¿Qué beneficios tiene el caviar para la piel?⚫

Marcas de cosmética de lujo como La Prairie tiene cremas con caviar por sus beneficios para la piel: aporta Omega-3,vitaminas y minerales.

Este ingrediente antes se refería exclusivamente a las huevas de esturión conservadas en sal. Hoy también se llama caviar a las huevas de otros peces.

El caviar es un alimento marino, por lo tanto brinda los beneficios minerales del mar. En otro artículo de Periodista Digital, hablamos de productos de cosmética marina, hoy del caviar y sus beneficios para la piel.

Beneficios del caviar para la piel

El caviar es un manjar, el caviar auténtico, el de huevas de esturión, es caro, por ejemplo, 30 g de caviar beluga sale por 90 €. Otras variedades como el caviar de esturión siberiano cuestan 25 € los 30 g. T

También podemos encontrar otros productos sucedáneos como el mújol o el lumpo, (los más comunes en el supermercado).

Vitaminas y minerales

Destacan la vitamina A o retinol, tiene 271,5 mcg por ración de 100 gramos. También vitaminas del grupo B como la B12 (20 mcg), B5 o ácido pantoténico (3.500 mg), vitamina D, (35 mcg).

Los minerales más abundantes, son el sodio, (1500 mg), seguido de el magnesio, (300 mg), el selenio, (65,5 mcg) y el hierro, (11.8 mg).

Rico en aminoácidos

El caviar tiene aminoácidos, estas moléculas son esenciales para la formación de proteínas, la síntesis de hormonas y neurotransmisores.

Contiene antioxidantes

El extracto de caviar usado en estos productos de belleza, ayuda a disminuir las pequeñas arrugas y líneas de expresión.

Protege la piel contra los rayos UVA, y UVB. La vitamina A o retinol, que mencionaba antes, es un antioxidante, al igual que la vitamina D.

Aporta Omega-3

Unos 7 g por ración de 100 g, estos ácidos grasos aportan múltiples beneficios para la salud, por ejemplo para la piel, ayudan para evitar la inflamación inducida por el sol. Intervienen en la forma que el cuerpo responde a los rayos UV, mitigando el daño.

Varios estudios han mostrado que la piel de personas que se toman suplementos de pescado, no se quema tan rápido. Sin embargo, para proteger la piel del sol, no debemos olvidar usar siempre factor de protección solar, independientemente de si se toman suplementos de Omega-3 o se usa una crema con extracto de caviar.

Tiene fosfolípidos

Los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana celular, proporcionan barreras en las membranas celulares para proteger la célula.

Los fosfolípidos mantienen un gradiente de procesos químicos y eléctricos para garantizar la supervivencia celular.

Oligoelementos

Son minerales presentes en los tejidos vivos. Alguno de ellos son esenciales, y otros pueden ser no esenciales, los esenciales no los produce el cuerpo humano y deben proceder de la alimentación. Los no esenciales sí los produce nuestro cuerpo.

Oligoelementos esenciales son: el boro, cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Probablemente esenciales pero en estudio: cromo, flúor, níquel, selenio y vanadio. No esenciales: bromo, litio, silicio, estaño y titanio.

Cremas con caviar para la piel que triunfan en Amazon

La Prairie Skin Caviar Luxe Cream Tratamiento Facial – 100 ml

La piel se transforma gracias a su espectacular efecto reafirmante y tensor de caviar.

Suavidad e hidratación, la piel se nota más tersa y tonificada.

Después de la limpieza y el tónico, aplicar Skin Caviar Essence-in-Lotion y el sérum sobre la piel. Para garantizar la pureza de la crema, utilice la elegante espátula para dispensar una pequeña cantidad de producto en la yema de los dedos.

Extiénder suavemente por el rostro, cuello y escote con amplios movimientos ascendentes y de afuera hacia dentro, evitando la zona del contorno de ojos.

Natura Siberica crema lifting facial, acción intensa 10 Opiniones Natura siberica extra straffende Crema de Día con Beluga de caviar, 1er Pack (1 x 50 ml) Su textura rica y concentrada es rica en proteínas y aminoácidos, además contiene el lujoso extracto de caviar negro que estimula la producción de colágeno y refuerza el factor antifatiga natural de la piel. Además, entre sus ingredientes también encontramos la rhodiola rosea de recolección silvestre , que gracias a su alto contenido en agentes activos como la rosavina, la rosarina y la rosina, ralentiza el proceso de envejecimiento y nutre la piel. Además en su fórmula contiene varios complejos como: El bisabolol natural aporta una profunda hidratación.

