Charlotte Tilbury, Cover FX o Inka son tres de las mejores marcas de cosm√©ticos veganos o sin crueldad animal. El movimiento vegano acu√Īo el t√©rmino en 1944. deriva de la filosof√≠a vegetariana, pero va un paso m√°s all√°.

Un vegano adopta una alimentación sin ingredientes de origen animal, ni siquiera miel, o gelatina.

Un vegetariano no come carne, pero existen distintos tipos, y varios, pueden incluir en su dieta ingredientes de origen animal. Los ovo lacto vegetarianos toman leche y huevos, los lacto vegetarianos no consumen huevos pero si leche y derivados.

Los ovo vegetarianos hacen lo contrario no consume leche ni derivados pero sí huevos. Los pescetarianos no toman carne, pero sí consumen pescado. Si te interesa saber más sobre marcas que elaboran cosméticos veganos que no han sido experimentados en animales.

Aumenta el n√ļmero de veganos en el mundo

En la India un 38% de la población es vegana, en Israel un 13%, en Taiwán un 12%, en Italia el 10%, en Reino Unido, Austria y Alemania el 9% y en Brasil el 8%-

No existen¬†estad√≠sticas actualizadas sobre el n√ļmero de veganos seg√ļn la UVE (Uni√≥n Vegetariana Espa√Īola) el porcentaje de vegetarianos (d√≥nde tambi√©n incluyen a los veganos) es del 3% de la poblaci√≥n espa√Īola.

Los veganos son personas comprometidas, y su filosofía la reflejan  no solo en lo que comen, también en lo que visten o en productos de cuidado personal.

El creciente interés por esta filosofía de vida, ha tenido eco también en las marcas de cosmética. Repasamos algunas de las mejores.

Mejores marcas de cosméticos veganos, (sin crueldad animal)



Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury nació en Londres, y se inspiró en la Glauca Rossi School of Makeup para iniciar su carrera como maquilladora.

Primero trabajó como maquilladora y luego como consultora de marcas de belleza como Helena Rubinstein o Chanel. En el 2013 creó su propia marca que hoy triunfa en todo el mundo.

Alguno de los productos destacados de Charlotte Tilbury en Amazon:

Cover FX

Creada por Victor Casale un ex qu√≠mico directivo en MAC Cosmetics. Cover FX se funda en el a√Īo 2000. Especialmente creada para ofrecer soluciones de maquillaje a pieles de todas las razas.

Tiene una oferta de 40 tonos de maquillaje para que cualquier persona encuentre el tono exacto al suyo. También ofrece soluciones par personas con problemas de piel, psoriasis, eczema, o quemaduras importantes.

Milk Makeup

Milk Makeup fue fundada en 2016 por un grupo de personas expertas en belleza y cuidado personal.  la cofundadora  Mazdack Rassi, junto a: Dianna Ruth,, Georgie Greville, y Zanna Roberts Rassi. Todos los aspectos de la línea se desarrollan internamente en Milk Studios, su sede en el en el centro de Nueva York.

Crea productos sin veganos sin crueldad animal ni parabenos.

Inika

Inika es una empresas de cosméticos australiana, fue fundada en 2006 por Miranda Bond y su gama se vende en más de 16 países.

La compa√Ī√≠a comercializa sus cosm√©ticos minerales y org√°nicos como libres de qu√≠micos sint√©ticos e incorporando productos veganos y org√°nicos, contienen ingredientes bot√°nicos formulados para aportar hidrataci√≥n a la piel.



Todo el embalaje está hecho de material reciclable. La marca también tiene una gama de pinceles de maquillaje ultra suaves.

Kat Von D Beauty

La marca comenzó su andadura en el 2008 con 4 lápices de labios rojos y mucha ilusión por hacer  maquillaje de alto rendimiento.  .Hoy venden en 36 países. Desde el 2016 han reformulado sus productos y toda su gama se ha convertido en vegana.

Su fundadora Kat Von D la famosa artista del tatuaje que también se hizo famosa al salir en televisión.

Jeffree Star Cosmetics

Esta marca es un ejemplo de como Youtube puede encumbrar una empresa. Fundada en 2014 desde su canal de Youtube dio a conocer la marca. En 2018 ganó más de 18 millones solo desde Youtube.

La marca es conocida por sus paletas de colores con los tonos m√°s vivos y pigmentados del mercado. Son productos impecables y duraderos.

Elf Cosmetics

Conocida como una marca con una gran relaci√≥n calidad precio, se funda en el 2004 por dos empresarios padre e hijo. Alan y Joey Shamah. En sus inicios llegaron a vender sus productos en venta directa a tan solo 1 ‚ā¨.

En el 2008 lograron el premio de la revista Allure, (Best of Beauty). Lanzan muchos productos cada a√Īo, en 2016 fueron 90. Los expertos siguen maravillados de c√≥mo pueden ofrecer productos de tan buena calidad a precios tan bajos.

Sus fundadores comenta que han desarrollado la capacidad de crear cosm√©ticos de bajo costo y alta calidad con rapidez. Se dise√Īan en EEUU, y se fabrican en el extranjero. La marca est√° siempre pendiente de las √ļltimas tendencias como los productos de belleza coreanos.

