Mejores labiales o pintalabios 2021 💄 🥇

Kevyn Aucoin Unforgettable Lipstick, Revlon Ultra HD Matte Lipcolor o Maybelline New York Color Sensational son dos de los mejores labiales 2020/2021 fueron ganadores en 2020 del Best of Beauty Awards de Allure, una revista de referencia en el mundo de la belleza.

El concurso del 2021, se celebrará este otoño, así que los ganadores lo siguen siendo hasta la próxima edición.