El complejo Omega-6, que nutren y repara tu piel y aporta una notable elasticidad de la piel.

El Pepha®-Tight ayuda a reafirmar visiblemente la piel alisando simultáneamente las líneas de expresión y las arrugas.

Y el complejo hidratante MoistUp® que hidrata la piel y previene el envejecimiento prematuro. En pocas aplicaciones mejorará visiblemente El tono de la piel, se atenuarán las arrugas que se verán más suavizadas. Postquam – Crema de Caviar Antiedad Hidratante 8 Opiniones Postquam - Crema de Caviar Antiedad Hidratante 50 ML Crema hidratante con efecto lifting, rica en extracto de caviar e isoflavonas, que reestructura la capa superficial de la piel y activa la

regeneración celular, combatiendo activamente el envejecimiento. Hidrata y aporta vitalidad, haciendo que la piel luzca joven, suave y

luminosa.

regeneración celular, combatiendo activamente el envejecimiento. haciendo que la piel luzca joven, suave y luminosa. Extracto de caviar: El extracto de caviar se obtiene del caviar preparado a partir del huevo de diversos salmónidos y caprínidos que se cultivan en piscifactoría. Posee propiedades:

Antiedad, reparadoras, reafirmantes e hidratantes : las proteínas que contiene el caviar mejorar la hidratación y elasticidad de la piel suavizando y reafirmando los tejidos.

: las proteínas que contiene el caviar mejorar la hidratación y elasticidad de la piel suavizando y reafirmando los tejidos. Las vitaminas (A, D, B1, B2 y H) que presenta desempeñan un papel importante en la protección, corrección y renovación dé las células, to de la piel como del cabello. Debido a todo ello, se usan en la creación de productos cosméticos con acción reparadora, antiedad y acondicionadora de la piel y el pelo.

Ingrid Millet Crema Regeneradora Anti-envejecimiento Caviar 50 ml

Esta crema generosa y delicadamente perfumada actúa en 3D sobre el envejecimiento cutáneo gracias a su fórmula ultraconcentrada de ingredientes.

Rico en complejos bio-marinos, hexapéptidos y ácido hialurónico, previene la aparición de líneas de expresión y reconstruye la piel desde el núcleo regenerando el tejido cutáneo más profundo.

Biodroga Golden Caviar Radiance & Anti-Age Sleeping Cream 19 Opiniones Biodroga Golden Caviar Radiance & Anti-Age Sleeping Cream-Serum Wrinkle Relaxing 50m Crema fluida para la reparación nocturna de la piel. Este suero en crema con manteca de karité y aceite de coco despliega un efecto intensivo durante la fase de regeneración nocturna.

El extracto de caviar estimula las funciones naturales de la piel proporcionando un aspecto vital.

proporcionando un aspecto vital. La fórmula con hialurón, extracto de fruta del dragón y proteína de soja proporciona una piel firme, un perfecto equilibrio hídrico y una tez radiante.

Klapp Caviar Power Imperial Serum

¡El suero de lujo de alta tecnología

Caviar Power combina el lujo natural y los últimos cosméticos de alta tecnología ! El nuevo y particularmente atractivo Imperial Serum anti-envejecimiento tiene una alta concentración de ingredientes activos para una mejora visible de la tez.

Una sola gota por la mañana y por la noche es suficiente para contrarrestar eficazmente los signos del envejecimiento cutáneo.

MAYSTAR – PACK REGALO Caviar Therapy 2017. Extracto de caviar para una piel de lujo. Crema 50 ml y Sérum 30 ml.

Extracto de caviar para la piel, una lujosa y placentera forma de cuidarse mediante la combinación del extracto de caviar y otros ingredientes únicos que proporcionan una regeneración, luminosidad y firmeza sin precedentes. Contenido: Caviar Therapy Crema 50 ml: Crema con extracto de caviar altamente nutritiva y reafirmante de textura ligera y no grasa. Repara, protege y previene el envejecimiento cutáneo.

Caviar Therapy Sérum 30 ml:

Sérum enriquecido con extracto de caviar para un tratamiento intensivo, nutriente y reafirmarte.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre los beneficios del caviar para la piel? En Facebook tienes más noticias interesantes sobre belleza y Lifestyle.