Las mejores cremas para tatuajes, recomendadas por un experto ✅

Aquaphor, o Hustle Butter un producto vegano, son dos de las mejores cremas para cuidar tatuajes recomendadas por el experto tatuador Harper de Pocaharper. Un tatuaje puede tardar varias semanas en cicatrizar, mientras tanto en es una herida abierta que se debe hidratar y proteger del sol.



Existen muchas cremas y bálsamos hidratantes para tratar la piel con tatuajes, en Periodista Digital te contamos los que recomienda este experto, (él más barato sale por 5 €).

El artista del tatuaje comenta a Byrdie.com, que existe una gran variedad de lociones para tratar la piel tatuada, por eso el presenta una serie de opciones para que cada persona elija la que le va mejor, —por ejemplo hay quien prefiere usar cosméticos veganos, y rechaza los que no cumplen este requisito—.

El precio puede ser un factor determinante para algunas personas, pero otras no les importa gastar más si con ello ganan en calidad.

Cómo cuidar la piel después de hacerse un tatuaje

En cualquier estudio de tatuajes profesional te aconsejan los pasos a seguir, pero por si acaso te los recordamos.

Tras finalizar el tatuaje, el tatuador debe cubrir el nuevo tatuajes con una fina capa de vaselina — o un producto vegano sustituto— y un vendaje, si piensas hacerte un tattoo, ten claro este primer paso porque es importante para una buena cicatrización de la herida.

Pasadas 24 horas, retirar el vendaje y aplicar una pomada o crema antibacteriana dos veces al día. No ponerse otro vendaje.

Lavar con un gel neutro la zona varias veces al día. Secar con suavidad.

Seguir aplicando dos veces al día crema sobre el tatuaje para mantener la hidratación.

El proceso de curación puede durar entre 2 y 4 semanas. Durante este tiempo procura no usar ropa ceñida que pueda rozar el tatuaje, dúchate con agua tibia tirando a fría, ya que el agua caliente no solo te molestará sobre la herida también interfiere en la fijación de la tinta.

Durante este tiempo procura no usar ropa ceñida que pueda rozar el tatuaje, dúchate con agua tibia tirando a fría, ya que el agua caliente no solo te molestará sobre la herida también interfiere en la fijación de la tinta. Si la piel tatuada te pica o se hacen costras duras, no te preocupes, es el proceso normal de cicatrización, procura no rascarte ya que podrías levantar la costra y dejar la piel expuesta a infecciones.

Las mejores cremas para tatuajes, recomendadas por un experto

Aquaphor pomada reparadora, es un clásico de la casa Eucerin. Especialmente indicada para acelerar la regeneración de la piel. La piel herida o agrietada necesita un nivel óptimo de hidratación. Aquaphor logra crear una barrera protectora que mantiene el nivel de humedad sobre la piel. Sus efectos para ayudar a regenerar la epidermis han sido probados clínicamente.

Aquaphor es uno de las cremas más recomendadas para el tratamiento de la piel tras el tatuajes, en Amazon recibe una valoración de 4.4 sobre 5.

La vaselina es una mezcla de aceites minerales y ceras que forman una sustancia de consistencia gelatinosa. Fue descubierto en 1859 por Robert Augustus Chesebrough, y desde entonces no ha cambiado mucho. Chesebrough descubrió que sus trabajadores usaban una gelatina pegajosa para sanar sus heridas. La envasó y la llamó vaselina.

Los estudios muestran que la vaselina es efectiva para mantener la humedad de la piel tras la curación posterior a una cirugía, y también para lesiones leves. La superficie sobre la que se aplica vaselina ha de estar limpia y desinfectada previamente, de lo contrario las bacterias pueden quedar atrapadas y retrasar el proceso de curación.

Crema para tatuajes vegana 100% natural sustituto vegano de cualquier producto derivado del petróleo, (como la vaselina). Fabricado con mango, coco, papayas y grasas vegetales.

Facilita la cura y minimiza el enrojecimiento, la hinchazón y la hemorragia.

!Hustle Butter Deluxe® facilita la cura de los tatuajes recién hechos más rápido y con mejores resultados

Está clínicamente probado que aplicar este producto mejora la piel seca en tan solo un día. Y la mejora es aún más notoria en dos semanas. Formulada con avena coloidal y emolientes, ayuda a prevenir las sequedad de la piel y la protege durante 24 horas. Deja la piel suave, y tersa. No contiene perfume no es grasa ni comedogénica, no obstruye los poros.

Promueve la curación de la piel con tatuajes, sin olor, con ingredientes USP. No es comedogénico. Aprobado por la FDA y recomendado por dermatólogos, tiene un alto contenido en antioxidantes.

Rico en más del 60% de aceite de oliva, aceite de lavanda y otros ingredientes totalmente naturales, este bálsamo es el producto original para cuidar la piel con tatuajes.

Formulado para imitar los aceites naturales de la piel, viene en un formato cómodo y fácil de llevar, se absorbe bien y deja la piel hidratada.

After Inked® Tattoo Moisturizer es una fórmula patentada que brinda una humectación efectiva de la piel y ayuda a preservar los colores de sus tatuajes. Es un producto sin derivados del petróleo, es vegano. No es alérgico ni irritante.

Esta loción humectante para la piel, enriquecida con aceite de semilla de uva, también se puede usar en cualquier procedimiento de maquillaje permanente en labios, o cejas.

