Face Halo, o Make up Eraser son dos de las mejores toallitas desmaquillantes reutilizables. Si usas discos de algodón a diario, al año puedes gastar 365 o incluso más, significa desechos, en todo el mundo son millones cada año.

Se usan solo con agua o con tu leche limpiadora o agua micelar favorita, se lavan a máquina y algunas duran más de un año. En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Limpian bien las toallitas desmaquillantes reutilizables?

En muchas webs puedes encontrar reviews y opiniones sobre su eficacia. Además en Amazon tienes cientos de valoraciones positivas de clientes que ha probado el producto. Por ejemplo ‘The make up Eraser’ tiene más de 1.400 valoraciones positivas y obtiene una nota alta, un 4.7 sobre 5.

Face Helo otro de los productos de nuestra lista, tiene más de 500 valoraciones y una nota de 4.6 sobre 5. Funcionar lo hacen, pero como en todo depende del producto que compres, ya que unos son mejores que otros.

Principales ventajas

Son más suaves con la piel

Las toallitas desmaquillantes industriales viene impregnadas en un líquido limpiador, que a menudo deja residuos en la piel, no controlas la cantidad de producto, puede ser que sea excesivo para ti. Aparte de arrastrar el maquillaje, es posible dejen residuos sobre la piel.

Esto no sucede si usas toallitas desmaquillantes reciclables, ya que la cantidad de producto la añades tú, incluso muchas funcionan solo con agua.

Precio y versatilidad

Algunas toallita desmaquillantes encarecen su precio si son para pieles sensibles o maduras al incluir determinados ingredientes, como el ácido hialurónico o la vitamina C.

En cambio las toallitas reutilizables pueden adaptarse a distinto tipos de piel, al combinarse con limpiadores, aguas micelares o aceites escogidos por ti.

Si en tu casa varias personas usáis toallitas desechables pero no tenéis el mismo tipo de piel, tienes que comprar toallitas para piel grasa, (por ejemplo) y otras para piel sensible. Doble gasto. Las toallitas desmaquillantes reutilizables se pueden personalizar con producto de tratamiento según el tipo de piel.

Las toallitas reutilizable las puedes usar ciento de veces, muchas marcas vienen en pack de 3 o más. Una única compra te puede durar incluso un año, suma el dinero que ahorras y verás si vale la pena.

Generan menos residuos

A diferencia del algodón o de las toallitas convencionales, las reutilizables no irán a la basura a diario, con su uso contribuyes a generar menos residuos.

Mejores toallitas desmaquillantes reutilizables

Face Halo elimina rápida y fácilmente el maquillaje, utilizando sus fibras HaloTech solo con agua.

No tóxico y reutilizable, Face Halo reemplaza hasta 500 toallitas de maquillaje de un solo uso.

No es necesario frotar ni frotar, Face Halo elimina suavemente el maquillaje y las impurezas, perfecto para cualquier tipo de piel o sensibilidad.

Gran precio para lo que incluye, 12 discos desmaquillantes reutilizables para los ojos, y además tres discos exfoliantes. En total 15 toallitas reciclables con las que tendrás para un año mínimo.

Se lavan en lavadora, vienen ya con una bolsita apropiada.

Fabricadas con fibra de bambú las puedes usar con agua o tu desmaquillador favorito.

Con más de 1400 opiniones en Amazon, esta toallita dura entre 3-5 años. Se puede lavar a máquina.

Apta para todo tipo de pieles, incluso las sensibles.

Tiene una cara para limpiar y otra para exfoliar.

Antibacteriano

Libre de químicos.

Pack de 5 paños de microfibra reutilizable.

Apto para todo tipo de piel.

Se puede usar solo con agua o con tu desmaquillador favorito.

Elimina el maquillaje al instante.

Toallitas desmaquillantes con guante integrado, más cómodas de usar. Fabricadas en microfibras, sirven para retirar el maquillaje de ojos, cara y labios.

Se lava a máquina hasta 40º.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo de las mejores toallitas desmaquillantes reutilizables? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.