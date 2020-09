¿Alcohol y piel grasa? ✔

¿Se puede usar alcohol si tienes la piel grasa?, ¿existen riesgos o beneficios?

Si te aplicas alcohol en la piel desengrasa y seca muy rápido, no es pegajoso, esto puede parecer una alternativa interesante a corto plazo pero no a medio ni a largo plazo.

Usa productos que contengan alcohol sobre la piel provocan sequedad y son sustancias potencialmente irritantes.

Existen alternativas sin alcohol que no tienen estos inconvenientes. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de ácido salicílico o peróxido de benzoilo, hoy de alcohol y la piel grasa.



Alcohol en cosméticos

El alcohol está presente en cosméticos porque aporta ciertas ventajas:

Tiene un efecto antibacteriano

Disuelve la grasa

Tiene un efecto conservante

Tiene propiedades antiinflamatorias

Posee propiedades desodorantes

Aporta una textura de secado rápido del producto

¿El alcohol es perjudicial para nuestra piel?

No todos los alcoholes son iguales, los alcoholes que más debemos evitar por su acción secante sobre la piel, son el alcohol SD, Denat o desnaturalizado y con menos frecuencia el alcohol isopropílico.

Este tipo de sustancias son muy volátiles, se usan porque dan a los productos un acabado de secado rápido, y desengrasan de forma inmediata la piel. Sin embargo este efecto puede parecer ventajoso si tienes la piel grasa en realidad no lo es.

A la hora de escoger un cosmético o producto de aseo personal, mira los ingredientes, si el alcohol está entre los primeros 6 ingredientes, este producto puede provocar sequedad o irritación en la piel.

Si el contenido de alcohol en un producto es del 5% o menos al ser un porcentaje pequeño no tiene efectos negativos, por eso si en la lista de ingredientes el alcohol figura casi al final, mejor.

¿Cómo afecta el alcohol a la piel grasa?

Si tu piel es grasa, al tener el alcohol un efecto secante inmediato, puedes tener la tentación de usarlo. Es cierto que el alcohol desengrasa , pero si lo usas sobre la piel los inconvenientes superan los beneficios.

, pero si lo usas sobre la piel los inconvenientes superan los beneficios. Al principio absorbe la grasa y seca la piel, pero esto favorece que la piel al provocarse sequedad fuerce a las glándulas sebáceas a producir más aceite. Resultado, más brotes de acné.

Productos sin alcohol para la piel recomendados en Amazon

Tónico marca Find de Amazon, fabricado en Suiza, con una alta calidad a un precio económico.

Fórmula enriquecida con aloe vera y pantenol. Refresca la piel y la prepara para recibir otros productos como crema de noche o sérum.

Sin alcohol, adecuada para pieles secas y sensibles.

Almacenar en un lugar fresco y seco

El limpiador Hydro Boost® Agua Micelar limpia y elimina el maquillaje y las impurezas y le aporta una dosis de hidratación.

Recomendada para pieles sensibles, este agua micelar combina la tecnología exclusiva de Neutrogena y el ácido hialurónico para una limpieza eficaz a la vez que protege la barrera natural de la piel y mantiene su hidratación.

El resultado es una piel limpia, fresca y suave.

Adecuado para pieles sensibles. No comedogénico

Retira todas las impurezas y trazas de maquillaje de una forma suave.

Con un solo gesto limpia en profundidad cualquier tipo de piel, incluso las más sensibles.

Reduce el tamaño del poro, dejando una piel notablemente más uniforme.

Su base acuosa y sus ingredientes naturales favorecen la hidratación.

Una loción facial sumamente suave con una textura ligeramente gelificada, que elimina cualquier resto de maquillaje, tonifica con suavidad y revitaliza la tez.

La piel recupera su pureza y frescor con el máximo confort.

Este limpiador refrescante y suave es apto para pieles normales y sensibles.

Limpia en profundidad, sin provocar irritación y mejora las barreras protectoras naturales de la piel.

Deja la piel suave e hidratada.

Puede utilizarse después de tratamientos de cirugía estética en el caso de dermatitis e intolerancia a los jabones alcalinos tradicionales y en la zona de los genitales en mujeres prepuberales y postmenopáusicas.

Cuando la piel es sensible, no solo es necesario reparar su barrera cutánea. Esta crema no tiene alcohol ni perfumes, es adecuada para bebés y adultos con pie sensible.

Hidrata durante 48 horas.Repara y protege la barrera cutánea.

Calma intensamente. Suaviza y reduce las irritaciones cutáneas.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre el alcohol y la piel grasa? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.