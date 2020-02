El aceite de coco es uno de los secretos de belleza de la actriz Eva Mendes, norteamericana de origen cubano que deslumbra con su belleza a los 46 a帽os.

Eva ha trabajado en pel铆culas como Ghost Rider con Nicolas Cage o Out of Time con Delzen Washington, adem谩s es modelo y directora creativa de Circa Beauty una colecci贸n de maquillaje de New York & Company.

En otro art铆culo de Periodista Digital hablamos de productos para dar volumen al pelo, hoy de los secretos de belleza de Eva Mendes.

Secretos de belleza de Eva Mendes

Eva lleva desde el 2011 en pareja con el famoso actor Ryan Gosling, protagonista del 鈥楧iario de Noah鈥 (1999). En el 2014 tuvo su primera hija, a帽o en el que particip贸 en la pel铆cula 鈥楲ost River鈥, desde entonces ha aparcado el cine y ha tenido otra hija en 2016. 聽

Aceite de coco

Es uno de los aceites m谩s valorados en cosm茅tica, se puede usar para el pelo, para la cara o para hidratar el cuerpo. Tiene otros usos curiosos, al聽poseer propiedades bactericidas, es 煤til para lavarse los dientes y no es una 鈥榝ake news鈥, hay distintas estudios que lo demuestran.Eva lo usas para la cara, el cuerpo y el cabello a lo largo del d铆a.

Si sueles mirar los ingredientes de los cosm茅ticos te dar谩s cuenta que este aceite suele estar presente. Uno de sus usos m谩s recomendado es como agente nutritivo para el cabello. En lugares donde crece el coco como en Malasia, 脕frica Tropical o Centroam茅rica es habitual su uso desde hace siglos para dar brillo al pelo.

Su crema hidratante favorita

En el portal .therichest.com, revelan que la actriz y modelo usa la crema hidratante de Est茅e Lauder Hydrationist,le gusta por su textura espesa. Est谩 indicada para pieles secas, proporciona comodidad al instante y se puede usar como base de maquillaje.

Siempre tiene una botella de agua a mano

Eva sabe la importancia de la hidrataci贸n, por eso siempre tiene cerca su botella de agua. Bebe a lo largo del d铆a incluso si no tienen sed. El agua no solo ayuda al buen funcionamiento interno del organismo, tambi茅n es fundamental para tener una piel saludable.

La falta de hidrataci贸n afecta a la piel mostrando sequedad y descamaci贸n.

Usa una crema reafirmante a diario

Con el paso del tiempo la piel pierde firmeza, Eva usa la crema de Est茅e Lauder, New Dimension Expert Liquid Tape. Se trata de un producto que no solo reafirma, tambi茅n aporta luminosidad, gracias a un complejo avanzado de col谩geno.

Redensifica la piel en zonas como el contorno de los ojos y aporta ese aspecto tan buscado de 鈥榞lowing skin鈥 o piel radiante.

Aunque a primera vista su cutis parece perfecto, Eva Mendes tambi茅n tiene imperfecciones en la piel. Las trata con un producto de la marca norteamericana Est茅e Lauder.

Maquillaje natural

Eva tiene varias rutinas de maquillaje para lograr un look natural. A diario si no tiene que asistir a eventos. usa una crema coloreada ligera y colorete. Adem谩s usa eyeliner en los ojos y b谩lsamos de labios.

Los d铆as que聽no le apetece ni siquiera usar crema con color, mezcla su crema hidratante con un poco de bronceador lo que le da un aspecto saludable.

Imita聽trucos de los maquilladores

A lo聽 largo de estos a帽os Eva ha pasado por muchas sesiones de maquillaje, y ha aprendido de los profesionales a sacarse partido.

Por ejemplo al tener una cara alargada, se aplica el colorete de forma horizontal en sus mejillas, 鈥攏o verticalmente como se suele hacer鈥. Tambi茅n aplica un poco de contouring oscuro en la zona de su nariz para acortar su longitud.

Tambi茅n te puede interesar

驴Te ha gustado el art铆culo sobre los secretos de belleza de Eva Mendes? En Facebook聽tienes m谩s ideas de belleza y LifeStyle.