Kim Kardashian al natural, a los 40, en una playa y después de no votar a Kanye para presidente

La pandemia de coronavirus es una catástrofe mundial y tiene a la Humanidad paralizada, con excepciones.

Y una notable es la de Kim Kardashian.

Prueba de ellos es que la bella empresaria, recién cumplidos los 40 años, ha compartido estos días en Instagram unas fotos de ensueño..

En una de ella aparece de paseo por la orilla con su marido, Kanye West, con el que parece haber limado asperezas después del impactante regalo que le hizo recientemente, envuelta en un mono deportivo de tirantes y uno de los últimos lanzamientos de Adidas al mercado de las deportivas, las Yeezy Boost 700 MNVN.

La foto que Kim Kardashian ha tenido que borrar de Instagram y que podría revelar que no ha votado por Kanye West

Kanye West, quien se presentaba como candidato para entrar en la Casa Blanca. En esta ocasión no ha podido ser ya que no ha logrado muchos votos… De hecho, en internet se cuestionan si su mujer, Kim Kardashian, votó por él. ¿La prueba? Una foto que subió a Instagram y que tuvo que borrar por desatar los rumores de traición.

Y es que Kanye West ha llevado una carrera política bastante atropellada y marcada por un brote de su trastorno bipolar. El cantante protagonizó un culebrón mediático poco después de ofrecer su primer mitin, encerrándose más tarde en un búnker para no ver ni a su esposa ni a su suegra Kris Jenner.

Las urnas han reflejado la poca credibilidad que Kanye West tenía como candidato: a penas 60.000 votos en todo Estados Unidos. Ahora bien, en redes ha comenzado ha surgir la duda de si su propia esposa, Kim Kardashian, ha votado por él.

El rumor parte de una foto que la influencer ha subido a su cuenta de Instagram y que al poco ha tenido que borrar. En ella la veíamos de medio cuerpo anunciando que ya había votado, aunque lo que ha llamado la atención ha sido el color de su camiseta: rojo.

¿Qué tiene que ver esto con Kanye West? El rojo es el color que se asocia a los votantes republicanos mientras que los demócratas, como sería el caso de Kanye West, lucen el azul.

Los haters no han tardado en señalar esa pequeña pista en el atuendo de Kim Kardashian con lo que esta ha preferido borrar la foto.

No obstante, al poco rato ha vuelto a publicarla pero esta vez con un ligero cambio. La celebridad ha decidido convertir la imagen en blanco y negro para no provocar comentarios sobre sus tendencias políticas. ¿Es esta maniobra una evidencia de que, realmente, Kim Kardashian no ha votado por Kanye West?