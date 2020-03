¿Qué maquillaje usa Pilar Rubio?

View this post on Instagram

Muchos me preguntáis por el maquillaje que me hice el otro día. Os dejo aquí los productos que utilicé y las fotos: – Fondo de maquillaje de COUVRANCE / AVÈNE. @eauthermaleavenespain – Corrector de ojeras @yslbeauty – Blush en crema Gold Brown @akucosmetics – Sombras de ojos en tonos neutros @kvdveganbeauty – Lápiz ultranegro por debajo de las pestañas @narsissist – Hidratación del labio con Eight Hour @eardenspain – Perfilador de labios Ruby Woo @maccosmetics . – Lápiz cremoso rojo @narsissist . – Labial tatouage couture @yslbeauty . – Agua termal @eauthermaleavenespain para refrescar la piel. – Body tan cream @akucosmetics para subir el tono del cuerpo. El peinado fue un recogido messy que hacía tiempo que no llevaba, es cómodo y versátil 😜 ¿Cuáles son vuestros must de maquillaje? Un beso 😘, que tengáis un bonito día.