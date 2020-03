7 estuches regalo para hombre desde 8 €

¿Sueles comprar estuches de regalos? Son un clásico de Navidad, cumpleaños y Día del padre o de la madre. Nada originales pero bastante prácticos.

La variedad es amplia, desde productos para el afeitado, o para el cuidado de la barba, colonias frescas, o pack con crema hidratante y limpiador para hombres. En Periodista Digital te contamos 7 opciones de packs regalo para hombres desde 8 €.

Los estuches regalo tiene ventajas, te permiten probar varios productos de una misma marca, por un precio módico. Por separado varios productos cuestan más que en pack.

Tal vez uses una colonia o perfume, pero si en un pack viene también un gel de baño o una loción hidratante con el mismo aroma, casi seguro que lo uses, (pero quizás no te los hubieras comprado por separado).

A la hora de regalar, un estuche o pack al llevar varios productos ‘entra por los ojos’ y nos atrae más que si es un solo artículo. Seguramente por eso los estuches de colonias son un ‘regalo comodín’, en cualquier época del año.

7 estuches regalos para hombre desde 8 €

Estuche con neceser y tres productos de Bulldog, una marca de cosmética masculina. Se compone de un limpiador facial, gel de afeitar y crema hidrante.

Entre los ingredientes el aloe vera que tiene propiedades cicatrizantes el té verde que aporta antioxidantes y refresca la piel, y la camelia que ayuda a calmar irritaciones.

Pack de La Toja con esencia de madera de cedro y ginkgo. Crema de afeitar con ginseng y bambú, productos inspirados en tratamientos SPA.

Con la garantía de Nivea, un clásico en el cuidado personal. Nivea Men Creme Pack Neceser incluye:

NIVEA MEN Creme 150ml

NIVEA MEN Black & White Invisible Original Spray Desodorante 200ml

NIVEA MEN Gel de Ducha Men Sport 250m.

Para hombres con barba, contiene champú para barba, bálsamo para barba, aceite para barba, peine, cepillo, tijeras, afeitador y bolsa, en una ingeniosa caja de regalo.

La barba necesita productos especificos que no resequen la piel, precisamente entre los ingredientes activos de este pack encontramos: aceite de jojoba, que ayuda a combatir la piel seca, aceite de argán rico en vitamina E, actúa como humectante.

Fragancia con aroma a madera, cuero, con notas de canela y ámbar. El pack se compone de colonia y after shave. Fabricado por El Instituto Español, perfumistas desde 1903.

Axe es un clásico en los estuches de regalos, gusta a hombres de todas las edades. Este pack se compone de un neceser, un body spray, gel de ducha con aroma a chocolate, ámbar y pimienta rojo y un after shave del mismo aroma.

Pack de cuidado facial de L’Oréal Men Expert que incluye: Crema hidratante Pure Power: enriquecida con ácido salicílico hidrata la piel y reduce el exceso de sebo. Además el limpiador Pure Charcoal, enriquecido con carbón de roble para combatir: manchas, puntos negros, piel grasa, aspereza y marcas en la piel.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo de estuches de regalo para hombres? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.