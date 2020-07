Piz Buin o Ecran son dos de los mejores after sun 2020, 驴qu茅 beneficios aporta usar este producto, es realmente necesario?

Todos sabemos que los expertos recomiendan usar protecci贸n solar todo para evitar los efectos de los rayos UVA y UVB. 驴Pero realmente tenemos en cuenta el uso del after sun?

3聽ventajas de usar after sun

Ayuda a mitigar el da帽o solar

El bronceado es un efecto de la piel ante la acci贸n de los rayos solares. Se protege formando melanina que es el pigmento que nos proporciona el bronceado.

La exposici贸n al sol puede provocar quemaduras, por eso aun con protector solar el tiempo de exposici贸n no puede ser excesivo.

Si tras una jornada en la playa has regresado a casa con la piel 鈥榬ecalentada鈥, es posible tu piel haya recibido m谩s sol del que pueda soportar.

El after sun, es un producto con ingredientes calmantes como el aloe vera,聽 con capacidad antioxidante e聽 hidratante. Si has tomado 鈥榙emasiado sol鈥, usar after sun puede aliviar la sensaci贸n de calor聽y enrojecimiento de la piel.

Si te has quemado, usa after sun y no te expongas al sol hasta que tu piel se haya recuperado. Procura no rascarte para evitar que la piel se rasgue.

Reconforta la piel

Nada m谩s aplicar after sun notar谩s alivio, algunos llevan mentol, que proporciona una sensaci贸n de frescor inmediata. As铆 que no solo hidratan tu piel, adem谩s es placentero usarlos.

Puedes usar otros remedios caseros para calmar la piel, pero ninguno tan efectivo como el after sun, est茅 formulado para tratar la piel despu茅s del sol.

Prolonga el bronceado

Aplicar after sun a diario tras la exposici贸n al sol, ayuda聽prolongar el bronceado. Tu piel se ver谩 m谩s luminosa, hidratada y saludable.

A tener en cuenta sobre el uso del聽After Sun

Una idea err贸nea es que se puede tomar el sol mucho tiempo, y que aunque te pases, 鈥榚l after sun鈥 te resolver谩 el problema. No es cierto, si te has quemado, aparece inflamaci贸n e incluso ampollas, y descamaci贸n, el da帽o ya se ha producido.

El after sun no reparar谩 ese da帽o al ADN. Lo que har谩 es聽atenuar los s铆ntomas favoreciendo la recuperaci贸n de la piel. Pero debes evitar el da帽o solar usando protecci贸n y limitando la exposici贸n al sol.

Mejores after sun 2020

La loci贸n humectante para despu茅s del sol Premium de Sun Bum est谩 enriquecida con aloe calmante y vitamina E, proporcionando una hidrataci贸n intensa para restaurar suavemente el equilibrio natural de la humedad de la piel.

聽La f贸rmula ligera y no grasa se absorbe r谩pidamente, dejando la piel suave y tersa.

聽Restaura y protege la piel da帽ada por el sol. Evita la descamaci贸n para un bronceado m谩s duradero.

聽Contiene manteca de cacao suave y aloe refrescante. Sin gluten, 100% vegano, sin alcohol. Vitamina E Enriquecido

Ecran lleva 60 a帽os cuidando la piel de sol, este producto es un cl谩sico para hidratar la piel tras la exposici贸n solar.

Repara la piel de los efectos del sol

Alivio inmediato, acci贸n 24h

Previene el envejecimiento prematuro

Ayuda a mantener el bronceado

Si tienes una piel at贸pica, sensible o reactiva, este es tu after sun.

El producto ha sido dise帽ada para refrescar, aliviar e hidratar las pieles m谩s sensibles, y particularmente la piel at贸pica gracias a los activos espec铆ficos enfocados para este tipo de piel.

Formulado para minimizar el riesgo de reacciones al茅rgicas, su composici贸n sin parabenos ayuda a prevenir el da帽o solar en la piel .

. Aporta suavidad y flexibilidad a la piel, y tras su uso la piel seca, sensible o at贸pica queda completamente hidratada, suave, y lisa de forma instant谩nea, evitando la descamaci贸n y prolongando el bronceado.

Una crema que muy refrescante que adem谩s calma la piel gracias al yogur griego. Se recomienda conservar en la nevera.

Korres es una firma cosm茅tica griega que se inspira en la tradici贸n homeop谩tica griega.

La nueva PIZ BUIN庐 AFTER SUN Loci贸n Hidratante Intensificadora del Bronceado contiene Tanimel, un extracto de plantas intensificador del bronceado que ayuda a duplicar la producci贸n de pigmentos de bronceado natural de la piel*.

F贸rmula de r谩pida absorci贸n proporciona 24h de hidrataci贸n para restaurar el equilibrio natural de la hidrataci贸n de la piel estresada a causa del sol.

Ayuda prevenir la descamaci贸n para lograr un bronceado m谩s duradero.

