Cómo cuidar la piel a partir de los 40 años 👈

¿Qué cuidados necesita la piel a partir del los 40? Kate Hudson, Penélope Cruz o Caitriona Balfe, la protagonista de la serie Outlander, donde viaja a través del tiempo, tienen varias cosas en común: son actrices, pasan de los 40 años y además están estupendas.

El paso del tiempo cambia la piel, pero podemos hacerle frente, con productos y rutinas que a partir de los 40, pueden ayudarnos.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores productos de belleza coreanos, hoy de como cuidar la piel a partir de los 40.

Cuidar la piel a partir de los 40

Huda Kattan, maquilladora profesional y creadora de Huda Beauty una de las marcas de belleza más vendidas del mundo. Da consejos desde su blog sobre cuidados básicos a distintas edades. Ella aún no tiene 40, pero le queda poco, (nació en 1983).

Al ser maquilladora profesional ha trabajado con pieles de adolescentes, veinteañera y pieles maduras. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Aumentar el nivel de hidratación: beber más agua y usar cremas humectantes

A partir de los 40 se entra en una etapa llamada la ‘perimenopausia’, la mujer es fértil, pero se prepara para la fase previa a la menopausia. Esto significa que al igual que en la adolescencia las hormonas sufrirán alteraciones. Los cambio pueden ser más evidentes en algunas mujeres y otras apenas percibirlos, pero sucederán.

Cambios en el estado de ánimo, mayor tendencia a la retención de líquidos, y adelgazamiento de la piel. Según la dermatóloga Jessica Wu, con el paso del tiempo la piel pierde colágeno y elastina, lo que se traduce en un adelgazamiento de la epidermis. La piel ya no está ‘tan llena y tersa’ como antes. Comienzan a aparecer líneas finas y arrugas.

Además de beber suficiente agua a diario, (entre 7-8 vasos). Incorporar a la piel cremas humectantes con ingredientes como el: ácido hialurónico, los alfa hidroxiácidos, la glicerina o la urea. Estos ingredientes crearán una barrera sobre la piel para retener la humedad.

Menos hidratos y más proteínas

Los hidratos de carbono nos da energía rápida, en cambio las proteínas tardan más en descomponerse y aportan mayor sensación de saciedad. Para la piel las proteínas son fundamentales, ya que ayudan al cuerpo a producir colágeno y elastina. Dos compuesto que tienen acción directa sobre el aspecto de la piel.

Las proteínas no solo las encuentras en huevos, carnes y pescados, también hay alimentos de origen vegetal ricos en estos nutrientes.

Crema específica para el contorno de ojos

Si a estas alturas no te aplicas una crema específica para el contorno de ojos, ¡llegó el momento! Esta zona tiene una piel más fina, y a partir de los 40 años se vuelve más frágil, —debido a la disminución del colágeno—, pueden aparecer arrugas tipo patas de gallo, ojeras o bolsas.

Se recomienda aplicar esta crema antes de tu crema de día (se aplica antes si la textura es más ligera. Por ejemplo, si tu crema de día es más densa que la de ojos, primero aplica la crema para ojos y luego la crema de día).

De esta manera el producto puede trabajar, (si aplicas una textura densa primero bloquea la acción de otro productos)

Tratamientos adicionales

No son imprescindibles, pero están ahí. Si tu piel acusa el paso del tiempo en forma de arrugas o manchas más acusadas. Tienes tratamientos como los de luz pulsada, mesoterapia. Inyecciones de botox y otras técnicas como el Argireline o el Viscoderm. Todas ellas deben ser aplicadas por especialistas.

Consulta a un dermatólogo o médico de medicina estética y reparadora, si tienes pensado someterte a cualquier tratamiento. Recuerda que lo que a una persona le va bien, no es extrapolable a otra. A menudo se vende ‘juventud y belleza como reclamo’, pero antes que la belleza está la salud.

Un profesional no pondrá en riesgo tu salud y te aconsejará de forma adecuada, incluso puede optar por no realizarte un tratamiento. Alguien que no es profesional puede llegar a engañarte con tal de obtener dinero. poniendo en riesgo tu salud.

Ingredientes recomendados

A la hora de seleccionar productos para el cuidado de la piel a partir de los 40, estos ingredientes son tus aliados.

Retinol

Ácido hialurónico

Vitamina C

Aceite de almendras

Aceite de jojoba

Té verde

Alfa hidroxiácidos

Aceite de rosa mosqueta

Colágeno

Elastina

Coenzima Q10

Productos para cuidar la piel a partir de los 40 años recomendados en Amazon

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre los mejores parches para granos que puedes encontrar en Amazon? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.