¿Por qué no debes aplicar maquillaje sobre una piel ya maquillada? ✔

¿Te has maquillado por la mañana y de noche por las prisas te has puesto maquillaje otra vez, (sin retirar el anterior)? Cuando se tiene poco tiempo y muchas cosas en la cabeza nos pasan estas cosas…

La solución para refrescar un maquillaje y lograr de nuevo el ‘efecto buena cara’ es fácil y rápida, —pero no es poner maquillaje sobre un rostro ya maquillado—. Con eso solo conseguirás un ‘efecto máscara’ con tanta capa.

En Periodista Digital te contamos qué hacer para refrescar un maquillaje que lleva horas sobre la piel.

¿Qué pasa si pones maquillaje sobre una piel ya maquillada?

Tras horas de ir maquillada, aplicar una capa de nuevo, sin seguir unas claves sería un error. Te contamos el porqué.

Imagina tu piel como un lienzo, al aplicar crema hidratante y maquillaje le das una capa al lienzo. Tu piel lleva maquillada horas, y sobre la base o tono de color, también es probable tengas colorete, corrector, iluminador o polvos matificantes. Esto crea capas superpuestas sobre la piel. Si sobre estas capas añades otra más, es como si agregaras pintura sobre un cuadro que ya lleva pintura debajo. En lugar de unificar el tono de piel y darte un mejor aspecto, lo más probable es que el maquillaje comienza a cuartearse, marcando zonas de la cara susceptibles a las arrugas de expresión. Por ejemplo, las patas de gallo, arrugas en la frente o las que rodean los labios. Durante el día, al hablar, o gesticular, la piel crea pequeñas arrugas o marcas que afectan al maquillaje, además otros factores influyen: el grado de humedad, la temperatura, la contaminación, el tipo de piel. El resultado es que pasadas entre 6-8 horas, la piel no estará igual que recién maquillada. Es posible aparezcan brillos en algunas zonas. Cuando te pusiste maquillaje por la mañana, tu piel no estaba así, sino limpia y fresca, pasadas horas la piel ha acumulado cierta dosis de grasa, y micropartículas de polvo o polución. En estas circunstancias ponerte maquillaje sobre la piel en esas condiciones, es lo menos indicado. Puedes favorecer aparezcan granitos o puntos negros al acumular capas de maquillaje.

¿Qué hacer si vas maquillada han pasado horas y no tienes tiempo?

Otra alternativa

Para desmaquillar de forma rápida, (60 segundos), usando una toallita desmaquilladora. Estas toallitas no retiran el maquillaje igual que si usas crema limpiadora o agua micelar, pero son justo para momentos donde no tienes tiempo o ganas de desmaquillarte.

Estas toallitas no retiran el maquillaje igual que si usas crema limpiadora o agua micelar, pero son justo para momentos donde no tienes tiempo o ganas de desmaquillarte. Retira el maquillaje en menos de un minuto, pero solo el de la cara, no el de los ojos, moja la cara y seca. 2 Opiniones Diadermine Toall Desmaq Diadermine 25 U/ Sec/Sens

Aplica crema hidratante, luego tu base de maquillaje, colorete etc. En 5 minutos contados estarás de nuevo perfecta.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre por qué no debes aplicar maquillaje sobre un rostro ya maquillado? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.