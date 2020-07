¿Se puede usar crema depilatoria en tatuajes?

¿Tienes algún tatuaje en zonas con vello y te preocupa? La piel tatuada requiere unos cuidados especiales, por ejemplo el uso de crema depilatoria.

Si, se puede usar, pero con algunas excepciones. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los piercing falsos de oreja, hoy sobre crema depilatoria y tatuajes.

Cómo usar crema depilatoria si tienes tatuajes

La tinta de los tatuajes va en la capa media de la piel, la dermis, las cremas depilatorias actúan en la capa superior, la epidermis, por lo tanto una crema depilatoria no tiene porqué afectar el tatuaje. Siempre y cuando sigas estas recomendaciones.

Si es reciente espera a que esté totalmente curado

Antes de aplicar crema depilatoria el tatuaje debe estar completamente cicatrizado, esto puede tardar hasta 15-17 días.

Un tatuaje curado no tiene costras, ni enrojecimiento y la piel no debe estar hinchada. Si tu piel presenta alguno de estos signos, no uses todavía la crema depilatoria. Si tienes dudas consulta al tatuador que te lo hizo.

Haz una prueba de alergia antes de usar la crema depilatoria

Esto se recomienda tengas o no tengas un tatuaje. Aplica un poco de crema depilatoria del tamaño de una moneda de 5 céntimos con un algodón en una zona poco visible de la piel, como el parte interna del brazo. Deja actuar el tiempo que recomienda el fabricante. Luego retira con agua.

Observa la piel por si notaras alguna reacción, espera 24 horas. Si en la zona donde pusiste crema depilatoria observamos enrojecimiento o picor, es probable tengas alergia al producto o tu piel sea muy sensible para el producto.

Tiempo máximo de aplicación de la crema

Cada crema depilatoria tiene un tiempo recomendado, ocurre que a veces la dejas ese tiempo pero no te quita el vello como debería. Si es tu caso, no dejes más tiempo la crema sobre la piel, quitará el vello pero casi seguro irritará la piel.

¿Qué hacer si la crema depilatoria no te elimina todo el vello con el tiempo recomendado?

Aplica primero la crema y la dejas actuar 5 minutos. pasado ese tiempo, usa la espátula para retirar una zona pequeña, comprueba si hizo efecto. Si es así retira el resto de la crema con la espátula. Luego hidrata la piel.

Si pasados los 5 minutos, el vello sigue en su lugar, puedes añadir 5 minutos extra, dejas que actué y luego retira con la espátula. No debes dejar más de 10 minutos la crema depilatoria, ya que irritará la piel y se enrojecerá la zona.

Si pasados 10 minutos aún te queda vello, retira la crema, enjuaga y aplica crema hidratante. Si es poco vello el que queda lo puedes retirar con unas pinzas, en caso de ser más vello, seguir la recomendación del paso siguiente.

Si es poco vello el que queda lo puedes retirar con unas pinzas, en caso de ser más vello, seguir la recomendación del paso siguiente. Espera al menos 8 horas, y vuelves a repetir, añade crema depilatoria y deja 5 minutos, seguro ahora sí acaba con el vello que te quedaba.

Usa guantes y un bastoncito de algodón

Extrema la higiene al manipular la crema depilatoria, usa guantes para evitar tocar la zona con los dedos o las uñas que pueden tener bacterias.

Cubre la zona a depilar donde está el tatuaje con paciencia. Usa un bastoncito de algodón, comienza por el lado izquierdo del tatuaje y avanza hacia la derecha.

Asegúrate de cubrir todo el vello que está en la zona tatuada.

Hidrata la piel tras la depilación

Las cremas depilatorias actuales usadas de forma correcta no suelen irritar. Sin embargo a veces puede ocurrir el enrojecimiento o notarse la piel tirante. Lo ideal es aplicar un gel con aloe vera tras la depilación, que refresca y ayuda a minimizar la irritación.

Cremas depilatorias y productos para la depilación recomendados en Amazon

