¿Conoces los beneficios de la bruma hidratante? Con tanto producto de belleza , es difícil saber si realmente necesitas algo o si vale la pena probarlo, la bruma hidratante es un ejemplo.

Su misión es aportar hidratación y nutrientes a la piel, puede ser de gran ayuda para pieles secas y sensibles. ¿Cómo se usa la bruma hidratante? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Qué es la bruma hidratante?

La bruma hidratante la encuentras para la cara o para el cuerpo. A diferencia de las lociones o cremas hidratantes las brumas hidratantes vienen en un envase en forma de aerosol, bruma se refiere a ‘niebla’ o producto en aerosol. Se deben aplicar a unos centímetros de distancia del cuerpo o la cara, si es bruma facial.

Una crema corporal la tienes que masajear y algunas cuestan en ser absorbidas por la piel, además no te puedes vestir enseguida porque pueden dejar sensación grasa.

La nebulización, permite que los ingredientes salgan pulverizados sobre la piel, se puede dar un masaje para ayudar a su absorción, pero al ser una textura líquida la piel lo absorbe perfectamente sin dejar sensación grasa. Se trata de proporcionar una sensación de hidratación rápida.

La bruma hidratante puedes usarla a lo largo del día, (tienes envases de tamaño pequeño que puedes llevar en el bolso). Si tu piel es seca, o sensible, o si quieres refrescarla, la bruma hidratante es una opción para cuidar tu piel, que aporta una sensación de frescura.

Existen brumas hidratantes para todo tipo de piel o para necesidades especiales por ejemplo pieles con rosácea o con acné.

Contienen una amplia variedad de ingredientes, como antioxidantes, mucílagos y vitaminas que pueden tener efectos calmantes, antiinflamatorios, aclarantes de manchas o astringentes para la piel grasa.

Brumas hidratantes recomendadas en Amazon

Humectante ligero en una innovadora forma de spray para una piel suave, tersa y fresca:

Hidrata durante 48 horas *.

Aplicación rápida y uniforme, incluso sobre piel húmeda.

Absorbido inmediatamente. No graso.

Fragancia delicada.

La pulverización oxigenante que rehidrata y rellena la piel al despertar.

Al despertar el flujo sanguíneo y la temperatura están al mínimo. El aporte de oxígeno y micro-nutrientes se reduce.

Deshidratada por la pérdida de agua, que es más intensa por la noche, la piel sufre y lo transmite con un tono apagado y líneas de expresión más marcadas.

Especialmente pensado para todas las mujeres que sueñan con un tratamiento alisador y rellenador cuando se despiertan.

Relaja el cuerpo y la mente con una fragancia de loto sagrado y jinjolero, un ingrediente en la medicina china con propiedades calmantes.

La fórmula no contiene alcohol se puede usar sobre la piel sensible, no mancha las tela. Se puede utilizar como rutina relajante antes de dormir.

El gel NATURE REPUBLIC Soothing & Moisture Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist es una bruma tipo gel que utiliza aloe vera de California para ayudar a proteger la piel de ambientes externos con una excelente hidratación.

Ventajas:

Bruma en gel ligera y refrescante con un contenido del 92% de aloe vera

Práctico bote en spray que puede guardarse en el bolso

Bruma corporal que deja en la piel un aroma dulce como a algodón dé azúcar.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre la bruma hidrantante? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.