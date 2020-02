¿Qué maquillaje usa?, ¿cual es su perfume favorito?, ¿qué truco tiene para disminuir sus ojeras? Secretos de belleza de Margot Robbie.

La actriz con tan solo 30 años ya ha participado en más de 20 películas. En 2017 la revista Times la incluyó en la su lista ‘100 personas más influyentes del mundo’.

La protagonista del ‘Escuadrón Suicida‘, se caracteriza por la sencillez en sus looks, es minimalista tanto en la ropa como en el maquillaje.

No le hace falta mucho para resaltar su belleza, sus apariciones en la alfombra roja de los Globos de Oro o los premios Oscar son seguidas por toda la prensa internacional. En Periodista Digital te contamos más detalles se sus secretos de belleza.

Secretos de belleza de Margot Robbie

Le encanta la marca SUQQU

En una entrevista concedida a Byrdie la actriz comentó que estaba usando varios productos de SUQQU, una empresa japonesa de cosméticos de lujo. Margott usa la base de maquillaje que tiene una buena duración, ella contó en la entrevista que se la pone sale con sus amigas y cuando vuelve a casa tras horas de fiesta, aún permanece.

Se trata de una base muy ligera y cómoda, que le da a la piel un acabado natural con aspecto ‘buena cara’.

Tiene siete tonos distintos y SPF19. No es barata, pero se trata de una marca de lujo que lleva detrás años de investigación.

Nunca se va a dormir con maquillaje

La actriz australiana confiesa que da igual si ‘llueva o truene’, si está medio dormida, nunca se acuesta con maquillaje.

Este es uno de los mejores consejos para tener una piel bonita. Si nos vamos a dormir sin retirar el maquillaje este puede obstruir los poros y favorecer irritaciones, espinillas y puntos negros.

Margot, se desmaquilla con toallitas Johnson y un producto limpiador de Dr Lancer. Cuando viaja en avión se retira el maquillaje con una toallita y luego usa las almohadillas correctoras de Thomas Roth Complexion Correction Pads.

Lleva siempre en el bolso algún producto para hidratar la piel

Margot confiesa que su piel se seca con facilidad, dado que ella viaje mucho por trabajo suele llevar en el bolso productos hidrantantes como los de la marca Aesop.

Le gustan los perfumes de Calvin Klein

Margot fue imagen de uno de ellos Deep Euphoria, en la entrevista comentó que le han ofrecido ser imagen de muchas marcas. Ella dijo no, porque no quería mentir y decir ‘uso esto’ cuando no era verdad. Entonces apareció Calvin Klein y fue perfecto, porque realmente le gustan sus fragancias. Para ella son un clásico.

Disminuye sus ojeras usando dos cucharas frías

Este truco es antiguo y efectivo. Se trata de tener en la nevera dos cucharas. Cada mañana al despertarse se colocan sobre los ojos. El metal transmite el frío a la piel y provoca un efecto vasoconstrictor en los capilares de la piel que rodea los ojos.

Tras unos minutos con las cucharas sobre los ojos, se reducen las bolsas y ojeras. Puedes ver a Margot con sus ‘cucharas’ en este vídeo.

Cómo logra que su maquillaje se vea más natural

En una entrevista a Elle.com contó un truco curioso. Margot Robbie tiene el pelo muy rubio, y la piel morena, por eso cuando se extendía el maquillaje al llegar al cabello se notaba mucho la diferencia de color. El truco: usar un cepillo de dientes o de cejas para cepillar el maquillaje cuando se acerca al pelo. De esa forma se integra sin quedar pegote.

La actriz cuenta que lo hace todos los días, cuando su marido Tom Ackerley, le pregunta:» ¿qué estás haciendo?», ella le contesta, ‘»me estoy cepillando el maquillaje en la línea del cabello», y él le contesta, «las chicas estáis locas».

