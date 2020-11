¿Cómo prevenir el acné provocado por la mascarilla o maskne? ❓

Seguramente por la calle te has encontrado con personas que caminan con la mascarilla bajada y otros que la llevan bastante ajustada, como si fuera un bozal.

Si por tu profesión o actividad debes pasar horas con mascarilla, es importante: busca mascarillas que te permitan un mejor ajuste en las orejas, evita aquellas que te aprietan. Si crees la mascarilla está más apretada de lo que debería ajusta para que no te apriete.

Si notas tu piel se ha irritado, hay que actuar enseguida, de otro modo en la piel irritada es fácil aparezca enrojecimiento, erupciones o brotes de acné.

Lava la zona con agua tibia, seca y a continuación aplica un poco de crema para irritaciones o ungüento curativo, como el Aguaphor, este paso ayudara a que tu piel mejore.

Vendas hidrocoloides

Usar vendajes hidrocoloides en zonas de alto impacto como la nariz y las mejillas, puede aliviar la presión y el roce que sufren estas áreas de la piel.

Rutinas de limpieza facial

Lava la piel de la cara por la mañana y por la noche, —y si usas mascarilla muchas horas, en cuanto puedas, lávate la cara, secar suavemente e hidratar.

Ayuda a eliminar células muertas y mejorar el estado de la piel.

Hidratante no graso

Lo ideal productos ligeros que contengan ácido hialurónico, que es capaz de retener hasta 1.000 veces su peso en agua. El calor, el sudor y roce con la mascarilla pueden provocar dermatitis de contacto. El ácido hialurónico, tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes.

¿Puedo maquillarme debajo de la mascarilla?

Lo ideal es que la piel respire, por eso si tienes que usar la mascarilla durante horas, es mejor no utilizar maquillaje, o en todo caso buscar los que no sea comedogénico, (de los que no obstruyen los poros).

Las mascarillas dificultan que la piel respire, si además tu maquillaje obstruye los poros, aumentar el riesgo de padecer acné.

