Rosalía imagen del pintalabios solidario MAC Viva Glam 26 💋

La cantante espa√Īola Rosal√≠a representa el nuevo tono 26 del pintalabios MAC Viva Glam.

Viva Glam es una iniciativa solidaria que busca crear conciencia sobre la igualdad de derechos de mujeres , ni√Īas, comunidad LGTBAQ y personas afectadas por el SIDA.

La barra de labios lleva el n√ļmero 26, los mismos que tiene la l√≠nea Viva Glam en el mercado. En Periodista Digital te contamos m√°s detalles.

Mac Viva Glam la barra de labios m√°s solidaria

El pintalabios Mac Viva Glam se cre√≥ en 1994, no era una barra de labios m√°s, surgi√≥ con un esp√≠ritu de rebeld√≠a y tambi√©n de solidaridad. La primera cara del producto fue la drag queen RuPaul, que aparec√≠a en la publicidad: ‚Äė I am the M¬∑A¬∑C Girl!‚Äô o ‚Äėsoy la chica MAC‚Äô.

A lo largo este cuarto de siglo, la barra de labios Viva Glam ha representado el espíritu de la rebeldía y la irreverencia.

En 1995¬† dise√Īadores de moda como Marc Jacobs, Vivianne Westwood y Kaatherine Hammett, participaron en una colecci√≥n de colores de alta costura con un tono de MAC Viva Glam.

A lo largo de estos a√Īos, desde 1994, caras conocidas de la industria del espect√°culo han apadrinado un color distinto de MAC Viva Glam.

Lady Gaga, Elton Jhon, Debbie Harry, Boy George, Cindi Lauper, Ricky Martin, Dita Von Teese o Rihanna, han protagonizado campa√Īas de MAC Viva Glam. Miley Cyrus.

Con el dinero obtenido por sus ventas, MAC creó en 1994 un fondo solidario MAC AIDS, el 100% del dinero obtenido por la venta de estas de los productos de esta línea, (excepto el IVA), se dona al fondo MAC AIDS.

Una iniciativa sin precedentes en el mundo de la cosm√©tica. Es¬†la campa√Īa de una empresa no farmac√©utica m√°s importante en la materia.

Desde M-A-C VIVA GLAM se comprometieron en tratar el vínculo existente entre la pobreza y el VIH/SIDA, apoyando a diversas organizaciones alrededor del mundo.

Ha lo largo del tiempo han recaudado más de 400 millones de dólares, exclusivamente gracias a las ventas de la barra de labios y el Lipglass Viva Glam.

Rosalía embajadora del lápiz de labios MAC Viva Glam 26

MAC ha escogido a la cantante Rosalía para representar el nuevo tono 26 de la línea MAC Viva Glam. Un color edición limitada rojo anaranjado mate brillante.

Baltasar González Pinet, director de maquillaje artístico, ha comentado sobre la barcelonesa:

¬ęTiene un incre√≠ble carisma y fuerza, Rosal√≠a, es la encarnaci√≥n perfecta de este rojo vibrante y saturado. El arte de Rosal√≠a mezcla g√©neros y emociones, se arriesga, est√° llena de generosidad, es pura brillantez.¬Ľ.

La cantante ante su nombramiento como embajadora 2020 de Viva Glam de MAC, ha comentado, tal como reproduce BillBoard.com

‚ÄúEs un honor ser el rostro de VIVA GLAM 26 y defender una causa que es inclusiva, apoya la individualidad y devuelve el 100% del precio de venta‚ÄĚ.

Nacida y criada en una ciudad del interior de Barcelona, Sant Esteve de Sansroviras, comenz√≥ a estudiar arte cuando ten√≠a 16 a√Īos. El rojo es su color favorito, lo lleva en sus labios, u√Īas o en la ropa.

A la barcelonesa le encantan los contrastes a menudo la vemos en fotos con el rostro apenas maquillado, sus cejas marcadas y los labios rojos.

