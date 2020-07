Propiedades del ylang ylang 🏵

El aceite esencial de Ylang Ylang es ideal para el cuidado general de la piel y para la piel madura. Es muy conocido por su poder afrodisíaco. Su sensual aroma puede ser beneficioso para promover la relajación.

Otros usos son como fragancia y fijador en jabones, cosméticos, perfumes. Se usa mezclando unas gotas en otro aceite como el de jojoba, coco, o aguacate.

Precauciones

No usar durante el embarazo. No ingerir. No lo use sin diluir. Usar con moderación, su aroma puede provocar dolor de cabeza o náuseas.

Este aceite de ylang ylang tiene más de 8.000 valoraciones en Amazon, y obtiene una puntuación de 4.3 sobre 5.