Anastasia Brow Definer o Maybelline Brow Micro Pencil son dos de los mejores lápices para cejas 2020.

¿Te gustan las cejas de Cara Delevingne, pero no sabes cómo mejorar las tuyas? Existen varios productos que pueden ayudarte.

Los geles para cejas añaden color sutil, al cubrir solo el pelo. En cambio los lápices o las sombras dúo para cejas pueden rellenar cejas pobres , agregando color y mayor definición.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los mejores máscaras con tratamientos para pestañas, hoy de lápices para cejas recomendados.

En qué fijarse para escoger un lápiz de cejas

El color

Busca un tono igual o un poco más claro que tus cejas naturales, no uno que sea más oscuro. Ten en cuenta una vez aplicado podrás difuminar los trazos para logra un resultado más natural.

Si el tono es oscuro, (algo más que tus cejas naturales), aunque difumines el resultado será artificial.

El tono de cabello no es lo más importante, a la hora de escoger un lápiz de cejas, sino el tono natural de las cejas. Muchas mujeres llevan el pelo teñido pero no las cejas.

Lo que puedes hacer es adaptar un poco el tono, (mezclando con tu ceja natural tonos ligeramente más suaves, si tu pelo es rubio, castaño claro o cobre, o ligeramente más oscuro si tu pelo teñido es negro o castaño).

Por ejemplo Cara Delevigne es rubia pero sus cejas son más oscuras y no pasa nada. Esto también va en gustos, observa tus cejas naturales, y prueba usar un lápiz de cejas un poco más claro y combina con sombras para cejas en un tono más oscuro.

La textura de lápiz

Los lápices de cejas se diferencian de otros lápices de ojos precisamente en su textura, (aparte del color). Un lápiz de cejas no es muy duro, pero tampoco tiene una textura blanda, ya que de otro modo sería difícil crea trazos.

Lápiz automático o de sacapuntas

Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes.

Si eres una experta puedes usar lápices de cejas de madera (de los que se necesita sacapuntas). Ya que son los que más duran, (vas sacando punta y tienes para meses). Cuando la punta está afilada son precisos, pero se va gastando y entonces los trazos son más difíciles de lograr.

Los lápices automáticos no tienes que sacar punta. Algunos vienen con la punta del lápiz en forma de ángulo, con lo que se faciliten los trazos, pero se gastan mucho más rápido que los lápices de sacapuntas.

Mejores lápices para cejas 2020

Anastasia Beverly Hills, es un icono en el cuidado de las cejas, este producto está pensado para definir y realzar. Es un lápiz automático con una punta en forma de ángulo, puedes delinear fácilmente y su textura no es grasa, permanece todo el día.

El lápiz tiene en en extremo un cepillo en espiral para peinar las cejas. Disponible en 10 tonos.

Este lápiz de cejas tiene una punta ultrafina de 1.5 mm y un cepillo para arreglar las cejas. Microprecisión en cada trazo.

Define y rellena las cejas con precisión para darles un aspecto impecable y natural.

Disponible en 7 colores.

Consigue unas cejas más bonitas con este lápiz, gracias a su punta ultra fina y máxima definición, permite trabajar pelo a pelo las cejas hasta cubrir los pelitos más finos.

Con el cepillo peina y difumina el color. Dispone de 8 tonos para escoger.

Este lápiz, da forma, define y rellena las cejas para una apariencia natural y pulida.

El diseño de doble cara aplica color con el delineador de punta fina en un lado. Luego, por otro puedes peinar y domar las cejas con el cepillo.

Su lápiz automático te ayuda a diseñar la ceja gracias a su fórmula cremosa en gel. La sombra, con su practico aplicador en esponja, rellena las cejas a la vez que las matiza y unifica con un acabado natural.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo de los mejores lápices para cejas? En Facebook, tienes más ideas de belleza y LifeStyle.