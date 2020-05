¿Qué es la alantoína?

La alantoína es un ingrediente común en muchos cosméticos, es inodoro e insípido.

En su forma orgánica procede plantas como la remolacha o la manzanilla, pero también está presente en los caracoles y en al orina de la mayoría de los animales, siendo un derivado de la urea.

Este compuesto se fabrica también en laboratorio, el derivado sintético, el que encontramos en numerosos productos de belleza. En Periodista Digital te contamos más sobre los beneficios de la alantoína.

Beneficios de la alantoína

La alantoína fue aislada por primera vez en el siglo XIX por dos científicos, Michele Francesco Buniva un médico italiano, y Louis Nicolás Vauquelin, un químico francés. Pero no sería hasta 1837 cuando recibió el nombre de alantoína, gracias a dos químicos alemanes, Justus Liebig y Friedrich Wöhler.

La alantoína sintetizada en laboratorio es equivalente a la natural, no es tóxica y su uso es seguro. Está presente en cremas, champús, barras de labios, productos contra el acné o para tratar la piel después del sol.

Hidratación

La alantoína ayuda a preservar la humedad de la piel. Es un ingrediente común de los productos para el cuidado de la piel, se usa en cosmética desde hace más de 70 años,

Está comprobado su eficacia para calmar la piel irritada, estimula la regeneración celular e hidrata la piel seca.

Aprovechando sus propiedades, la alantoína es un ingrediente común en productos para el acné, tónicos, protectores solares, humectantes y otros productos para el cuidado de la piel.

Ayuda a la cicatrización de la piel

La alantoína tiene acción queratolítica, (fármacos que pueden disolver total o parcialmente la capa córnea de la piel, provocando una exfoliación), por eso son beneficiosos para mejorar cicatrices. Estimulan la división celular y la epitelización, lo que acelera el proceso de regeneración en la piel dañada.

Gracias a que la alantoína acelera la proliferación de las células epiteliales, también se produce una recuperación más rápida de la piel.

Ayuda a calmar la piel alrededor de quemaduras, cortes y rasguños.

Las preparaciones que contienen alantoína también se recomiendan como un complemento en el tratamiento de enfermedades crónicas de la piel con queratosis deteriorada o daño en la piel, como dermatitis atópica, dermatitis de contacto, psoriasis, ictiosis, úlceras o quemaduras.

Productos con alantoína recomendados en Amazon

Loción hidratante para después del sol, ayuda a calmar la piel. Con alantoína, glicerina, aloe vera y vitamina E, una combinación de ingredientes con un mismo objetivo, ayudar a regenerar la piel reseca por el sol.

La crema de manos restauradora Mixa combina 2 ingredientes activos clave para un efecto restaurador intensivo.

-La alantoína, conocida por su poder reparador, está especialmente indicada para el cuidado de las manos dañadas, a veces acompañada de microgrietas.

-La glicerina protege tus manos envolviéndolas en una película invisible.

Formulado y probado bajo supervisión médica.

Crema de día con: 10% de Argán, alantoína, zinkoxi, tocoferol y vitamina C para piel sensible y sensible.

Fabricada en Alemania con ingredientes seleccionados. Sin perfume ni otras sustancias irritantes.

La crema de vitamina B12, proporciona, un cuidado en 4 pasos basado en aceite de aguacate para apoyar la piel seca, agrietada y particularmente estresada. La crema contiene 5000 µg de metilcobalamina por aplicación (0,8 ml), así como pantenol, urea y alantoína.

Crema con efecto calmante, con ingredientes activos de origen natural: árnica que reduce el dolor, harpagofito que tiene propiedades antiinflamatorias, cáñamo que también es un antiinflamatorio.

Boswelia que mejora las articulaciones afectadas. Extracto de caracol con alantoína, que ayuda a mantener la hidratación y tiene propiedades regenerativas.

