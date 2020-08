Mejores cremas para el melasma o manchas del embarazo ✅

Murad rapid age, o el sérum CE Ferulic con vitamina C de Skinceuticals son dos de las mejores cremas para el melasmas o manchas del embarazo.

Cualquier tratamiento para eliminar manchas se debe complementar con el uso de protector solar a diario. En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Qué es el melasma o ‘paño del embarazo’?

Se trata de un trastorno en la piel que causa manchas oscuras generalmente en la cara. Está causada por una mayor producción de melanina.

El melasma se asocia al embarazo, pero no se limita a esta etapa, puede darse en mujeres en todas las etapas de la vida

Desequilibrios hormonales

El embarazo, y la toma de anticonceptivos o terapia hormonal suelen causar desniveles en las hormonas. Por eso es más frecuente que el melasma aparezca en estas etapas.

Exposición al sol

El sol es el gran culpable de desencadenar el melasma, una mujer puede tener un desajuste hormonal pero si su piel no se expone al sol, es más difícil aparezcan estas manchas.

En cambio si se pasa más tiempo al sol, el melasma tiene más fácil su aparición. Además.el melasma es traicionero. ya que la luz visible,— (estar expuesta al sol durante un un cierto tiempo y de dorma habitual tras una ventana, por ejemplo)—, también puede provocarlo.

Protegerse la piel con protector solar alto y llevar gorras o sombreros es la mejor forma de prevenir esta afección cutánea.

Tratamientos tópicos más comunes

Para tratar el melasma el dermatólogo hace un estudio para determinar los factores que la originan. Existen tratamientos orales y tópicos. Los más comunes son:

Hidroquinona

La hidroquinona actúa previniendo la producción de tirosinasa una enzima involucrada en la producción de melanina.

Al usarla directamente estamos previniendo la producción de melanina. Se consigue unificar el tono de piel, por eso es un tratamiento muy común para el melasma.

Ácido kójico

El ácido kójico es un producto derivado de hongos. Se suele usar en concentraciones del 1 al 4%. De forma similar a la hidroquinona funciona como un inhibidor de la tirosinasa. Prviene la producción de melanina .

El ácido salicílico, es un ácido BHA, que se usa fundamentalmente en el tratamiento del acné como agente exfoliante. Pero también es útil para el melasma. Tiene un efecto antiinflamatorio en la piel y puede ser útil para su tratamiento junto a otros ingredientes.

Retinoides

Son derivados del retinol o vitamina A, también una solución eficaz para el tratamiento del acné. Consiguen una rápida tasa de renovación celular, por eso son también eficaces para aclarar el melasma especialmente si se combinan con la hidroquinona.

Mejores cremas para el melasma o manchas del embarazo

Durante más de 50 años, dermatólogos como el Dr. Murad han recetado hidroquinona porque ataca rápida y eficazmente la hiperpigmentación.

Especialista en aclarar la piel nº1 en EE. UU. * Con el nivel más alto de hidroquinona disponible, sin receta médica.

¡Desvanece las manchas oscuras rápidamente! Adecuado para todos los tonos de piel y para todo tipo de pieles, desde grasas hasta secas.

e! Adecuado para todos los tonos de piel y para todo tipo de pieles, desde grasas hasta secas. Ayuda a difuminar los puntos que puede ver y los que aún no puede ver

2,0% de hidroquinona

Ácido glicólico. Exfolia para eliminar la opacidad, mejorar la textura de la piel y eliminar las células opacas de la piel. Permite que la hidroquinona penetre para obtener mejores resultados

Exfolia para eliminar la opacidad, mejorar la textura de la piel y eliminar las células opacas de la piel. Permite que la hidroquinona penetre para obtener mejores resultados Hexapéptido-2, El péptido iluminador de la piel mejora el tono general y ayuda a disminuir la apariencia de exceso de pigmentaciónn.

C E Ferulic es un sérum de vitamina C patentado que contiene un 15% de Vitamina C pura, que brinda protección ambiental avanzada.

Mejora la apariencia de las líneas de expresión, las arrugas y la pérdida de firmeza, al tiempo que ilumina la piel.

, al tiempo que ilumina la piel. Este sérum ayuda a neutralizar los radicales libres inducidos por los rayos UVA/UVB, la radiación infrarroja (IRA) y la contaminación por ozono (O3), que pueden provocar signos visibles del envejecimiento prematuro de la piel.

El ácido azelaico es producido naturalmente por la levadura que vive en la piel normal. Ilumina el tono de la piel al tiempo que mejora visiblemente la uniformidad de la textura de la piel y reduce la apariencia de las imperfecciones.

. Es un ingrediente de apoyo multifuncional para todo tipo de piel y también actúa como un antioxidante eficaz. Esta fórmula ofrece una concentración muy alta del 10% de ácido azelaico de alta pureza en un sistema ligero de crema y gel.

Este sérum corrector con eficacia anti reaparición* proporciona una corrección global dejando el tono de la piel más uniforme y un resultado que se mantiene en el tiempo.

Con su potente complejo antimanchas [PhE-Resorcinol + Ginkgo + Ácido Ferúlico], reduce significativamente las manchas y los defectos pigmentarios.

El extracto de raíz de regaliz tiene glabridina, que obstaculiza el proceso de producción de melanina. Su uso sobre las manchas, con cierta constancia produce un aclaramiento de la piel.

