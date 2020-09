¿Qué contraindicaciones tiene el Ginkgo biloba? ✔

El Ginkgo biloba tiene propiedades antioxidantes y vasoactivas también se usa en el tratamiento de problemas cognitivos, trastornos oculares y dolores de cabeza.

La contrapartida a estas propiedades son las contraindicaciones.

En general el uso de preparados ginkgo biloba es bastante seguro, pero si tiene algunas contraindicaciones. En Periodista Digital te lo contamos con más detalles

¿Qué principios activos tiene el ginkgo biloba?

El árbol del ginkgo biloba es uno de los más antiguos del mundo, puede llegar a vivir más de 1.000 años y alcanzar los 40 m de altura.

Es originario de China pero en la actualidad se cultiva en todo el mundo. El extracto de las hojas de ginkgo biloba.

Se lleva usando siglos en la medicina tradicional, especialmente en China para el tratamiento de diversas dolencias. Trastornos circulatorios, asma, tinnitus y problemas cognitivos.

El gingko biloba por ejemplo está incluido en la clasificación ATC como fármaco contra la demencia.

Entre sus componentes destacan:

Terpenoides

Elavonol

Glicósidos de flavona

Biobalida

Ácido ascórbico

Catequinas

Ácido 6-hidroxicinurético

Ácido protocatecuico

Ácido shikímico

Ácido vanílico

Esteroles vegetales

Quercitina

Catequinas

Proantocianidinas

Principales usos del ginkgo biloba

Tiene múltiples usos, pero estas dos propiedades son las más conocidas.

El extracto de ginkgo biloba destaca por proteger el cerebro del daño oxidativo

por proteger el cerebro del daño oxidativo Mejorar el flujo sanguíneo en todo el cuerpo y restaura el equilibrio entre la prostaciclina y el tromboxano A2, lo que mejora la vasorregulación.Mejora el tono venoso.

En Estados Unidos es donde más usos tiene reconocidos:

Mejora del flujo sanguíneo al cerebro y la circulación periférica.

Asma

Enfermedad de Alzheimer

Trauma cerebral

Trastornos circulatorios

Alteraciones de la concentración

Depresión

Diabetes

Trastornos oculares

Dolores de cabeza

La discapacidad auditiva

Deterioro de la memoria

Esclerosis múltiple

Enfermedad de Raynaud

Tinnitus

Condiciones varicosas

Vértigo

Usos en China

Asma

Bronquitis

Cáncer

Congestión

Fatiga

La discapacidad auditiva

Mala circulación

Enfermedades venéreas

Usos en Alemania

Tratamiento sintomático de insuficiencia cerebral o demencia.

Síndromes que resultan en:

Ansiedad

Alteraciones de la concentración

Deterioro de la memoria

Cambios de humor

Tinnitus

Vértigo

Claudicación intermitente en estadio II de Fontaine

¿Qué contraindicaciones tiene el Ginkgo biloba?

El ginkgo biloba es un remedio herbal que se puede encontrar en distintos formatos, cremas, ungüentos y también cápsulas.

Puede aumentar el riesgo de hemorragia

Varios artículos científicos avisan que el ginkgo biloba puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por este motivo se recomienda no usar este extracto a menos dos semanas antes ni después de una cirugía

Si tienes trastornos de coagulación, antes de usar ginkgo biloba, debes consultar al médico. Es posible te recomiende otras alternativas.

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de ginkgo biloba durante estas etapas, entre otras cosas al ser tener propiedades para favorecer el flujo venoso, podría aumentar el riesgo a sufrir hemorragias.

Personas que sufran convulsiones

Aunque no hay datos suficientes, que avalen que el ginkgo biloba sea un agente principal para causar convulsiones, se recomienda evitar estos productos en pacientes con antecedentes de convulsiones

Efectos adversos

Los efectos adversos se confunden a menudo con las contraindicaciones pero no son lo mismo, comento primero la diferencia entre efectos adversos y contraindicaciones.

El término RAM, o reacción adversa al medicamento se refiere específicamente a los efectos no deseados o indeseables de un medicamento que ocurren durante el uso clínico habitual y, por lo tanto, excluye la sobredosis.

se refiere específicamente a los efectos no deseados o indeseables de un medicamento que ocurren y, por lo tanto, excluye la sobredosis. Las contraindicaciones son síntomas o condiciones que hacen que un tratamiento en particular no sea aconsejable.

Entre los efectos adversos el ginkgo biloba tomado vía oral, puede causar molestias gastrointestinales leves, dolor de cabeza, mareos, palpitaciones y reacciones alérgicas en la piel.

¿Qué productos de ginkgo biloba se venden más en Amazon?

Aunque este artículo trata sobre las contraindicaciones, el ginkgo biloba en general es de uso seguro, para la gran mayoría de las personas.

Salvo que tengas trastornos de circulación, estés embarazada o en periodo e lactancia o tengas antecedentes de convulsiones. En estos casos es mejor no lo uses. Para el resto de personas que no tiene este tipo de restricciones el ginkgo biloba ofrece propiedades beneficiosas.

