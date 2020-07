¿Los tintes vegetales pueden aclarar el color del pelo?🌿

¿Buscas aclarar la raíz de pelo con un tinte vegetal?

Estos productos tienen ventajas: no llevan amoníaco ni peróxido de hidrógeno, en su composición pueden añadir sustancias que nutren el cabello como el aceite de argán o el colágeno.

Potencian el brillo y se pueden lograr ligeros reflejos más oscuros, pero no aclaran el pelo. En Periodista Digital te contamos más sobre los tintes vegetales y cómo funcionan.

Preguntas frecuentes sobre los tintes vegetales

¿Que son?

Productos pensados para la coloración temporal del pelo a base de sustancias naturales, junto a otras sintéticas pero que no llevan ni amoníaco ni agua oxigenada.

Entre los ingredientes habituales de un tinte vegetal encontramos,la manzanilla, el nogal, el extracto de girasol, aceites esenciales, y la henna.

¿Cuánto duran?

Estos tintes no llevan amoníaco ni agua oxigenada, luego el color no penetra en el interior del pelo como ocurre en un tinte permanente.

En los tintes con base vegetal, el color se deposita en el exterior, directamente sobre el cabello, la duración depende del tipo de cabello pero como máximo 15 días, (aunque a partir del primer lavado comienzan a perder intensidad).

¿Se puede aclarar el color natural?

No, los tintes vegetales como tal no aclaran el pelo, al no llevar amoníaco o peróxido de hidrógeno, dos compuestos que pueden rebajar la intensidad del color varios tonos.

En el mercado puedes encontrar tintes que ‘dicen ser naturales o vegetales’ y que aclaran, esto solo es posible si llevan peróxido de hidrógeno. No tiene ‘vuelta de hoja’.😉

En realidad estos tintes llevan un porcentaje de ingredientes vegetales y otros que no lo son. No llevan amoníaco, pero sí pueden tener un aclarante químico, (luego no son exactamente tintes vegetales).

Para saber si un producto lleva o no agua oxigenada o peróxido de hidrógeno fíjate si lleva dos frascos y uno de ellos es ‘revelador del color’, (puedes buscar información del tinte). En ese ‘revelador de color’ suele estar el peróxido de hidrógeno o (hydrogen peroxide), a veces viene en inglés.

Según la OCU, tintes vegetales como tal, solo la henna, otros productos que dicen ser naturales llevan peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Además de, un agente alcalino que sustituye al amoniaco, —que puede ser la etanolamina—, y el colorante que se oxida con el peróxido para dar el color.

Los fabricantes según aclara la OCU, juegan con el término ‘natural’ al no existir legislación clara al respecto.

Es cierto que llevan un porcentaje de ingredientes naturales, pero eso no quiere decir el 100 % del producto lo sea. Por eso antes de escoger un tinte revisa los ingredientes y recuerda ‘vegetal’ solo es la henna .

¿Qué colores se pueden obtener?

No aclaran el cabello, pero si pueden oscurecerlo ligeramente, al ser temporales en poco tiempo tendremos de nuevo nuestro color, (y sin efecto raíz).

La gama de colores de la henna es de marrones, caobas y tonos cobre.

¿Cubren las canas?

Los tintes vegetales puedes disimular ligeramente las canas pero la cobertura es muy ligera. Depende del tipo de cabello y su color, hay quien tiene canas muy resistentes, en este caso no las cubriría, lo que hace es matizar el tono blanco típico de la cana.

Conseguir colorear una cana en un tono oscuro, —cobertura total—, con un tinte vegetal no es posible en un solo paso. Habría que prepigmentar el cabello.

¿Cómo se usan?

Se prepara la mezcla siguiendo las instrucciones de uso.

Divide el pelo con raya en medio, luego haz otra raya en horizontal de la frente hacia la parte trasera de la cabeza, de esta forma dividimos el pelo en secciones.

Sobre el pelo seco aplica con una brocha el tinte por las raíces.

Primero en la raya en medio, luego en la raya horizontal .

Ves separando mechones de pelo para repartir el tinte por las raíces. Sujeta el pelo con pinzas, y así trabajarás mejor.

Continúa aplicando producto de delante hacia atrás.

La parte trasera, al tener el pelo dividido en secciones es más fácil de teñir.

Deja actuar 20 minutos. Reservar un poco de producto para después.

Transcurrido el tiempo de espera, masajear suavemente y aplicar de medios a puntas, el resto de tinte que habíamos reservado.

Dejar actuar 10 minutos.

