Belleza: Una joven denuncia que esta crema facial del supermercado a 4 euros el bote le ha destrozado la cara

Si algo tienen las redes sociales es potencia de irradiación a todo el planeta; Candice Paterson lo sabe y no ha dudado en echar mano de ellas para narrar su historia.

Paterson, de 29 años y natural de Southport (Reino Unido), adquirió una crema facial de coco de la marca Beautifully Scrumptious y, cuando se la aplicó sobre el rostro (el mismo día que la compró), las consecuencias fueron absolutamente fatídicas: el producto le destrozó la cara.

A modo de denuncia, y para evitar que esto le ocurra a más personas, ha compartido su nefasta experiencia en sus perfiles de Twitter y Facebook y la repescusión ha sido mayúscula.

When you think you’ll have a nice face mask and it ends up burning your face and causing and allergic reaction !!! Avoid @HealthpointUK faces mask at all cost was in so much pain!! #nothappy pic.twitter.com/SEEbOikn8j

— Candice Paterson (@CandicePaters12) February 3, 2020