicciones mencionan sorpresas que inicialmente pueden ser incómodas, pero que terminan aportando resultados positivos.

En el ámbito amoroso, se afirma que “las aguas vuelven a su cauce”, lo que sugiere una posibilidad de recuperar la estabilidad y la comprensión en pareja o en relaciones significativas. La salud abre un llamado a incrementar la ingesta de vitaminas y a cuidar la recuperación después de los excesos, ya que el cuerpo tiende a regenerarse más lentamente con el paso del tiempo. En lo económico, la situación puede no ser óptima, aunque se aclara que es un bache y no un destino a largo plazo. La familia y el hogar podrían experimentar cambios o reorganizaciones impulsadas por la Luna y la búsqueda de una mayor coherencia emocional. En viajes y nuevas experiencias, se anticipa un fin de semana agitado y estimulante, con desplazamientos y planes de última hora que abren puertas útiles.

♓ Piscis

Para **Piscis