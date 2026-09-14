Nuria Adraos lleva el maquillaje creativo al formato reality con un concurso pionero en España

El maquillaje creativo da un paso más y se prepara para convertirse en protagonista de un nuevo formato de entretenimiento digital. Nuria Adraos, maquilladora profesional desde hace nueve años y una de las creadoras de contenido especializadas en maquillaje con mayor repercusión en España, impulsa ‘Los Juegos del Makeup’, un reality digital que busca descubrir nuevos talentos mientras traslada la competición y el espectáculo de los grandes concursos al lenguaje de las redes sociales.

La iniciativa nace con una idea clara: convertir el maquillaje creativo en una competición capaz de enganchar a una comunidad digital que no solo podrá seguir las transformaciones de los participantes, sino también involucrarse en el desarrollo del concurso.

Adraos será la creadora, presentadora y guía del formato, aportando su experiencia profesional y el conocimiento adquirido durante años creando contenido relacionado con el maquillaje. Su dimensión en redes convierte el proyecto en una apuesta especialmente relevante dentro de este sector: cuenta con más de 5,6 millones de seguidores en TikTok y más de 893.000 en Instagram, además de una tasa de engagement superior al 20%.

Un reality nacido para las redes sociales

‘Los Juegos del Makeup’ pretende ocupar un espacio que, hasta ahora, no contaba con un gran formato digital de referencia en España. Aunque el maquillaje creativo acumula millones de seguidores y genera una enorme cantidad de contenido en redes, la propuesta de Nuria Adraos plantea convertir esta disciplina en el eje de un concurso estructurado alrededor de la creatividad, la competición y la participación de la comunidad.

El formato estará protagonizado por creadores y amantes del maquillaje que tendrán que enfrentarse a diferentes retos y demostrar tanto sus habilidades técnicas como su capacidad para crear transformaciones capaces de sorprender al público.

La competición comenzará antes incluso de que arranque oficialmente el reality. El casting digital se abre este 14 de septiembre y permanecerá disponible hasta el próximo 27 de septiembre. Los aspirantes deberán mostrar a través de las redes sociales su personalidad, creatividad, estilo, conocimientos técnicos y capacidad para generar contenido.

De todas las candidaturas saldrán los 18 concursantes que formarán parte de la primera edición.

Un jurado con millones de seguidores

Uno de los grandes atractivos del proyecto será precisamente el equipo encargado de valorar el trabajo de los participantes. Nuria Adraos estará acompañada por un jurado formado por Nobody’s Ugly, Irenius, Hugáceo Crujiente, Magdalenita y Gsus Serrano, cinco perfiles con una importante trayectoria en el ámbito del maquillaje, la creatividad y las redes sociales.

El propio jurado reúne un alcance conjunto mínimo acreditado de más de 16,5 millones de seguidores en TikTok, una cifra que da una idea de la dimensión que pretende alcanzar el nuevo formato.

Pero la lista de nombres vinculados al proyecto no termina ahí. ‘Los Juegos del Makeup’ también contará con creadores invitados como Javi Hoyos, Cecilia Pérez, Rubén Avilés, Jordi Cruz y Esperansa Grasia, que participarán en diferentes momentos del concurso.

La comunidad también tendrá su papel

Uno de los elementos diferenciadores de ‘Los Juegos del Makeup’ será la participación del público. El proyecto no quiere limitarse a mostrar una competición entre maquilladores, sino convertir a la comunidad digital en una parte activa del formato.

Los seguidores podrán conocer el trabajo de los participantes y decidir cada semana cuáles son sus favoritos, introduciendo así un componente de participación que conecta directamente el concurso con la dinámica habitual de las redes sociales.

La apuesta busca, de esta manera, que el espectador deje de ser únicamente espectador y pueda sentirse parte de la evolución de la competición.

La Gala 0 ya tiene fecha

La primera gran cita del proyecto será la Gala 0, prevista para el próximo 4 de octubre. El evento podrá seguirse a través del canal de YouTube de Nuria Adraos, donde comenzará oficialmente la aventura de los 18 concursantes seleccionados.

Con ‘Los Juegos del Makeup’, Nuria Adraos da un nuevo paso en su trayectoria y amplía su apuesta por el maquillaje creativo y la creación de contenido. El proyecto combina una disciplina con una enorme comunidad digital con las reglas de un reality de competición, en un formato diseñado específicamente para el ecosistema de las redes sociales.

El casting ya está abierto. Durante las próximas semanas se conocerán los perfiles que aspiran a convertirse en los primeros concursantes de un proyecto que pretende demostrar que el maquillaje creativo también puede tener su propio gran espectáculo televisivo… aunque esta vez la pantalla sea la del móvil.