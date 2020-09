¿Se te rompen las uñas en capas?, ¿las tienes débiles y quebradizas? Es probable que a tu dieta le falten nutrientes como la biotina, vitaminas del grupo B, o el hierro.

Las uñas débiles y quebradizas son un problema muy frecuente, carencia de nutrientes suele ser la causa más común, así como contacto con sustancias abrasivas, y el estrés,

En Periodista Digital te contamos más detalles sobre qué influye para tener las uñas débiles y alternativas que pueden ayudarte a mejorar el problema.

¿Qué tomar cuando se rompen las uñas?

Falta de nutrientes y algunas prácticas cotidianas como fregar o manejar productos de limpieza sin guantes, debilitan las uñas.

Una alimentación equilibrada en teoría es suficiente para mantener las uñas sanas, pero si las tuyas no lo están, quizás. necesites un refuerzo, puedes buscar alimentos que contengan estos nutrientes o en forma de cápsulas. Te contamos los nutrientes que ayudan a tener las uñas fuertes.

Biotina

La biotina es el nombre de la vitamina B7, también denominada como vitamina H o coenzima R.

Es una vitamina soluble en agua, se utiliza en el crecimiento celular, la producción de ácidos grasos, y aminoácidos.

Desempeña un papel en el ciclo de Kreb, —proceso en el que se libera energía de los alimentos—. La biotina es útil para mantener un nivel estable de azúcar en sangre.

La biotina está implicada en el crecimiento saludable del cabello y las uñas, por eso está presente en muchos cosméticos y suplementos alimenticios.

Otras vitaminas del grupo B

La mayoría de estos nutrientes suelen encontrarse juntos en los mismos alimentos, por ejemplo los de origen animal.

En las legumbres y frutos secos también encontramos vitaminas del grupo B pero alguna de las vitaminas como la B12 es más difícil de obtener, si no comes proteínas de origen animal.

Si no comes proteínas de origen animal quizás tengas carencias de alguna de estas vitaminas. Por ejemplo a los veganos se les recomienda tomar suplementos de vitamina B12 que no es suficiente, por eso los veganos suelen suplementar su dieta tomando B12.

Las vitaminas del grupo B son:

Entre otras:

La B1 o tiamina

La B2 o riboflavina

La B3 o Niacina

La B5 o ácido pantoténico

La B6 o pirodoxina

La B9 o ácido fólico

La B12 o cobalamina

Hierro

El hierro ayuda a oxigenar las células sanguíneas y la hemoglobina. Una de las funciones más importantes del hierro es la síntesis de hemo que forma la hemoglobina. Una proteína presente en la hemoglobina.

La función principal de la hemoglobina es transportar el oxígeno a los pulmones y tejidos corporales para mantener las funciones básicas.

Sin unos glóbulos rojos sanos nuestro cuerpo no puede obtener oxígeno y esto tiene consecuencias. Agotamiento, debilidad, anemia, fragilidad del pelo y de las uñas.

Magnesio

El magnesio juega un papel importante en la salud del cabello y la buena salud de las uñas. Los expertos coinciden en denominar al magnesio el mineral anti estrés de la naturaleza .

Proteínas

Las proteínas ayudan a construir músculos fuertes, pero también son importantes para la piel y las uñas.

Las uñas están formadas por queratina endurecida, y la queratina es una proteína. Consumir proteínas a diario es necesario para mantener unas uñas sanas.

Puedes encontrar proteínas en alimentos de origen vegetal, pero las proteínas más completas son las de los alimentos de origen animal. La diferencia es que las proteínas de origen animal aportan los 10 aminoácidos que necesita el ser humano.

En los alimentos de origen vegetal suele faltar alguno de estos aminoácidos, (salvo en la quinoa, los garbanzos o la soja que sí tienen los 10 aminoácidos).

Ácidos grasos Omega-3

Los ácidos grasos Omega-3 tienen múltiples beneficios: reducir los triglicéridos, la tensión arterial, el colesterol.

Los ácidos grasos Omega-3 son cruciales para el desarrollo saludable del cerebro del bebé.

Estos compuestos también ayudan a la piel y las uñas, los ácidos grasos Omega-3 forman parte de las membranas celulares y del manto ácido de la piel. La carencia de Omega-3 contribuye a la sequedad de la piel y las uñas.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre qué tomar cuando se rompen las uñas? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle .