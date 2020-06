¿Para qué sirve la ruda

Desconozco, si en el «Libro de los hechizos y encantamientos de Harry Potter», entre ‘Alohomoras’ y ‘Wingardium Leviosa’ aparece algo relacionado con la ruda😃.

Durante la Edad Media la ruda se usaba en rituales de protección contra las brujas.

Otro de sus nombres es ‘hierba de gracia’, se la considera una planta medicinal, y también mágica, la tenían en las casas para atraer la suerte.

En la medicina tradicional la infusión de ruda se usaba para aliviar la digestión, trastornos menstruales y la ansiedad, sin embargo en la actualidad tenemos alternativas sin efectos secundarios.

No consumas ruda en infusión, o cruda, tiene contraindicaciones, en Periodista Digital te contamos más sobre la ruda y sus usos ‘seguros’.

Usos comunes de la ruda

La ruda es una planta que crece de forma espontánea en muchas zonas del mundo, fundamentalmente a lo largo de carreteras y caminos. Sus hojas tienen una apariencia de plumas y las flores son pequeñas y amarillas.

Ahuyentar a los mosquitos y otros insectos

La ruda es de sabor muy amargo, su aroma parecido a la salvia, no es nada grato para los mosquitos.

Antiguamente se usaban las plantas de ruda para ahuyentar moscas y mosquitos. Es un ‘insecticida’ bastante ecológico y barato una planta de ruda cuesta menos de 3 € y te puede durar años.

Plagas de jardín

Usar hierbas en agua hervidas y reposadas como plaguicidas es otro de los usos de la ruda. Siempre que no sea para plantas comestibles. Eficaz contra orugas, gusanos y pulgones.

Contraindicaciones de la ruda

Durante milenios se ha usado la ruda, el escritor romano Hipócrates, Aristóteles o Plinio el viejo, citan a esta planta por sus potenciales efectos medicinales. Plinio el viejo, (23-79 a. C), creía que era útil contra los malos espíritus y mejoraba la vista.

Miles de personas a lo largo de siglos han sufrido los efectos de tomar ruda. Esta planta a dosis bajas tiene potenciales propiedades para problemas musculares, o incluso para calmar los nervios.

El problema es que determinar la dosis es difícil, ya que esto depende de la persona, lo que a una persona puede no dañarle a otra sí

La cantidad de ensayos clínicos debido a su efectos graves son pocos. Por eso es mejor no ingerir ruda. Su uso debe ser externo, no interno. No se debe tomar nunca, pero hay casos que se debe tener un especial cuidado por el peligro que entrañan:

No la tomes si crees estás embarazada

La ruda se usaba antiguamente para regular la menstruación, se la considera una hierba emenagoga, principios que estimulan el riego sanguíneo en el área de la pelvis, es decir favorecen el sangrado.

La rusa, también se usó para inducir el aborto, lo cual significa un gran riesgo no solo para el feto, también para la madre. Puede provocar hemorragias internas. Si estás embarazada no se te ocurra tomar ruda, en lugar de ayudarte puede poner en riesgo tu salud.

Trastornos gastrointestinales

Si sufres problemas de estómago, como úlcera, o gastritis, la infusión de ruda en lugar de ayudar puede agudizar estos problemas llegando a favorecer calambres y hemorragias.

Productos relacionados con la ruda que puedes encontrar en Amazon

Barata y decorativa, si la pones en cualquier lugar de la casa que reciba algo de luz, se adaptará, ahuyenta los molestos mosquitos.

Velas con aroma de ruda, relajan y además protegen de los insectos.

Es jabón de marsella con aroma a ruda, se puede usar de forma tópica, como cualquier otro jabón, pero aporta el aroma a ruda.

Se usa en la elaboración de jabones, y también unas gotitas mezcladas con otro aceite, como el de argán o el de almendras dulces, para masajes.

Set de velas con aroma a ruda, para favorecer la relajación y aprovechar sus propiedades contra los mosquitos.

