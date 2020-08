Alicia Keys se une a Elf Cosmetics para lanzar su línea de belleza 👈

Alicia Keys una de las impulsoras de la tendencia ‘no make up’, lanzará una línea de belleza con en colaboración con Elf Cosmetics.

Esta marca es muy conocida en Estados Unidos por sus increíbles precios low cost, además todos sus productos son veganos.

Las famosas no se resisten a dejar huella en el mundo de la cosmética, Rihanna, Lady Gaga,Selena Gómez o Kylie Jenner son algunas de ellas, pronto Alicia Keys tendrá también sus propios productos de belleza. En Periodista Digital te contamos más sobre este próximo lanzamiento.

Alicia Keys y la tendencia ‘no make up’

La cantante y productora fue la abanderada de esta tendencia, cuando en febrero del 2019 acudió a la alfombra roja de los Grammy vestida para la ocasión, pero sin maquillaje. Tres años antes, en el 2016, escribió una declaración de intenciones en Lenny.

Argumentaba la cantante que «no quería encubrirse más,ni su cara, ni su mente ni su ama, ni sus pensamientos, sueños luchas, ni su crecimiento personal». Alicia dejó casi de usar maquillaje en su día a día y también para grabaciones, sesiones de fotos o asistencia a eventos.

A partir de entonces en varias de sus apariciones no usaba maquillaje, — pero dejó claro que usaría maquillaje si le apetecía— por eso puedes ver alguna foto de ella donde usa maquillaje y sombra de ojos.

A lo largo del 2016 la cantante asistió a otros eventos como apariciones en ‘The Voice’, (la versión norteamericana de La Voz), sin maquillaje. Recibió mucho apoyo en redes sociales como Twitter e Instagram.

Muchos colegas de profesión se sorprenden que Alicia Keys a veces se maquilla, ya que pensaban ella no usaría jamás maquillaje. Sin embargo, aunque la cantante de ‘Girl on Fire’`suele aparecer con la cara lavada, a veces no es así. Seguramente por eso que lance´ una línea de belleza con Elf Cosmetics resulta cuando menos sorpréndete.

La cantante segun.premiumbeautynews, ha escogido una marca vegana muy popular en Estados Unidos por sus productos asequibles, desarrollados por dermatólogos.

El proyecto de Alicia Keys y ELF verá la luz en 2021, y seguramente tendrá un enfoque basado en la naturalidad y el bienestar. Por el momento ni la marca ni Alicia Keys han desvelado más detalles sobre los distintos productos de esta nueva línea de belleza.

Elf Cosmetics

Conocida como una marca con una gran relación calidad precio, se funda en el 2004 por dos empresarios padre e hijo. Alan y Joey Shamah. En sus inicios llegaron a vender sus productos en venta directa a tan solo 1 €.

En el 2008 lograron el premio de la revista Allure, (Best of Beauty). Lanzan muchos productos cada año, en 2016 fueron 90. Los expertos siguen maravillados de cómo pueden ofrecer productos de tan buena calidad a precios tan bajos.

Sus fundadores comentan que han desarrollado la capacidad de crear cosméticos de bajo costo y alta calidad con rapidez. Se diseñan en EEUU, y se fabrican en el extranjero. La marca está siempre pendiente de las últimas tendencias como los productos de belleza coreanos.

Cuando tiene una idea, el equipo desarrolla un concepto y puede llevar un producto al mercado en tan solo 20 semanas

Además de maquillajes, ELF tiene una amplia variedad de humectantes, mascarillas y productos para el cuidado de la piel.

Productos de ELF Cosmetics que puedes encontrar en Amazon

Primer o Pre base de maquillaje ELF Cosmetics hidratante, y matificante

