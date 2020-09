¿Conoces las propiedades del aloe vera para la cara? Alivia quemaduras solares, reduce arrugas y líneas de expresión y también es bueno para acelerar la curación de cortes y pequeñas abrasiones.

El aloe vera es rico en betacaroteno y vitamina C, esta planta ha sido utilizada desde hace milenios, por culturas como la egipcia o la asiria.

El primer registro del uso de esta planta está en una tablilla de Mesopotamia del 2100 a. C. En Periodista Digital te contamos los usos del aloe vera para la cara.





Principios activos del aloe vera

El aloe vera es una planta suculenta y perenne, tiene hojas alargadas y puntiagudas que se unen al tallo en forma de roseta. Crecen hasta unos 30-50 cm de largo y unos 10 cm de ancho.

Se han identificado más de 75 componentes activos en esta planta. Por ejemplo:

Aloe-emodina

Ácido acético

Antranol

Aloina

Barbaloina

Vitaminas B1, B2, B6, E, y ácido fólico

Aminoácidos: alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, tirosina, valina.

Ácido araqauidónico

Ácido linolénico

Esteroides como el betacaroteno, la colina, ácido úrico.

Minerales: como el calcio, cloro, cromo, magnesio, potasio, manganeso, fósforo, sodio y zinc.

Proteínas

Carbohidratos como el glucomanano, galactano, sustancia péctica, mananao puro, xilano

Cómo utilizar el aloe vera para la cara

Antienvejecimiento

El aloe vera contiene sustancias antioxidantes como el betacaroteno, la vitamina E y la C. Además de otros compuestos polifelónicos como la barbaloína.

Estas sustancias actúan como antioxidantes para inhibir la citotoxicidad mediada por los radicales libres.

Los radicales libres los producimos a diario, al respirar nos ‘oxidamos’.Los radicales son moléculas a las que les falta un electrón, son inestables y buscan siempre robar electrones a otras moléculas que les rodean. Si lo logran crean otro radical libre al dejar sin electrón a otra molécula y se genera un efecto en cadena.

Los antioxidantes neutralizan los efectos de los radicales libres, es necesario exista un equilibrio entre antioxidantes y radicales libres para que cuerpo funcione de forma adecuada.

Si los radicales libres superan la capacidad del cuerpo humano para regularlos, se produce estrés oxidativo, los radicales libres se reproducen sin control y desencadena enfermedades.

Los radicales libres también afectan a la piel favoreciendo un envejecimiento acelerado.

El aloe vera puede ayudar a contrarrestar la acción de los radicales libres, mejorando arrugas y líneas de expresión. Usar antes de tu crema de noches, esperar que se absorba y luego aplicar tu crema habitual.

Quemaduras solares

El aloe vera gracias a sus ingredientes ayuda a calmar la piel irritada tras tomar el sol.

Pero no confundir con la protección solar, el aloe vera protege después, pero no antes. Se debe usar cremas con protección solar a diario, luego en lugar de un after sun es cuando podemos usar aloe vera, (muchos productos after sun lleva aloe).

Piel seca

El gel de aloe vera es rico en agua, se absorbe fácilmente, es ideal para pieles grasas al no tener aceite, pero también para pieles secas. Ayuda a retener la humedad de la piel. Aplicar mañana y noche antes de tu crema habitual.

Herpes labial

El herpes labial se desarrolla en la parte exterior de la boca, el aloe vera, puede ayudar a combatir el virus del herpes labial. Aplicar dos veces al día en la zona afectada, hasta que vaya desapareciendo.

Cortes y pequeñas abrasiones

Pequeños granitos, rozaduras o cortes tras el afeitado. El aloe vera aporta frescor y alivio rápido. Contribuye curar las heridas más rápidamente y minimiza las cicatrices. Aplicar dos veces al día.

¿Te ha sido útil el artículo sobre los usos del aloe vera?