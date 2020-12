Cómo hacer mechas de colores para niñas 🌈

Hacer mechas de colores para el pelo, —no tóxicas— es más fácil de lo que crees. Puedes tirar de trucos caseros, como el colorante alimentario, para el amarillo, el pimentón para el color rojo, el té verde mactha en polvo o los colorantes de repostería.

Si prefieres una alternativa más cómoda en Amazon tienes tizas y pinturas para el pelo fáciles de poner y quitar, desde 15 €. En otro arículo de Periodista Digital hablamos del maquillaje de la serie Euphoria. Hoy de las mechas de colores.

¿Sabías que en el pelo se puede determinar tóxicos y sustancias químicas?

Se usa la prueba HTMA (Hair Tissue Mineral Analysis ). Ayuda a determinar desequilibrios de minerales, y exceso de tóxicos y pesticidas.

También el uso de drogas se puede determinar a través del pelo. Esto es porque los residuos de droga que quedan en el torrente sanguíneo quedan en las raíces.

Si al pelo le llegan los tóxicos ingeridos, el camino inverso también hay que tenerlo en cuenta.

No nos podemos teñir el pelo con cualquier pigmento, puede ser tóxico o cancerígeno. Las mechas de colores aunque sean un look temporal, debemos hacerlas con productos que sabemos no son tóxicos.

Mechas de colores para niñas (o para ti), versión casera

Una idea, es recurrir a aditivos alimentarios, ya que si están permitidos como tal, usarlos para el pelo no conlleva riesgos.

Amarillo/ anaranjado con colorante alimentario

Para evitar mancharte más de la cuenta. Utiliza guantes de plástico y una toalla vieja para cubrir los hombros.

Necesitas

Colorante alimentario – ½ cucharadita (según cantidad de pelo sería necesaria 1 cucharadita)

Agua – 1 cucharada

Aceite de girasol– 2 gotitas

Laca para el pelo

Brocha de teñir el cabello

Cómo se hace

Colocar la toalla sobre los hombros

Recoger el pelo en una coleta, separar las mechas que vamos a pintar.

Mezclar el colorante con el agua hasta tenerlo combin ado.

ado. Añadir una o dos gotitas de aceite de girasol

Aplicar usando la brocha de teñir sobre las mechas escogidas.

Dorado con curry o cúrcuma

El curry o la cúrcuma logran un tono menos amarillento que el colorante ligeramente dorado.

Necesitas

Curry o cúrcuma – 1 cucharadita (o un poco más según cantidad de pelo)

1 cucharadita (o un poco más según cantidad de pelo) Agua – 1 cucharada y media

Aceite de girasol – 2 gotitas

Aceite esencial de lavanda (u otro que te guste para que no huela tanto a curry) – 2 gotitas

Cómo se hace

Cubrir los hombros con una toalla.

Seleccionar los mechones a teñir

E n un recipiente mezcla el curr y o la cúrcuma con el agua, y un poco de aceite.

y o la cúrcuma con el agua, y un poco de aceite. Añade unas gotitas de aceite esencial (opcional)

Usa una brocha como las de teñir y aplica en los mechones escogidos.

Rojo con pimentón

Necesitas

Pimentón rojo dulce – 1 cucharadita

Agua – 1 cucharada

Aceite de girasol – 2 gotitas

Aceite esencial (para reducir el olor del pimentón)- 2 gotitas

Brocha para teñir

Cómo se hace

Mezcla los ingredientes

Aplica en los mechones con una brocha de teñir

Verde con té matcha

Necesitas

Té verde matcha en polvo – 2 cucharaditas

Agua – 1 cucharada y media

Aceite de girasol – 1 gotita

Brocha para teñir

Cómo lo haces

Cubre los hombros con una toalla

Selecciona los mechones

En un recipiente mezcla el té matcha con el agua y el aceite de girasol, (solo una gotita).

Aplica en los mechones usando la brocha de teñir.

Otros colores con colorantes de repostería

Con estos colorantes aptos para repostería también puedes crear mechas fantasía.

Necesitas

Colorantes de repostería –3 gotitas

Agua – 1 cucharada

Aceite de girasol – 1 gotita

Cómo lo haces

Coloca una toalla sobre los hombros

Escoge los mechones que vas a teñir

Mezcla los tres ingredientes

Aplica con una brocha de teñir.

