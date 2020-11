Cómo quitar tinte del pelo sin dañarlo 👈

¿Te has teñido el pelo en casa y no te gusta el resultado? No se te ocurra teñirte con otro color, lo ideal es acudir a la peluquería, pero si no puedes, te contamos cómo quitar el tinte de pelo en casa sin que tu cabello pague las consecuencias.

En otro artículo de Periodista Digital hablamos de los champús de cebolla, hoy de remedios caseros para quitar el tinte del pelo sin dañarlo.