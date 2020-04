Aquaphor el secreto de belleza de varias famosas, (y cuesta menos de 12 €) 👈

Famosas como Hailey Baldwin, Emily Ratajkowski, Selena G√≥mez o Sofia Richie, comparten un secreto de belleza, la pomada reparadora Aquaphor. Cuesta menos de 12 ‚ā¨ y entres sus ingredientes, destacan: pantenol, glicerina, cera microcristalina y bisabolol.

En Periodista Digital te contamos para qué usa el Aquaphor estas famosas.

¬ŅQu√© propiedades tiene Aquaphor?

Se trata de una gama de productos, de Eucerin, pensados para piel seca y agrietada.

Esta pomada está clínicamente testada, tiene propiedades para regenerar la piel en condiciones de irritación o sequedad. Formulada sin agua, a base de parafina que facilita se acelera la curación de las heridas.

Se crea una barrera semipermeable y protectora sobre la piel. Ayuda a mantener la humedad, fundamental para promover la curación de heridas.

Otros ingredientes como el pantenol y bisabolol, tambi√©n tiene una capacidad cl√≠nicamente comprobada para acelerar la regeneraci√≥n de la piel. Aquaphor est√° recomendada para m√ļltiples usos, por ejemplo:

Para el cuidado de la piel seca

Para la piel del beb√©, irritaciones del √°rea de pa√Īal.

Piel agrietada

Quemaduras, y piel irritada tras la exposición solar

Es una crema bien tolerada por todo tipo de piel, no acnógeno, inodora, libre de perfumes, colorantes o alcohol.

Aquaphor el secreto de belleza de varias famosas, (y cuesta menos de 11 ‚ā¨)

Guapas y famosas, todas tienen sus trucos para sacar m√°s partido a su belleza. En la revista stylecaster.com, recopilan algunos que tienen a Aquaphor como protagonista.

Selena Gómez

La intérprete de Lose You to love me, usa Aquaphor como un truco para transformar su sombra de ojos en polvo, en formato crema.

En una entrevista a Huda Beauty, el maquillador, Hung Vanngo, comentó que mezcla las sombras y también el colorete con Aquaphor para darles una consistencia cremosa. Aumenta el pigmento y hace que sean más hidratante.

Si tienes sobras en polvo que apenas usas, prueba a mezclar con esta pomada, y s√°cales partido.

Hailey Baldwin

La modelo, es hija del actor, Stephen Baldwin y sobrina de Alec Baldwin. Durante una entrevista a la revista inSyle, reveló que usa Aquaphor para sus labios y también para domar sus cejas.

Emily Ratajkowski: √öselo para definir el l√°piz labial

La modelo británica, también es una enamorada de Aquaphor. Lo mezcla con su labial favorito para aumentar el pigmento y definir los labios, (los tiene muy pálidos). Primero se aplica Aquaphor y luego un lápiz de labios Bond Girl de Charlotte.

Sofia Richie

La hija de Lionel Richie, tambi√©n es modelo. Ella usa Aquaphor para disimular las peque√Īas arruguitas bajo los ojos. Se pone cada noche un poco en el contorno de ojos.

La modelo cont√≥ este secreto en una entrevista con la revista E! News. Debido a su alto contenido en glicerina, ayuda a hidratar la zona y aten√ļa las arrugas.

Zendaya

La actriz de la serie Euphoria, usa Aquaphor como un paso mágico en su rutina de belleza. Ella no lo utiliza para hidratar, sino para iluminar. Lo contó en un vídeo de su canal de Youtube, revelando que este producto le da un acabado luminoso pero natural. Lo aplica en pómulo y en el centro de la nariz. Aconseja este truco no lo sigan personas con piel grasa.

