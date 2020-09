L’Oréal Paris Brow Artist Plumper o Revitalash son dos de los mejores fijadores de cejas transparentes 2020.

Uno de los secretos de las celebrities para tener las cejas perfectas es usar un gel fijador que mantenga en su sitio los pelitos más rebeldes.

Si te cuesta conseguir unas cejas ordenadas, una máscara fijadora para cejas transparente te ayuda a conseguir un look cuidado y natural. En Periodista Digital te contamos más detalles.



Truco para cuidar las cejas en casa

Si cada mañana vas con prisa, y buscas un maquillaje natural. Una base ligera de un tono muy similar al tuyo, corrector para las pequeñas imperfecciones, y las cejas y pestañas bien arregladas son el secreto.

Estos últimos meses con la pandemia del Covid-19, nuestras costumbres han cambiado, —algunas por imperativo legal—. Por ejemplo la obligación de llevar mascarillas.

Con las mascarillas los labios y las mejillas han perdido protagonismo y lo han ganado los ojos y las cejas. Te contamos 4 trucos para cuidarte las cejas en casa:

No uses un espejo de aumento para depilarte

Parece un contrasentido, pero a menudo al usar espejos de aumento, las ‘apariencia engañan’ y nos parece que tenemos mucho más pelitos de los que en realidad tenemos. Por eso comenzamos a depilar y podemos arrancar pelos de forma accidental, creando huecos o pequeñas calvas.

Para evitar esto, usa un espejo normal para depilarte y el de aumento solo para maquillarte pero nunca un espejo de aumento y unas pinzas de depilar a la vez.

Recorta tus cejas

Si tienes las cejas rebeldes, es probable también tengas pelitos muy largos. Cuando notes tienes los pelitos, (sobre todo los de la parte superior), muy largos, usa unas tijeras pequeñas y recorta. Será más fácil tener unas cejas ordenadas.

Llena los huecos o calvas

Tenemos costumbre de usar maquillaje para la cara o sombras de ojos, pero las cejas son las grandes olvidadas. Sin embargo unas cejas cuidadas cambian la expresión del rostro.

Cara Delevigne, Kim Kardashian o Penélope Cruz son un ejemplo de cejas cuidadas, todas usan productos para que sus cejas se vean perfectas, cómo los lápices o las pomadas para cejas.

Peina tus cejas con un cepillo o goupillon, y luego usa el lápiz dando pequeños trazos, o si prefieres la pomada que al ser pigmento blando se difumina fácilmente.

Rellena los huecos de tus cejas usando siempre un tono similar a tu color. Si dudas entre dos colores escoge siempre el más claro. Las cejas oscuras resultan artificiales y añaden años.

Finaliza usando gel de cejas transparente

A diferencia del gel de cejas marrón, que puede dar una apariencia artificial a las cejas, (y no siempre es fácil de utilizar). El gel transparente es fácil de usar, si te equivocas como no mancha no pasa nada.

Ordena las cejas, las define, y contribuye a lograr, el ‘efecto buena cara’.

Mejores fijadores de cejas transparentes 2020

Domina tus cejas al mismo tiempo que las cuidas. Uso tras uso verás tus cejas más densas, más fuertes y más bonitas. Resistente al agua y de larga duración.

Consigue unas cejas visiblemente más densas y fuertes.

Domina tus cejas al instante, sin que se note.

Cepillo de pequeño tamaño para una alta precisión.

Este gel sirve para peinar y nutrir las cejas, y también se puede utilizar para las pestañas. Ha sido dermatológicamente testado.

Modo de aplicación:

Da forma a tus cejas con el pincel, fija y tonifica con el gel.

El acondicionador de cejas original, desarrollado por médicos, trata los signos visibles del envejecimiento de las cejas debido a factores de estrés químicos y medioambientales, productos de depilación. Consigue así unas cejas más sanas y con mejor aspecto.

original, desarrollado por médicos, trata los signos visibles del envejecimiento y medioambientales, productos de depilación. Con tecnología patentada BioPeptin Complex® incluye péptidos, lípidos, biotina, y extracto de té verde, rico en pantenol, que acondicionan y fortalecen las cejas para protegerlas contra la rotura. Mejora también la flexibilidad y el brillo para lograr unas cejas más hermosas.

Controla las pestañas y las cejas rebeldes con el cepillo clásico de Great Lash®, ahora en una fórmula en gel transparente.

Práctica máscara con doble cepillo, uno para cejas y otro para pestañas

Logra pestañas y cejas brillantes, brillantes y de aspecto saludable, con agentes acondicionadores de larga duración en nuestra máscara de pestañas Clear Brow & Lash. ¡

¡Unas pestañas y cejas impecables nunca han sido tan fáciles!

Todos los productos ELF, están libres de ftalatos, parabenos, etoxilatos de nonilfenol, triclosán, triclocarbán e hidroquinona.

