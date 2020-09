Mejores inhibidores crecimiento del vello 2020 ✔

Skin Doctors o Don’T Grow son dos de los mejores inhibidores del crecimiento, tratamientos que te ayudarán a prologar los resultados de la depilación.

¿Cómo funcionan los inhibidores del crecimiento del vello?, ¿son eficaces? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Qué son los inhibidores del crecimiento del vello y cómo funcionan?

Un inhibidor del crecimiento del vello, consiste en un spray o crema, que aplicado sobre un zona concreta puede reducir o eliminar el crecimiento del vello no deseado. Un producto ideal para aplicar tras la depilación.

¿Funcionan?

Si tienes el vello claro funcionan mejor que si es oscuro, sin embargo aunque algunos pueden retardar el crecimiento del pelo, no detienen su crecimiento por completo.

En su funcionamiento también depende el tipo de vello, si es muy resistente o débil. En el primer caso notarás mucho sus efectos, en caso de vello resistente el resultado se aprecia más tras el uso continuado, no pienses que con una sesión verás grandes resultados.

Para ver resultado es necesario mínimo dos sesiones de depilación, (y posterior aplicación de producto), y en caso de vello más oscuro y resistente tres sesiones de depilación, y posterior aplicación del producto.

¿Son seguros

Sobre este aspecto no existen muchas evidencias, siguiendo las recomendaciones del fabricante, (previa prueba de alergia), su uso es bastante seguro.

La formulación es menos fuerte que la de una crema depilatoria. Teniendo en cuenta las cremas depilatorias usadas de forma correcta no irritan, una crema inhibidora usado de forma correcta tampoco. De otro modo no estarían a la venta en grandes almacenes y tiendas online

Antes de usarlos haz la prueba de alergia, (como con una crema depilatoria). Aplica una capa pequeña en una zona del cuerpo poco visible como la parte interna del brazo y deja actuar el tiempo recomendado por el fabricante.

Luego retira el producto, si en las horas siguientes tu piel no tiene ninguna reacción anómala, la puedes usar. En cambio si aparece picor, enrojecimiento o algún tipo de síntomas en la zona de aplicación de producto, entonces no lo uses.

Mejores inhibidores del crecimiento del vello

El spray inhibidor Hair No More de Skin Doctors contiene extractos de hierbas naturales para reducir suave y eficazmente el crecimiento del cabello.

Esta solución a largo plazo para la depilación satura el folículo piloso, privando al cabello de los nutrientes que necesita. El cabello vuelve a crecer más fino y más escaso. Fórmula vegana.

Desalienta el crecimiento del cabello

Minimiza la apariencia del cabello

El recrecimiento es más escaso, más ligero y menos obvio

Nutre y calma la piel después de la depilaci

GiGi Slow Grow con aceite de argán es una loción nutritiva de rápida absorción que contiene papaína y enzimas naturales para retrasar la formación de cabello nuevo.

Esto hará que el pelo sea más fino y más fácil de eliminar al depilar. Infundido con aceite de argán exótico para hidratar profundamente y proteger la piel.

Ayuda a minimizar la apariencia de que el cabello vuelva a crecer

Infundido con aceite de argán exótico para hidratar profundamente y proteger la piel

Este proceso anti-queratinización hará que el cabello sea más fino y más fácil de quitar al depilar

Kalo es un inhibidor del cabello , evitará que alrededor del 10% del cabello vuelva a crecer cada vez que se use después de que el cabello haya sido eliminado de raíz.

Debería notar los resultados después de aproximadamente 2-3 sesiones de depilación

La mayoría de las personas necesitarán entre 10 y 15 sesiones para eliminar por completo el cabello.

Kalo Spray es ideal para tratar todas las partes externas del cuerpo. Kalo se aplica después de que el vello haya sido eliminado de raíz. Kalo debe aplicarse 3 veces el día de la depilación y 3 veces al día siguiente.

POXE es un spray inhibidor que se puede utilizar en conjunción con cualquier método de depilación (encerado, láser, crema depilatoria, afeitado, etc.) para ralentizar el proceso de rebrote del cabello.

Después de la depilación, el folículo piloso se deja vacío para que el producto pueda penetrar para obtener resultados más rápidos.

para que el producto pueda penetrar para obtener resultados más rápidos. Los extractos de plantas purificadas eliminan naturalmente los nutrientes del folículo piloso, ralentizando e inhibiendo el rebrote.

Prolonga tu depilación, este spray ralentiza el crecimiento de vello corporal, inhibe los folículos pilosos no deseados, su efecto es acumulativo. Los folículos se van debilitando poco a poco.

El pelo que salga será menos abundante y débil, así que también mejoran los resultados de la depilación.

No duele, cómodo de aplicar.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre los mejores inhibidores del crecimiento del vello? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeSytle.